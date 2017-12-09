Леонид Броневой: великий актер второго плана

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Российский актер Леонид Броневой умер в Москве в субботу утром, ему было 88 лет. Среди киноактеров, равных по популярности в России Броневому, он единственный, кто не сыграл за свою карьеру в кино ни одной главной роли.

Судьба была к нему на удивление неласкова.

Через тернии

Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Как положено мальчику из приличной еврейской семьи, учился играть на скрипке у знаменитого консерваторского преподавателя Давида Бертье. Но в восемь лет прежняя жизнь кончилась.

Отец, наследник одесского кондитера, после революции пошел на службу к советской власти, работал в ГПУ, в 1935 году был оттуда уволен и назначен директором парка культуры, а спустя еще год репрессирован по обвинению в троцкизме.

Леня с матерью оказались в ссылке в Кировской области. В 1941 году им разрешили вернуться в Киев, но тут же грянула война. Последовала эвакуация в Среднюю Азию, работа в пекарне, в пошивочном цехе кукольного театра, диктором на радио, для чего он выучил узбекский язык.

Окончив Ташкентский театральный институт, Броневой в каких только провинциальных театрах не служил: в Магнитогорске, Оренбурге, Грозном, Иркутске, Воронеже.

Приехав в 1961 году в Москву, около года искал место, зарабатывая на жизнь игрой в домино на деньги на Тверском бульваре.

После смерти жены от рака остался с четырехлетней дочкой на руках.

В столице Броневой работал с великими режиссерами: Анатолием Гончаровым и Анатолием Эфросом на Малой Бронной и Марком Захаровым в "Ленкоме". Яичницу в "Женитьбе" Гоголя он играл в обоих театрах на протяжении почти сорока лет.

Редко, да метко

В кино Броневой пришел поздно - в 36 лет - и снялся ровно в 40 фильмах, но звездой его сделали три роли: Мюллера в "Семнадцати мгновениях весны" Татьяны Лиозновой, Доктора в "Формуле любви" Марка Захарова, и Велюрова в "Покровских воротах" Михаила Козакова.

Персонажи совершенно разные: умный, проницательный, насмешливый, не лишенный обаяния и безмерно опасный шеф гестапо; провинциальный эскулап с непоколебимым здравым смыслом и спокойно-ироничным отношением к людской суете; артист-выпивоха, пробавляющийся куплетами про бюрократов и Эйзенхауэра, а в душе не переставший мечтать о роли Гамлета.

Кстати, реальный Мюллер и Броневой внешне являлись полной противоположностью: тот был высоким крупным мужчиной с грубыми чертами лица.

Многие фразы героев Броневого, произнесенные с неподражаемой интонацией, стали крылатыми. Был бы повод, сразу просится на язык: "А вас, Штирлиц, я попрошу остаться", "С барышнями поаккуратней. Мраморные они, не мраморные - наше дело сторона. Сиди на солнышке, грейся", "Заметьте, не я это предложил!".

Последней театральной ролью Броневого стал Фирс в чеховском "Вишневом саде". В 2012 году 83-летний актер перенес инфаркт, но снова вышел на сцену "Ленкома".

Он не занимался политикой и не афишировал своих взглядов. В интервью Русской службе Би-би-си в 2009 году резко осудил сталинщину, а на вопрос о современной ситуации в России ответил: "Говорить о ней не люблю".