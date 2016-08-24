Рецепты с лапшой набирают популярность в тюрьмах США
- Марусия Новак
- Би-би-си
Лапша быстрого приготовления, майонез и сок из концентрата - это мало похоже на рецепт для гурманов, но если вы находитесь в тюрьме, то эти продукты вполне могут скрасить ваш день. Если сумеете проявить изобретательность, конечно.
По словам одного из заключенных, еда, которую приносят на завтрак, обед и ужин в некоторых американских тюрьмах сейчас настолько несъедобна, насколько это только возможно.
Осужденным приходится включать смекалку, чтобы хоть как-то разнообразить свое меню.
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"В начале 1990-х в тюрьмах давали вполне пристойную еду, и приготовлено было хорошо", - говорит Густав Алварез по кличке Гусь. Он отсидел в тюрьме два срока: один в 1990-х и один в 2010-х. В перерыве между первым и вторым сроком Алвареза положение дел с кормежкой в тюрьмах, по его наблюдениям, существенно изменилось.
Бюджеты государственных исправительных учреждений сократились, а расходы, наоборот, выросли. Власти все чаще прибегают к услугам приватизированных тюрем. Пытаясь сэкономить, администрация мест лишения свободы подчас урезает именно расходы на питание заключенных.
Рецепты из-за решетки
Еду, которую сейчас дают в тюрьме, Алварез называет отвратительной. В таких условиях все более популярным становится самостоятельное приготовление пищи в камере. Заключенные используют всё, что могут достать.
Особым спросом пользуется лапша быстрого приготовления.
Разломанная на куски лапша обычно смешивается со специями в миске, а если ее нет, то в дело идет пакет для мусора.
"Лапша популярна в тюрьме, потому что это дешевое и быстрое блюдо", - говорит Алварез. Недавно он стал соавтором кулинарной книги "Лапша на зоне: рецепты и истории из-за решетки".
В американских тюрьмах не запрещается готовить еду в камере, однако процесс требует определенной изобретательности. Например, чтобы лапша хорошо настоялась, тарелку накрывают подушкой или одеялом на 10 минут.
Чаще всего миску можно получить в тюремной столовой, но если ее нет, то используют обычные мусорные пакеты.
В тюремной лавке обычно продаются рыбные консервы, хлеб, рис, кукурузные чипсы со вкусом сыра. Те, у кого есть деньги, покупают их и едят вприкуску к лапше. Остальные стараются сохранить что-нибудь с завтрака или обеда. Например, вареное яйцо, булку, пакетик майонеза или соленый огурец.
Одно из ухищрений - незаметно вынести из столовой невкусную еду, которую дают на завтрак или обед, и в камере смешать эти ингредиенты с лапшой.
"Можно унести из столовой немного мяса, смешать его с лапшой, и получить новое блюдо", - поясняет Алварез.
Охранники обычно смотрят сквозь пальцы на такую "самодеятельность" заключенных. Проблемы начинаются, когда кого-то ловят с фруктами или при попытке пронести продукты, содержашие сахар. Это чаще всего указывает на то, что заключенный собрался гнать брагу.
Осужденные теперь все чаще собирают различные рецепты приготовления блюд и обмениваются ими в соцсетях.
Возможность готовить еду в камере позволяет отбывающим срок не только утолить голод, но и проявить свои творческие способности. К тому же многим кулинарные упражнения напоминают о жизни на воле.
"Когда готовишь еду в тюрьме, дело не только во вкусе" - рассказала Карла Диац в интервью Vice News. Она продолжительное время работала с заключенными и собирала рецепты придуманных ими блюд.
"Это напоминание о человечности, об обществе, о том, каким человеком ты был до тюрьмы", - поясняет она.
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