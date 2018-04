Пресса Британии: зачем Кремлю новое обострение отношений с Киевом?

В обзоре британских газет:

Россия нагнетает напряженность на Украине перед саммитом G20

Манафорт помогал переправлять в США деньги партии Януковича?

Яценюк: "Украине сегодня нужны оборонительные вооружения"

"С прицелом на саммит G20"

Положению дел на Украине посвящен материал Financial Times, озаглавленный "Россия повышает ставки на Украине с прицелом на саммит G20". По мнению издания, предпринятая Путиным демонстрация силы связана со стремлением выторговать у Запада уступки, и прежде всего в части ослабления санкций.

На востоке Украины, как сообщают международные наблюдатели, ежедневно слышны артиллерийские залпы: обострение ситуации началось еще в июле.

Еще большее беспокойство у украинских властей и западных союзников вызывает сосредоточение российских войск в Крыму и вдоль границы двух стран.

Как пишет Financial Times, Россия разместила тысячи своих военнослужащих к северу от Брянска, к востоку от Ростова, на юге Крыма и на западе в Приднестровье.

"Есть объективные признаки того, что они готовятся к боевым действиям", - отмечает газета.

На прошлой неделе, продолжает Financial Times, жители Крыма начали публиковать в социальных сетях сообщения, что на севере полуострова началось развертывание крупных артиллерийских и танковых подразделений. Вскоре там временно отключили интернет.

Как сообщают украинские спецслужбы, в Донбассе был размещен российский полк ПВО. По словам газеты, речь идет ракетных установках того же типа, что и установка "Бук", при помощи которой в небе над Донецкой областью в июле 2014 года был сбит пассажирский самолет Malaysia Airlines.

Подготовка к вооруженному конфликту между Россией и Украиной с применением обычных видов оружия усиливается, и вероятность открытой войны стремительно возрастает Из доклада аналитического центра , Institute for the Study of War

"На фотографиях с железнодорожной станции Иловайска, появившихся в сети во вторник утром, подлинность которых была подтверждена военными аналитиками... виден поезд, стоящий на запасном пути и перевозящий тяжелые российские танки", - дополняет картину Financial Times.

"Подготовка к вооруженному конфликту между Россией и Украиной с применением обычных видов вооружений усиливается, и вероятность открытой войны стремительно возрастает", - говорится в докладе американского аналитического центра Institute for the Study of War (ISW, Институт изучения войны).

"Мы видим сообщения, что крупные военные конвои посланы в регионы, находящиеся под контролем сепаратистов. Российские войска направлены к границе, и значительно больше вооружений и техники военно-морского флота наблюдается в Черном море, в том числе их самые совершенные подводные лодки, несущие на борту довольно мощные крылатые ракеты для ударов по наземным целям", - заявила в интервью Financial Times эксперт ISW по России и Украине Кэтлин Вайнбергер.

Другие аналитики, в том числе бывший заместитель начальника украинского генштаба генерал-лейтенант Игорь Романенко, полагают, что о возможности полномасштабного российского вторжения говорить преждевременно, а нынешнее нагнетание напряженности, как считает Романенко, вызвано, в частности, желанием Кремля переписать Минские договоренности на своих собственных условиях.

Как отмечают представители европейских спецслужб, Россия не впервые пытается обострить обстановку в регионе, и каждый раз это случается накануне очередного раунда дипломатических переговоров различного уровня.

По мнению Алекса Кокшарова, аналитика компании IHS Markit, боевые действия могут начаться 24 августа - в день, когда Украина будет отмечать 25-летие независимости.

Провоцируя Киев, Москва хочет выставить его ненадежным партнером перед лицом Запада и таким образом ослабить поддержку украинских властей со стороны ЕС и США, полагает Кокшаров.

Вновь тайные переводы?

"Украинский скандал", в центре которого оказался глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, обрастает все новыми подробностями.

Накануне на страницах Times были опубликованы выдержки из пресловутой "амбарной книги" Партии регионов: записи расходов, сделанные с 2009 по 2012 годы, в которых упоминается фамилия Манафорта.

