"Крупнейший торговец крадеными кредитками": как в США судили сына депутата Селезнева

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Романа Селезнева задержали на Мальдивах летом 2014 года и немедленно выдали США

Процесс над 32-летним Романом Селезневым, сыном депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева, проходил в федеральном суде Западного округа штата Вашингтон в Сиэтле и длился восемь рабочих дней. Двенадцать присяжных совещались меньше одного дня и в четверг единогласно признали россиянина виновным по 38 из 40 пунктам обвинительного заключения, оправдав его лишь по двум пунктам, касавшимся взлома компьютера пиццерии в городке Дювалл.

Роман Селезнев признан виновным в мошенничестве, компьютерном взломе, хранении незаконно приобретенных кредиток и хищении личных данных.

15 августа, в первый день процесса, прокурор Сет Уилкинсон заявил в своем вступительном слове, что следствие обнаружило в ноутбуке Селезнева номера 1,7 млн ворованных номеров кредитных карт.

"1,7 млн человек имели несчастье побывать в ресторанах, и вот их личные данные оказались в компьютере у этого господина! - сказал Уилкинсон. - Представленные на суде доказательства покажут, что на протяжении семи лет подсудимый был одним из крупнейших торговцев крадеными номерами кредиток в мире!".

По словам прокуроров, в общей сложности Роман Селезнев похитил по всему миру реквизиты 2,9 млн кредиток, которыми он торговал потом на своих форумах по доступной цене - около 7 долларов штука.

Сам он заработал где-то 2 млн долларов, а финансовые учреждения по всему миру понесли по его вине совокупный убыток в 170 млн, утверждали прокуроры.

Следователи обнаружили отпечатки пальцев Романа Селезнева по всему месту преступления! Прокурор Сет Уилкинсон

Главный адвокат россиянина Джон Генри Браун доказывал, что обвинение не сумело убедительно привязать Селезнева к примерно 200 инкриминируемым ему взломам.

Браун знаменит тем, что защищал серийного убийцу Теодора Банди и ефрейтора Роберта Бейлса, который обвинялся в убийстве 16 мирных афганцев. Адвокат в обоих случаях проиграл.

Молчание

Селезнев, постоянно проживающий во Владивостоке, не воспользовался возможностью дать показания на своем процессе. Судья Ричард Джонс заявил присяжным, что они не должны истолковывать это обстоятельство против подсудимого.

Если обвинение выставило два десятка свидетелей, то защита вызвала всего одного - компьютерщика, который показал, что кто-то явно копался в ноутбуке, изъятом у россиянина после его ареста на Мальдивах в июле 2014 года.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Депутат Думы от ЛДПР Владимир Селезнев на протяжении двух лет после ареста сына называл выдвинутые против него обвинения беспочвенными

Защита выдвигала этот довод еще до процесса и требовала, чтобы судья поэтому исключил ноутбук из материалов дела. Джонс отказал, но позволил адвокатам выдвинуть этот аргумент на суде.

Эксперт, вызванный прокуратурой, парировал, что все изменения, обнаруженные в селезневском ноутбуке, были результатом нормальной деятельности антивирусных и других программ, а не постороннего вмешательства.

Адвокат россиянина Эмма Скэнлан пыталась убедить присяжных в том, что следователи подозрительно небрежно обращались с ноутбуком ее клиента - например, не поместив его при транспортировке в "клетку Фарадея", которая защищает содержимое от электромагнитных полей, не выключили его и не включили в сеть в течение 23 дней, которые он хранился в сейфе Секретной службы.

По словам Уилкинсона, Секретная служба начала расследование в 2010 году после того, как хакеры взломали кассовый компьютер бакалейной лавки в Айдахо и похитили реквизиты кредитных карт. Выяснилось, что они попали на сервер в России.

Часть их продавалась потом на сайте человека с ником Track2. Дальнейшие поиски вывели следователей на сервер в Вирджинии, где хранилась часть похищенных данных.

Американский сервер

В отличие от российского сервера, виргинский был доступен американским детективам, которые нашли на нем ворованные реквизиты 170 тысяч кредиток, перемешанные со следами частной жизни Романа Селезнева. По словам прокурора, тот пользовался этим сервером для того, чтобы заказать авиабилет на свое имя, купить цветы жене или принять участие в работе клуба любителей покера.

"Следователи обнаружили отпечатки пальцев Романа Селезнева по всему месту преступления!" - резюмировал Уилкинсон.

Или он изощренный хакер - или полный идиот. Быть одновременно и тем, и другим он не может! Адвокат россиянина Эмма Скэнлан

Адвокат Скэнлан заявила в своем последнем слове, что человек, который усердно скрывался под разными никами, от Track2 до Bulba, не мог пользоваться одним и тем же сервером и для хранения похищенной информации, и для заказа билетов на собственное имя.

"Одно из двух, - сказала она, - или он изощренный хакер - или полный идиот. Быть одновременно и тем, и другим он не может!".

Очевидно, присяжные решили, что может.

В ожидании срока и новых процессов

Приговор Роману Селезневу будет вынесен 2 декабря. Предсказать его заранее трудно. Называют сроки в 30, 34 и 40 лет тюрьмы. Опыт показывает, что так много он не получит.

Адвокат Браун заявил, что подаст апелляцию и, в частности, снова будет доказывать, что Селезнева похитили на Мальдивах, и что судья Джонс допустил ошибку, не исключив его ноутбук из материалов дела.

Странствия Селезнева по судебной системе Америки на этом далеко не закончились. Он также привлечен к суду в Неваде и Джорджии.

В первом случае россиянина будут судить по знаменитому закону RICO, который преследует организованную преступную деятельность и был принят для борьбы с мафией. Как отмечает сайт Lawfare, это первый случай, когда минюст США использует RICO против хакеров.

По невадскому делу в 2012 году было привлечено 55 человек. На середину 2014 года были осуждены 25 из них. Более новых данных нет.

В Северном округе штата Джорджия Романа Селезнева ждет суд за преступный сговор с целью совершения банковского мошенничества.