Image caption Иром Шармила объявила голодовку 16 лет назад в знак протеста против закона, дающего особые полномочия вооруженным силам

Активистка из Индии Иром Шармила Чану приняла решение завершить продолжавшуюся 16 лет голодовку, которую она объявила в знак протеста против закона, дающего особые полномочия вооруженным силам в индийском штате Манипур.

Ее держали в заключении и насильственно кормили в рамках индийского закона, по которому попытка самоубийства является преступлением.

Однако во вторник суд отпустил ее под залог - после того как она заявила, что намерена завершить голодовку, чтобы принять участие в выборах в штате Манипур как независимый кандидат.

Иром Шармила начала голодовку в знак протеста против закона об особых полномочиях вооруженных сил, который дает военным право совершать аресты без ордера и даже стрелять на поражение в некоторых ситуациях.

Этот закон действует в нескольких индийских штатах, включая Манипур и Кашмир.

Она сказала журналистам, что хочет попробовать "другую форму борьбы", поскольку она "голодала 16 лет, но ничего этим не добилась.

Голодовка в фотографиях

Фотограф Иан Томас Янсен-Лоннвист несколько лет снимал жизнь Иром Шармилы.

Индийскую активистку больше 10 лет насильно кормили через трубку в носу. Она начала свою голодовку 16 лет назад, когда 10 мирных жителей были убиты солдатами индийской армии в Манипуре.

Она провела большую часть последних 16 лет под стражей в больнице в столице штата Манипур, Импхале, где ее насильно кормили смесью из лекарств и детского питания.

Иром Шармилу выпустили из-под стражи в августе 2014 года, когда суд оправдал ее по обвинениям в попытке самоубийства. Однако через два дня она вновь была арестована после отказа прекратить свой протест.

Каждые две недели активистка появлялась в Высшем суде Манипура, чтобы подтвердить свой протест.

Иром Шармила получила мировое признание за свои действия, а организация Amnesty International признала ее узницей совести.

В последние годы активистка привлекла значительное внимание местной и международной прессы.

Иром Шармилу поддерживают женщины и группы, выступающие в защиту гражданских прав в ее родном штате.

На месте убийства 10 мирных жителей в Манипуре был построен мемориал. В штате живет около 2,5 млн человек, и значительные армейские, военизированные и полицейские силы борются с повстанческими группировками в этом регионе.