Правообладатель иллюстрации AP Image caption Так выглядит новый китайский автобус-тоннель - он возвышается над землей на два метра, что позволяет машинам свободно проезжать под ним

На улицах города Циньхуандао в китайской провинции Хэбэй на прошлой неделе прошли первые испытания автобуса-тоннеля - предполагается, что он поможет разгрузить дороги больших городов.

Автобус-тоннель Transit Elevated Bus (TEB) работает на электричестве и движется в двух метрах над землей, что позволяет машинам проезжать снизу.

Длина нового автобуса - 21 метр, ширина - 7,5 метров, а вмещает он до 300 пассажиров.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Внутри "автобуса будущего" хватит места всем - его ширина составляет 7,5 метров

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Каждый автобус-тоннель сможет заменить 40 обычных автобусов

Первое испытание автобуса-тоннеля прошло на отрезке длиной в 300 метров. Ожидается, что автобус сможет развивать скорость до 60 км/ч, двигаясь по специальным рельсам, проложенным по краям обычной дороги. Кроме того, при необходимости до 4 автобусов можно будет сцепить вместе.

"Конечно, главное преимущество этого автобуса в том, что он экономит место на дороге", - рассказал главный инженер проекта Сун Ючжоу в интервью одному из китайских СМИ.

"По функционалу автобус-тоннель напоминает поезд в метро, в то время как стоимость его производства составляет одну пятую от цены метро", - добавил другой инженер проекта Бай Чжимин.

Каждый автобус-тоннель TEB потенциально может заменить 40 обычных автобусов. Правда, пока неясно, будет ли новый автобус широко использоваться в китайских городах.

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Идея автобуса-тоннеля не нова, но ее не рассматривали всерьез до того, как уменьшенный прототип не показали на международной выставке высоких технологий в Пекине в мае. Вышедшее после видео с прототипом вызвало огромный ажиотаж.

Разработчики затем объявили, что первый автобус-тоннель для тестового испытания будет готов уже в августе.

Тысячи пользователей онлайн-блога Weibo были поражены футуристичным проектом.

"Я видел фотографии прототипа недавно, и вот уже готов настоящий автобус? Вот уж воистину "китайская скорость", - сказал один из них.

"Только вчера я видел визуализацию этой идеи, а теперь автобус уже существует в реальности", - написал другой.