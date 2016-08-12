Грубые и любознательные: кто солит грибы в ванне швейцарского отеля?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лисички - одни из самых распространенных съедобных грибов в Швейцарии

Семейная пара из России поразила персонал пятизвездочного отеля в Швейцарии, заполнив солеными грибами ванну своего номера - так утверждает туроператор BSI group. Би-би-си исследует, чем запоминаются российские туристы отельерам мира.

Обоим супругам-грибникам, по данным компании, было около 50 лет. PR-директор BSI group Светлана Баранова сказала Русской службе Би-би-си, что эта история произошла еще в прошлом году, но известно о ней стало только сейчас.

"Речь идет о пожилых людях и туристах VIP-уровня, они отказались сообщить о себе подробности. Они уже забронировали номер, и им подтвердили бронь. Они поедут туда осенью. Мы узнали об истории только в этом году, а случилось все прошлой осенью", - отметила специалист.

Как выяснилось, туроператор опасался, что чету могут не пустить повторно.

"Реакция была шоковая, потому что это отель уровня люкс. Они ехали на термальный курорт поправить здоровье", - добавила Баранова.

В связи с обильным урожаем грибов женщина и мужчина не смогли утилизировать всё собранное сразу и засолили в ванне.

"Так как в лесу иных грибников, кроме нашей пары, не оказалось, они собрали все, что было в поле их досягаемости", - заметила руководитель отдела Франции и Швейцарии того же туроператора BSI group Наталья Бродская в беседе с изданием "Лента.ру".

Как стало известно турфирме, чете очень понравилась сама гостиница, и в следующую свою поездку в Швейцарию они намерены остановиться там же.

Сколько грибов можно?

Название гостиницы компания не разглашает из соображений приватности клиентов: Русской службе Би-би-си удалось лишь выяснить, что она недалеко от Женевы.

"Сбор грибов должен происходить по лицензии, иначе было бы нарушение законодательства. Скорее всего, они съели все на месте", - заметила Светлана Баранова.

При этом правила кантона Женева относительно сбора грибов - одни из самых мягких в Швейцарии: там нет ограничений на индивидуальную "охоту".

В большинстве кантонов действует ограничение на сбор в размере 2 килограммов в день, причем несколько раз в году может вводиться полное или частичное ограничение на сбор вообще или на отдельные виды.

Несмотря на резонанс, полученный в интернете новостью о швейцарских грибах, сразу несколько туроператоров сказали bbcrussian.com, что по разным причинам не готовы делиться историями аналогичного уровня абсурда.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Российские туристы в Египте и Турции исторически предпочитали туры "все включено"

При этом некоторые туроператоры в принципе не очень поверили в историю с грибами: так, директор по развитию сервиса "ОнлайнТур.ру" Игорь Блинов предположил, что ванна могла быть преувеличением в рекламных целях.

"Вы верите в эту историю? Я могу в течение часа подобных историй штук 5-6 написать. На ум мне из "приколюх" ничего не приходит за 12 лет работы. Когда я прочитал про Швейцарию, я пообщался с коллегами, но они тоже не припомнили, потому что сложно такие фантасмагоричные вещи в жизнь воплотить", - скептически резюмировал Блинов.

"Грубые" или "любознательные"?

Как бы там ни было, история о любителях швейцарских грибов дала общественности повод вспомнить, чем еще российские туристы удивляют персонал гостиниц.

В среду одна из крупнейших британских турфирм On the Beach провела опрос сотрудников более 100 отелей, согласно которому самыми невежливыми жильцами признаны российские путешественники.

Грубыми российских туристов счел 31% опрошенных респондентов. На втором месте - немецкие отдыхающие (20%), на третьем - французы с 10%.

Россияне также заняли третье место в списке самых шумных жильцов гостиниц - так о них отозвались 8% сотрудников отелей. Лидерами в данном случае оказались британцы с 34%, за ними - испанцы с 25%.

"Согласно опросу, мы - британцы - самые громкие постояльцы, но любим веселиться и быть в хорошем расположении духа", - подчеркнул главный маркетолог On the Beach Алистер Дэйли.

Впрочем, тот факт, что ответы на подобные опросы базируются на субъективных ощущениях работников отрасли, делает результаты исследований кардинально различными.

Согласно опросу Skyscanner за 2011 год россияне также были названы самыми грубыми туристами, однако в том рейтинге следом сразу шли британцы, которые к тому же лидировали по параметру "невежественность".

Опрос сотрудников гостиниц, проведенный британской туристической компанией Expedia, показал, что самыми грубыми и скупыми отельеры считают французов, при этом их же посчитали "чистоплотными" и "тактичными". Первую строчку в рейтинге лучших туристов тогда заняли японцы.

При всем при этом прошлогодний опрос популярного туристического интернет-портала momondo указал на россиян как на самых любознательных туристов.