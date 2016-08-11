Ужесточение мер по борьбе с терроризмом в Германии

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Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер объявил о новых антитеррористических мерах, среди которых - лишение немецкого гражданства за участие в террористической деятельности за границей.

Также министр объявил о расширении штатов служб безопасности на 4600 человек.

Вместе с тем, де Мезьер отверг призывы к запрету на публичное ношение паранджи, отметив, что "нельзя запрещать все, с чем вы согласны", а также предложил дополнительно обсудить идею смягчить требования о соблюдении врачебной тайны в случаях, когда врачу становится известно, что пациент замышляет акты насилия.

В рамках новых мер де Мезьер предложил, чтобы участвующие в террористической деятельности за границей граждане Германии, имеющие двойное гражданство, были лишены немецкого паспорта.

Многие из этих предложений уже вызвали жаркие споры в обществе.

"Мои предложения ограничиваются мерами, которые могут привести к быстрому улучшению ситуации с безопасностью, - отреагировал на это Томас де Мезьер. - Все остальные пункты будут обсуждаться в парламенте. В этой ситуации нам нужно всем вместе достигнуть рабочего консенсуса".

Германские СМИ сообщают, что левоцентристская социал-демократическая партия (СДПГ) - партнер по коалиции с консервативным Христианско-демократическим союзом (ХДС) - выступает категорически против ограничения двойного гражданства. С левыми согласны и представители Партии зеленых.

Вопросы безопасности в Германии стали глубоко политизированными, ведь в следующем году страну ожидают всеобщие выборы, а до этого - региональные.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Цель Томаса де Мезьера - остановить распространение исламской радикализации

Вопросы конфиденциальности

Обязанность врачей соблюдать конфиденциальность пациентов прописана в конституции Германии.

Но после нескольких недавних происшествий зазвучали предложения разрешить медицинским работникам информировать полицию, если они предполагают, что пациент может быть связан с террористами или участвовать в террористической деятельности.

Виновники трех трагедий, произошедших в Германии, были психически неуравновешенными:

В Германии врачам, которые нарушают право пациента на конфиденциальность, грозит до года тюрьмы или выплата штрафа.

"Конфиденциальность пациента - его право, закрепленное в конституции. И даже напряженная внутренняя ситуация не должна подталкивать нас к принятию необдуманных политических и правовых решений", - считает Франк Ульрих Монтгомери, глава Федеральной медицинской ассоциации Германии.

Опасность крупного теракта

Де Мезьер также высказал свою позицию по вопросам депортации - по его словам, никаких поблажек не будет для иностранных преступников, которые использовали поддельные документы для въезда в Германию.

Заместитель главы спецслужб Баварии Манфред Хаузер сказал в интервью Би-би-си, что вероятность крупного теракта на территории Германии остается высокой.

По его словам, сотрудники спецслужб имеют дело с сотнями сообщений о том, что экстремистская группировка "Исламское государство" (признана террористической и запрещена на территории России и ряда других стран) отправляла своих боевиков в Германию под видом беженцев.

Пока в Германии не было терактов такого масштаба, как во Франции, где 147 человек погибло во время серии нападений в Париже в прошлом году и еще 85 - в Ницце в прошлом месяце.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Одна из новых мер усиления безопасности - увеличение количества полицейских в общественных местах

Министр внутренних дел намерен создать 4600 новых рабочих мест в системе национальной безопасности (в том числе 3500 - в полиции), а также модернизировать полицейское оборудование.

Германия также собирается усилить систему видеонаблюдения в городах, создать специальное подразделение полиции по кибербезопасности и выделить больше сил на работу с малолетними подозреваемыми.

По словам де Мезьера, особое внимание будет уделяться перехвату террористических сетей, действующих в даркнете (закрытой для большинства пользователей части всемирной сети интернет) для организации нападений и покупки оружия.