Ранее высокопоставленного советника Дональда Трампа обвинили в получении нелегальных многомиллионных платежей от партии свергнутого президента Украины Виктора Януковича. Сам Пол Манафорт эти обвинения отрицает.

Daily Telegraph, ссылаясь на расследование, проведенное агентством Ассошиэйтед пресс, сообщает, что Манафорт также мог содействовать тайному переводу 2,2 млн долларов от Партии регионов на счета двух крупных лоббистских фирм из Вашингтона.

Согласно результатам этого расследования, пишет издание, деньги лоббистам переводились через неправительственную организацию, "чтобы завуалировать попытки украинской партии оказать влияние на американскую политику".

Mercury лоббировала против попыток конгресса оказать давление на украинское правительство, чтобы добиться освобождения из тюрьмы оппонента мистера Януковича Daily Telegraph

Американские законы требуют, чтобы лоббирующие чьи-либо интересы фирмы сообщали в подробностях министерству юстиции о своих связях с иностранными партиями или лидерами.

По данным Daily Telegraph, в правлении НКО "Европейский центр современной Украины" изначально состояли парламентарии из Партии регионов. Названы и получатели платежей - это американские компании Mercury и Podesta Group.

В частности, "Mercury путем лоббирования пыталась помешать попыткам конгресса оказать давление на украинское правительство, чтобы добиться освобождения из тюрьмы оппонента господина Януковича", информирует газета.

Обе компании о своих связях с Партией регионов, как выяснилось, умолчали, отмечает Daily Telegraph.

По их словам, "юристы, к которым они обратились за советом, сказали, что обнародовать подобную информацию перед министерством юстиции не требуется".

Политтехнолог Манафорт вместе с другим нынешним советником Трампа, Риком Гейтсом, состояли тогда консультантами при партии Януковича, информирует Daily Telegraph.

Журналистам Ассошиэйтед пресс удалось связаться с Гейтсом. Тот заявил, что их с Манафортом действия были полностью законными и что с их стороны не было никаких попыток ввести кого-либо в заблуждение или обойти требования закона, дополняет картину издание.

"Очередная российская фальшивка"

Financial Times публикует интервью с Арсением Яценюком, бывшим украинским премьер-министром, "партия которого по-прежнему играет ключевую роль в коалиционном правительстве".

Как заявил Яценюк журналистам газеты, он прибыл в Брюссель в качестве представителя правительства Украины и провел переговоры с председателем Европейского совета Дональдом Туском и руководством НАТО.

"Украина призвала западных лидеров держать оборону против российской агрессии", - сообщает Financial Times по результатам беседы с Яценюком.

По словам бывшего украинского премьера, "нет никакой причины для ослабления санкций, введенных против путинской администрации".

Financial Times отмечает, что Яценюк отправился в Брюссель всего "спустя несколько дней после того, как президент России Владимир Путин объявил, что его страна раскрыла заговор украинских спецслужб".

Российский лидер возложил на руководство Украины ответственность за попытку проникновения в Крым диверсионной группы и гибель двух российских военных.

По моему твердому мнению, то, что сейчас нужно Украине, - это оборонительные вооружения Арсений Яценюк, Бывший премьер-министр Украины

"Это всего лишь фальшивка, очередная российская фальшивка", - сказал Арсений Яценюк сотрудникам Financial Times.

К концу нынешнего года, напоминает газета, страны Евросоюза должны сообща принять решение о том, целесообразно ли продление санкций в отношении России.

Единства среди членов ЕС нет: Венгрия, Греция и Италия выступают за ослабление санкций, называя их контрпродуктивными.

"Это будет предательством основополагающих принципов Евросоюза и свободного мира, - считает Яценюк. - Санкции нельзя снимать до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям в полном объеме и не уберется прочь из Крыма".

Помимо этого, Яценюк говорил и о необходимости увеличения объемов военной помощи Киеву.

"По моему твердому мнению, то, что сейчас нужно Украине, - это оборонительные вооружения", - заявил бывший глава украинского правительства в интервью Financial Times.

Обзор подготовил Дмитрий Полтавский, bbcrussian.com