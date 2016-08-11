СМИ России: между Москвой и Киевом "пробежали диверсанты"

В обзоре российских газет:

Обострение отношений России и Украины

Возле ЦКАД запретят строительство жилья

Россияне платят за лечение даже в кризис

От приватизации "Башнефти" отсекут иностранцев

"Ведомости" и РБК: кому выгоден конфликт Москвы и Киева?

Ведущие издания комментируют обострение отношений между Россией и Украиной. В среду российская ФСБ обвинила украинские спецслужбы в подготовке терактов в Крыму. Киев эти заявления категорически отверг.

По мнению украинского политолога Вадима Карасева, которого цитируют "Ведомости", сообщения об инцидентах в Крыму означают, что "двусторонние отношения ждет дальнейшая дестабилизация и идет эскалация гибридной холодной войны". Эксперт полагает, что и Москва, и Киев заинтересованы в том, чтобы отвлечь граждан от экономических трудностей, а "в России на это накладывается идущая выборная кампания".

По мнению сотрудника российских спецслужб, на которого ссылается газета, широкомасштабное столкновение с Россией не входит в планы украинских властей, поскольку они рассчитывают на сдерживание Москвы со стороны Запада. При этом жесткий, но ограниченный военный ответ России на пограничный инцидент, напротив, выставит Украину в очередной раз жертвой "российской агрессии".

В редакционном комментарии "Ведомости" приводят мнение директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского. Он считает, что президенту Порошенко, который недавно договаривался с Путиным о встрече на полях G20, крайне невыгодно обострение с Россией. Ему вторит эксперт по международным отношениям Владимир Фролов: "Надо быть идиотами, чтобы давать повод России для ответных мер".

Редакция делает вывод: "События в Донбассе в 2014-2015 гг. показали, что Кремль практикует тактику повышения ставок перед переговорами. Главный политический вопрос теперь - что будет с минским процессом. Обрывает ли его Россия или будет требовать новых уступок. В своей риторике Путин вернулся в начало 2014 г., он снова не считает украинскую власть легитимной".

Независимый военный эксперт Антон Лавров прокомментировал ситуацию для РБК. "Ситуация в Донбассе не будет обостряться по инициативе Москвы из-за неготовности российских военных к эскалации, - предполагает он. - На границе с Восточной Украиной в этом году нет полевых лагерей для поддержки сепаратистов".

Лавров полагает, что в связи с терактом на территории полуострова усиливается группировка в Крыму. "На Керченской переправе уже находятся мотострелковые части, которые расположатся на границе с Украиной", - прогнозирует он.

"Коммерсант": возле ЦКАД жилья не будет

Чтобы избежать транспортного коллапса, который спровоцирует строящаяся в московской области центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД), федеральные чиновники предложили крайние меры, пишет "Коммерсант".

Они готовы запретить строить у будущей автотрассы жилье и торговые центры. Если идею поддержит правительство, среди пострадавших окажутся крупные девелоперы.

В числе крупных собственников недвижимости у ЦКАД собеседники газеты среди участников рынка называют ГК "Абсолют" Александра Светакова, Coalco Василия Анисимова, ПСН братьев Ананьевых, "МДК-Групп" Дмитрия Саблина, RDI Group Дмитрия Аксенова и структуры совладельца холдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого.

По словам гендиректора RDI Group Владимира Комара, компания рассматривает возможность строительства на своем участке в Наро-Фоминском районе промышленных складов и логистических центров. "Пока проекты по строительству жилья в таких отдаленных местах не выглядят коммерчески привлекательными, но в дальнейшем развитие промышленных комплексов, возможно, потребует дополнительной инфраструктуры, в том числе торговых точек и квартир",- отмечает он.

Гендиректор "Гео Девелопмент" Максим Лещев сомневается в целесообразности предлагаемых чиновниками ограничений: строительство коммерческой недвижимости, напротив, способствовало бы развитию периферийных районов. Партнер Knight Frank Вячеслав Холопов считает, что стоимость участков у ЦКАД вырастет в среднем на 20%. "Но на каких-то участках и на 100-200-300%", - сказал он "Коммерсанту".

"Независимая газета": объем платных медуслуг вырос на 4%

Расходы граждан на платную медицину растут, за два минувших года было потрачено на 4% больше, чем в предыдущий год. Как пишет "Независимая газета", ссылаясь на Аналитический центр при правительстве, это "единственная группа услуг, потребление которых выросло за два года кризиса".

Издание прямо указывает, что причина роста - недовольство граждан государственным здравоохранением. Расценки частных клиник выросли, однако люди ищут возможность получить качественное лечение и готовы заплатить.

Платные медуслуги подорожали, только за январь-июнь 2016-го рост цен составил более 20% к январю-июню 2014-го. Однако, как прокомментировали специалисты Аналитического центра при правительстве, объем платных медуслуг вырос не из-за инфляции. Ведь речь идет о его росте в сопоставимых ценах, замечает эксперт центра Александр Голяшев.

Представители отрасли считают, что вынуждают россиян обращаться в частные клиники последние изменения в здравоохранении. "Это связано с реорганизацией системы здравоохранения в нашей стране, с сокращением доступности наблюдения и лечения у узких специалистов, с сокращением численности коечного фонда в государственных лечебно-профилактических учреждениях, с ограничением возможностей скорой и неотложной помощи", - говорит медицинский директор многопрофильного медицинского холдинга "СМ-Клиника" Елена Ененкова.

Это подтверждают и независимые эксперты. "Оптимизация, уменьшение количества мест оказания медуслуг автоматически приводят к росту обращений в ближайшие, пусть и платные учреждения", - поясняет аналитик компании "Солид Менеджмент" Сергей Звенигородский.

"Ведомости": "Башнефть" достанется "Лукойлу"?

Минэкономразвития предлагает правительству продать "Башнефть" не на бирже, а на тендере стратегическому инвестору, что позволит максимизировать поступления в бюджет, обеспечит прозрачность и конкурентность торгов. Об этом пишет газета "Ведомости", ссылаясь на двух федеральных чиновников.

Издание напоминает, что государство готовится продать 60,16% обыкновенных акций (50,08% уставного капитала), рыночная оценка которых составляет 306 млрд руб.

Потенциальным покупателям предъявят восемь условий. Претендент должен быть зарегистрирован в России. У него должна отсутствовать просроченная задолженность в бюджеты различного уровня, а размер выручки за 2015 год - превышать 10 млрд руб. Эти два условия нужны для того, чтобы исключить риски неплатежеспособности, объясняют чиновники. Деньги на сделку претенденты не должны занимать в госбанках.

Также покупатель должен получить одобрение на возможную сделку от Федеральной антимонопольной службы, подготовить стратегию развития и внести предоплату в размере 10% стартовой цены.

Проблемы могут быть у многих претендентов. У компании Независимой нефтегазовой компании нет достаточных свободных средств. Антипинский НПЗ убыточен, ему будет сложно занять, указывает замначальника управления рынка акций "Велес капитала" Василий Танурков.

"Русснефть" только начала выбираться из долгов, ей предстоит IPO. У "Татнефти" большая инвестпрограмма, рассуждает Танурков. Покупку могут позволить себе "Роснефть" и "Лукойл, резюмирует он.

"Если же правительство запретит "Роснефти" участвовать в приватизации, получается, что только "Лукойл" реально обладает всеми ресурсами и возможностями для покупки", - рассуждает федеральный чиновник.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, служба Мониторинга Би-Би-Си.