Странные олимпийские профессии: спасатели чемпионов и раздатчики презервативов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Иногда даже самый ответственный спасатель может заскучать

Олимпиада в Рио-де-Жанейро вызвала к жизни не только бесконечные споры о способах искоренения допинга в спорте или готовности принимающей стороны к проведению мероприятия. Она вызвала к жизни и необычные профессии, смысл существования которых неискушенному любителю Игр понять трудно.

Русская служба Би-би-си внимательно посмотрела олимпийские телетрансляции и выделила четыре наиболее странные, на первый взгляд, должности.

Спасатель для чемпиона

В понедельник на соревнованиях по плаванию камеры поймали скучающее лицо спасателя в олимпийском бассейне.

Его изображение получило огромную популярность в соцсетях, при этом тысячи людей задались логичным вопросом: для чего в бассейне с олимпийскими спортсменами, которые и сами неплохо плавают, нужен спасатель?

"Если вы ощущаете свою бесполезность, просто помните, что кто-то работает спасателем на олимпийском заплыве", - гласит один из многочисленных комментариев к портрету молодого человека.

Тем не менее, как выясняется, законы штата Рио-де-Жанейро прямо постулируют наличие спасателя в любом бассейне, размером более чем шесть на шесть метров, будь то тренировки, соревнования или обычные купания.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Спасателю приходится часами смотреть за перемещениями атлетов в воде

Как говорят сами спасатели, учитывая колоссальные нагрузки олимпийцев, существует вероятность того, что они потеряют сознание в воде в связи с перегрузками.

"Вероятность такого развития событий - одна миллионная, но мы готовы", - сказал в интервью New York Times 39-летний спасатель Андерсон Фертес.

Например, у спортсмена может случиться инфаркт или серьезная травма головы при столкновении со стенкой бассейна.

Поэтому в Рио привлекли 75 спасателей, которые, помимо пловцов, следят также за гребцами и ватерполистами.

Эти профессионалы трудятся посменно по восемь часов в сутки в течение каждого дня Олимпиады.

Но спасатели - не единственные невидимые для большой публики труженики Олимпийских игр.

Презервативораздатчик

Еще одним любимчиком соцсетей стал молодой человек, в обязанности которого на Играх входит раздавать бесплатные презервативы. Все его зовут просто по имени - Эрик.

Он разгуливает по олимпийской деревне и спортивным помещениям и раздает контрацептивы из большого мешка.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сексуальная безопасность в Рио находится в руках Эрика

Конечно, не по собственной инициативе, а по решению Международного олимпийского комитета. Для этой Олимпиады МОК закупил 450 тыс. презервативов - на порядок больше, чем в Лондоне-2012.

Дотошные любители спортивных зрелищ уже подсчитали, что на каждого атлета, прибывшего в Рио, придется по 42 презерватива, или по три на каждый день.

Человек-указатель

Церемония открытия Олимпиады особенно запомнилась многим в том числе потому, что путь на стадион атлетам указывали несколько сотен танцоров.

Вообще нет ничего необычного в танцорах на Олимпиаде, но на этот раз танцоры стали живыми указателями, потому что стрелки были запечатлены на одежде людей, приплясывающих в ярких пончо.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Люди-указатели - одна из самых запоминающихся инноваций в Рио

Спортивный корреспондент Би-би-си в ходе трансляции не раз задавался вопросом, почему для этой цели не поставили столбики с наклейками.

К тому же некоторые из "живых указателей" еще и оказались в ключевой момент повернуты не в ту сторону. Однако, в конечном счете, спортсменам удалось не заблудиться.

Главный по мячам

В каждом из видов спорта, где есть мяч, существует и команда ловцов мячей - их набирали в недели, предшествующие Олимпиаде, и сайт, разместивший вакансии, до сих пор активен.

Среди них выделяется координатор ловцов - человек, который должен оперативно связаться со своими коллегами, стоящими по разные углы теннисного корта, и втолковать им, где перехватить мяч, если он вылетит из поля зрения.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Носителю теннисных мячей иногда приходится побегать

Кроме того, главный ловец следит за тем, чтобы перед каждой тренировкой или соревнованием мячи в запасе были в достаточном количестве.

Как правило, в ходе игры с мячом двое ловцов мяча находятся с двух сторон сетки, еще четверо - по углам поля.