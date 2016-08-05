Image caption Гэвин Шеррифф и Дэрил Смит стоят перед зданием Sunday Post, где они проработали больше 20 лет

Два журналиста, последними из представителей прессы занимавшие офис на лондонской Флит-стрит, покинули улицу, когда-то считавшуюся центром британской журналистики.

Гэвин Шеррифф и Дэрил Смит работали в базирующейся в городе Данди газете Sunday Post, которая в пятницу закрыла свой лондонский офис.

Десятилетиями Флит-стрит ассоциировалась с крупнейшими газетами страны, и именно отсюда большая часть британцев получала информацию.

Первая британская ежедневная газета Daily Courant была отпечатана на Флит-стрит 11 марта 1702 года.

На пике своей славы "Улица позора" - как некоторые ее называли - была вершиной карьеры любого журналиста. На ней и в радиусе полумили от нее располагались офисы почти всех национальных и нескольких региональных газет.

43-летний Дэрил Смит работал журналистом в Sunday Post на Флит-стрит 25 лет.

В разговоре со мной он первым делом упоминает, что лондонский адрес газеты совпадает с адресом цирюльни Суини Тодда, где герой легенд, рассказов и кино перерезал глотки своим клиентам.

И хотя теперь журналистика действительно окончательно исчезла с этой улицы, по словам Смита, некоторые лондонские гиды стали рассказывать об этом слишком преждевременно.

"Пару лет назад я стоял у окна, а на улице остановился туристический автобус. Я услышал, что гид рассказывает пассажирам, что на Флит-стрит больше не работают журналисты, - говорит Смит. - Я высунул голову и закричал: "Мы все еще здесь!"

Image caption Оба журналиста говорят, что за последние несколько десятков лет улица сильно изменилась

Улица также была известна многочисленными барами и пабами, в которых постоянно сидели журналисты, общаясь между собой и выискивая темы для статей. Смит рассказывает мне, как однажды ему нужно было поговорить с коллегой в знаменитом винном баре El Vino, где долгие годы отказывались обслуживать женщин.

Он говорит, что его не пускали внутрь, пока сотрудники бара не нахлобучили на него не подходящий по размеру пиджак.

"У этой улицы такая история, а я, будучи одним из последних журналистов здесь, чувствую себя недостойным того знамени, которое несу", - делится Смит.

54-летний Дэрил Шеррифф работал на Флит-стрит 32 года и дорос до поста главного лондонского корреспондента Sunday Post. По его словам, в свой первый рабочий день он зашел в заполненный дымом ньюсрум под грохот печатных машинок.

"Телефоны нормально не работали, в те времена я был очень удивлен, если до кого-то удавалось дозвониться с первого раза", - рассказывает Шеррифф.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Выпуски газеты Daily Express печатаются на Флит-стрит в августе 1935 года

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эти большие пластиночные фотоаппараты использовались для подготовки изображений для репродукции на бумаге. Фото 1936 года

Шеррифф вспоминает грузовики с большими рулонами бумаги, которые пытались втиснуться в узкие переулки, чтобы добраться до печатных станков, а также множество пабов, заполненных журналистами и издателями.

"Сейчас вокруг только бесконечное количество сэндвич-баров. Трудно представить, что все так изменилось за 30 лет", - говорит он.

После закрытия офиса Смит намерен заниматься фрилансом, а Шеррифф собирается отдохнуть от работы, чтобы написать свои мемуары.

Карьера Робина Эссера на Флит-стрит охватывает около 60 лет. Сейчас он управляющий редактор Daily Mail.

"В период своего расцвета Флит-стрит была очень-очень важным местом, потому что телевидение еще находилось в зародыше, а социальных сетей не было в помине. Так что 85% информации общество получало из газет", - рассказывает он.

"Уход с Флит-стрит последних двух журналистов - знаменательный момент, но смотреть нужно в будущее, а не прошлое", - добавляет он.

Мемуары Флит-стрит: "Алкоголь лился рекой"

Правообладатель иллюстрации Andrew Crowley Image caption Лиз Ходжкинсон пришла на Флит-стрит молодым корреспондентом и осталась там на несколько десятилетий

Лиз Ходжкинсон работала на Флит-стрит в 1970-х и 80-х годах и написала книгу "Дамы с Улицы" (Ladies Of The Street) о работе женщин на Флит-стрит.

