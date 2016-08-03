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Каждый десятый британец в возрасте от 16 до 21 года испытывает проблемы сексуального характера, показал опрос, результаты которого опубликованы в научном издании Journal of Adolescent Health.

Исследователи проанализировали информацию, полученную от 1875 сексуально активных и 500 не активных представителей этой возрастной группы.

Проблемы с эрекцией, с достижением оргазма и недостаток интереса к сексу в целом - основные причины, вынуждающие молодых людей обращаться за помощью к специалистам.

Проведенный опрос стал самым масштабным из когда-либо проводившихся исследований сексуальной жизни британцев.

Он выявил, что каждый десятый юноша и каждая восьмая девушка, ведущие активную сексуальную жизнь, в последние 12 месяцев сталкивались с проблемами, имевшими весьма серьезные психологические последствия, и продолжалось это состояние около трех месяцев.

Самой распространенной проблемой среди девушек оказалась трудность в достижении оргазма.

Среди молодых людей наоборот - слишком быстрый оргазм и непродолжительная эрекция.

По словам ученых, устранять подобные проблемы следует на самых ранних стадиях половой зрелости, иначе впоследствии они могут стать помехой для нормальных взаимоотношений и физической удовлетворенности.

"Когда речь заходит о сексуальной жизни молодых людей, медики, прежде всего, предостерегают от болезней, передающихся половым путем, и от нежелательной беременности. Но мы должны заботиться об их сексуальном здоровье в гораздо более широком контексте", - говорит руководитель исследования Кирстин Митчел из Университета Глазго.

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Ученые установили, что более трети опрошенных по нескольку раз обращались за помощью, но редко к профессионалам. В основном сочувствия ищут у родных, друзей или в интернете.

Соавтор исследования профессор Кая Веллингс из Лондонской школы гигиены и тропической медицины говорит, что следует изменить программу сексуального образования в школах.

"В Британии в рамках программы часто не говорят о таких аспектах, как сексуальное удовлетворение, но обсуждать этот вопрос очень важно для молодых людей, - считает Веллингс.

"Правильное сексуальное образование могло бы помочь развенчать мифы о сексе, включить в себя обсуждение сексуальных удовольствий и вопросов равенства во взаимоотношениях", - уверена специалист.