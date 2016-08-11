"Девочки выступили по-мужски": невинные шутки или сексизм в спорте?

Media playback is unsupported on your device Спортсменки в Рио: слишком много одежды или слишком мало?

Олимпиада в Рио-де-Жанейро многим дала основания заявить о проблеме сексизма в спорте: комментаторы, журналисты и тренеры периодически делают комментарии, очень напоминающие осознанную или неосознанную дискриминацию спортсменок по половому признаку.

Русская служба Би-би-си суммировала подобные случаи и попыталась понять, почему Олимпийские игры стали не только всемирной ареной состязаний, но и витриной давних стереотипов.

"Российские гимнастки выступили по-мужски", - с таким заголовком вышел в среду "Коммерсант", где серебряную медалистку в многоборье из США Александру Райсман автор статьи называет "горячей штучкой", добавляя, что она "при этом прыгучая и атлетичная".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Когда 19-летнюю Симону Байлз сравнили с Майклом Джорданом в СМИ, немало зрительских бровей удивленно поползли вверх

"Гимнастки не отстали от мужчин", - вторит "Газета.ру".

Подобные оценки не редкость не только для российских СМИ, но и, например, для американских: так, золотую медалистку в той же многоборческой дисциплине - 19-летнюю афроамериканку Симону Байлз - журнал People отчего-то решил уподобить баскетболисту Майклу Джордану.

Уже не раз в ходе этой Олимпиады победу разных спортсменок комментировали так, будто их триумф не их собственная заслуга, а чья-то еще.

В частности, бронзовую медалистку Рио-2016 и Пекина-2008 в стрельбе американку Кори Когделл газета Chicago Tribune непринужденно назвала женой игрока футбольного клуба "Чикаго Беарз" Митча Унрайна, вызвав шквал возмущения комментаторов: зачем участницу трех Олимпиад представлять как жену кого-то, когда она и сама известна?

Обладательница трех золотых медалей венгерская пловчиха Катинка Хоссу удостоилась от комментатора американского телеканала NBC неожиданного пассажа: "Есть мужчина, ответственный за перевоплощение своей жены в абсолютно новую пловчиху".

Речь шла о муже спортсменки Шейне Тусупе, который является еще и ее личным тренером. Не так давно некоторые из коллег пловчихи уверяли, что он переходит границы жесткости, когда работает с супругой. Однако сама Катинка отрицала психологическое насилие с его стороны.

Плавает, как она сама

19-летнюю американку Кэти Ледеки после того, как она побила свой же рекорд, стали преследовать фразой, что она "плавает, как мужчина".

"Нет, она плавает как Кэти Ледеки", - парируют защитники спортсменки.

При этом девушка и вправду обладает техникой, чаще встречающейся у мужчин-пловцов: она гребет асинхронно или, как говорит ее тренер, синкопированно, в отличие от большинства пловчих, старающихся делать равные интервалы между гребком и вдохом.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption О феноменальном успехе американской команды в заплыве 4 раза по 200 метров писали все медиаресурсы, но некотрые избыточно концентрировались на фигурах спортсменок

Тем не менее, когда коллеги Ледеки стараются подчеркнуть ее технику, это иногда звучит неловко: "Ее стиль - мужской стиль. Я имею в виду, в хорошем смысле", - сделал ей комплимент олимпийский пловец из США Коннор Йегер.

Комментаторы и гендер

Неуклюжие, а порой и просто оскорбительные ремарки спортивных комментаторов не остаются без внимания сетевой общественности.

"Вау, посмотрите на её стиль, он даже больше похож на мужской, то есть на идеальный. Ахахахах, чё? Да комментатор сексист, похоже", - иронизирует по поводу услышанного по телевизору в своем "Твиттере" пользователь под ником @kativa41.

Надо отметить, что многим девушкам по мере взросления говорили, что их вид спорта - "мужской", и российские спортсменки тут совсем не исключение.

"Мама отговаривала меня идти в фехтование. Говорила, что это мужской вид спорта, зачем подрывать свое здоровье. Была категорична. Я же буду "за", если моя дочь будет успешной спортсменкой. Глядя на меня, она тоже хочет попробовать свои силы в фехтовании", - заметила золотая медалистка-рапиристка Инна Дериглазова в беседе с "Известиями" в среду.

Впрочем, не во всех дисциплинах ситуация обстоит именно так: трехкратная олимпийская чемпионка-синхронистка Ольга Брусникина заявила в беседе с Русской службой Би-би-си, что в плавании такого никогда не было.

"Такого не было, поскольку у нас мужчины появились в синхронном плавании только в 2015 году на чемпионате мира. Поэтому никто никогда меня не сравнивал ни с каким мужчиной", - подчеркнула член исполкома Олимпийского комитета России.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Мать Инны Дериглазовой считала фехтование "не женским спортом"

Некоторые спортсменки в ходе текущей Олимпиады - например, мексиканская гимнастка Алекса Морено - столкнулись с неприятным обсуждением их фигуры в интернете. Однако у нее тут же нашлась масса защитников.

Психологи и социологи сетуют, что гендерные стереотипы живучи в спорте во всем мире.

"Пускай у вас серебро, но вы были самые красивые", - заметила в недавнем эфире тренер по спортивной гимнастике и телекомментатор Лидия Иванова - к большому неудовольствию феминистов.

Но некоторые острословы додумались, как бороться с такого рода заявлениями.

"Разыгрывающий защитник мужского пола [баскетболист "Бостон Селтикс"] Айзея Томас игриво выходит в придающей ему шарм махровой бандане и доказывает, что мужчины и правда могут играть в мяч и выглядеть по-летнему круто и сексуально", - ставит ситуацию с ног на голову писательница-юмористка из Сиэтла Линди Уэст в своей колонке для Guardian.

Главное правило, по ее мнению, - писать о спортсменках так же, как об их коллегах мужского пола, не заостряя внимания на внешности, "женственности" или "мужественности" и стиле одежды.

Несмотря на то что даже лингвистический анализ спортивных трансляций, проведенный университетским издательством Кембриджа, показывает, что именно о спортсменках - в отличие от мужчин - говорят с указанием их возраста и брачного статуса, атлетки, наблюдающие за развернувшейся дискуссией, видят повод для оптимизма.

"10 или 20 лет назад мы бы даже не задавались вопросом о том, что говорится [в СМИ], а были бы просто рады факту трансляции женских соревнований. Думаю, сами трансляции становятся все лучше, и мы чаще замечаем, если кто-то говорит что-то сексистское. Это так режет слух, что многие комментаторы потом сами чувствуют неловкость", - резюмировала для Би-би-си эту разностороннюю дискуссию британская гребчиха Анна Уоткинс.