"Флит-стрит на самом деле всегда была скорее обобщенной концепцией, нежели реальной улицей, ведь газеты вроде Sunday People, Sun и Mail располагались в офисах на маленьких улочках возле Флит-стрит, - рассказывает она. - Но все они располагались в пешей доступности и были частью того, что называлось общим словом "Флит-стрит".

"Когда я работала в Sunday People, у нас была планерка с 11 утра примерно до полудня. Затем редактор открывал свой шкафчик для напитков - у всех редакторов с Флит-стрит такой был, - продолжает Ходжкинсон. - Потом мы брали такси до отеля Savoy или Claridges, чтобы выпить еще. Потом, в районе 4 часов, мы возвращались, а около 5 снова шли пить".

"Алкоголь лился по Флит-стрит рекой", - добавляет она.

Правообладатель иллюстрации Daily Mail Image caption На этой фотографии Лиз за своим рабочим столом в Daily Mail в начале 1980-х

"В редакции People было четыре женщины и 150 мужчин. В Sun в конце 70-х - начале 80-х было около десятка женщин-корреспондентов, и все мы сидели вместе в маленькой комнате, которая называлась "Бассейн с пираньями", - вспоминает она.

"Однажды для газеты я работала под прикрытием и позвонила редактору из телефонной будки, - продолжает Лиз. - Он спросил: "Ты в опасности, дорогая?" Я ответила: "Да". А он мне: "Хорошо".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Редакция закрытой сейчас газеты News of the World в 1953 году была традиционно мужской

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Новости передавались в газету с помощью тикерных аппаратов

Пабы Флит-стрит

В пабах журналисты искали новости, сплетни о политиках и даже работу в других газетах

Считалось, что у каждой газеты был свой любимый паб

Daily Telegraph предпочитала "King and Keys", а Daily Express - "Red Lion", расположенный на улице Поппинс-корт, поэтому его называли "Поппинс"

Журналисты Daily Mirror ходили в "White Hart", прозванный "Удар в спину" ("Stab in the Back"), а сокращенно - "Удар", - за репутацию политического закулисья

Среди других примечательных мест - "Cheshire Cheese" и "Mac's Cafe", кафе для журналистов и издателей, которое никогда не закрывалось

Возможно, самое известное место - винный бар El Vino, который не обслуживал женщин до 1982 года, когда женщина-журналист подала на него в суд

Однако, как и в случае со многими другими империями, власть Флит-стрит стала постепенно угасать, когда в 1986 году медиа-магнат Руперт Мердок перевез редакции своих газет - Sun, теперь закрытой News of the World, Times и Sunday Times - в специально построенный для них комплекс в районе Уоппинг на востоке Лондона.

Это привело к ожесточенному конфликту с профсоюзами, который продолжался год и завершился не в пользу последних.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Толпы людей собрались у здания редакции Daily Express в декабре 1932 года, чтобы увидеть английскую летчицу Эми Джонсон, после того как она совершила свой рекордный одиночный полет в Кейптаун

К 1988 году все национальные газеты съехали с Флит-стрит в обновленный район Доклендс, приняв новую - и более дешевую - технологию автоматизированной печати и променяв безжалостный скрип отливных наборных машин на мягкое постукивание клавиатур.

В результате освободившиеся здания были приспособлены под другие цели. В бывшей редакции Sunday People сейчас расположен супермаркет Sainsbury's, а в пабе "Удар в спину" - Pizza Express.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Недовольство профсоюзов решением Руперта Мердока перевезти редакции в 1986 году привело к столкновениям с полицией

Теперь эта глава истории Флит-стрит окончена, и знаменитая эпоха британской истории окончательно ушла в прошлое.

"Я всегда хотел быть журналистом и всегда увлекался историей, поэтому у меня эти здания даже сейчас все еще вызывают восхищение", - говорит Смит.

"Я улыбаюсь, когда думаю, что теперь место в этой истории есть и для меня", - добавляет он.