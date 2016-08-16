Как завоевать золото Олимпиады с помощью законных ухищрений

Финальный матч сборных СССР и США по баскетболу на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году стал одним из самых скандальных в истории этого вида спорта. Американская команда вышла вперед на одно очко за 3 секунды до финальной сирены, но из-за невнимательности судей и необъяснимой ошибки официального секундомера сборная СССР дважды вводила мяч в игру, после чего матч останавливался и секундомер возвращался на отметку 3 секунды до конца матча. На третий раз Иван Едешко ввел мяч в игру, отдав феноменально точный пас через всю площадку на Александра Белова, а тот финтом обманул двух защитников и успел забросить мяч в кольцо. Счет стал 51:50 в пользу СССР, после чего тут же прозвучала финальная сирена. Успех советской команды нельзя назвать случайным: тренер команды Владимир Кондрашин перед розыгрышем мяча сделал замену, выпустив на поле Едешко с четким заданием дать пас Белову под кольцо соперника, а игроки лишь блестяще исполнили наигранную комбинацию.