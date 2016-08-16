Как завоевать золото Олимпиады с помощью законных ухищрений
Падение багамской спортсменки Шоны Миллер в олимпийском забеге на 400 метров не помешало ей получить золото в Рио. Би-би-си вспоминает, какие еще обстоятельства получения высшей награды Олимпийских Игр считались противоречивыми, но не отменяли ее присуждения.
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AP
22-летняя спортсменка с Багамских островов Шона Миллер в самом конце забега на 400 метров на играх Рио-2016 потеряла равновесие и в буквальном смысле слова упала за финишную черту. Это произошло случайно, но именно благодаря этому "полету" девушка финишировала первой и стала таким образом золотым призером Олимпиады. По словам тренера Миллер, в падении не стоит искать злой умысел, поскольку ноги легкоатлетки "просто отказали на финише". Того же мнения, по всей видимости, придерживаются и соперницы Шоны Миллер, которые не стали оспаривать ее результат.
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Getty Images
Американский пловец Дэвид Беркофф продемонстрировал так называемый "дельфиний толчок ногами" на Сеульской Олимпиаде 1988 года. Это движение ногами разрешается только после старта и поворота, пока выполняется гребок руками к ногам или после выполнения полного гребка руками перед толчком ногами брассом, пока тело полностью погружено в воду. Когда Беркофф смог выиграть золото в командном заплыве 4х100 метров и серебро в индивидуальной 200-метровке, такой толчок еще считался спорным в среде олимпийских судей. Ныне движение успешно применяют титулованные олимпийцы, включая лучшего пловца в истории Олимпийских игр Майкла Фелпса. Согласно правилам соревнований, после такого толчка спортсмен обязан всплыть на поверхность не позднее, чем через 15 метров после старта.
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AFP
Финальный матч сборных СССР и США по баскетболу на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году стал одним из самых скандальных в истории этого вида спорта. Американская команда вышла вперед на одно очко за 3 секунды до финальной сирены, но из-за невнимательности судей и необъяснимой ошибки официального секундомера сборная СССР дважды вводила мяч в игру, после чего матч останавливался и секундомер возвращался на отметку 3 секунды до конца матча. На третий раз Иван Едешко ввел мяч в игру, отдав феноменально точный пас через всю площадку на Александра Белова, а тот финтом обманул двух защитников и успел забросить мяч в кольцо. Счет стал 51:50 в пользу СССР, после чего тут же прозвучала финальная сирена. Успех советской команды нельзя назвать случайным: тренер команды Владимир Кондрашин перед розыгрышем мяча сделал замену, выпустив на поле Едешко с четким заданием дать пас Белову под кольцо соперника, а игроки лишь блестяще исполнили наигранную комбинацию.
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IOC
Иногда даже кажущиеся нам теперь очевидными вещи становились камнем преткновения и поводом для обсуждения арбитров. На первых современных Олимпийских Играх 1896 года американский бегун Томас Бёрк (на фото - второй слева) впервые применил низкий старт, коснувшись коленом земли. Когда он еще стоял на старте, зрители со смехом кричали ему: "Поднимись с земли!" При этом в беге на 100 и 400 метров он взял золотые медали. Теперь без низкого старта невозможно представить ни один соревновательный забег на короткие дистанции.
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Getty Images
Американский прыгун в высоту Дик Фосбери завоевал золото а Олимпиаде-68, применив не использовавшийся до того способ прыжка в высоту по дуге, в ходе которого после разбега и отталкивания атлет пролетает над планкой спиной к земле. Несмотря на изначально скептическое отношение арбитров и тренеров, прыжок, названный по имени атлета, - фосбери-флоп - стал использоваться впоследствии всеми прыгунами в высоту.
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