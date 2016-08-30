Илья Яшин: "Единая Россия" открыла двери для преступников во власти

Image caption "Партия "Криминальная Россия" второй за 2016 год экспертный доклад Яшина, предыдущий был посвящен президенту Чечни Рамзану Кадырову

Заместитель председателя российской Партии народной свободы Илья Яшин 30 августа выпустил доклад о членах партии "Единая Россия", которых СМИ или правоохранительные органы обвиняли в связях с криминалом.

Политик представил 64-страничный экспертный доклад "Партия "Криминальная Россия" в офисе Фонда борьбы с коррупцией.

Текст разбит на пять глав: "Организованная преступность", "Коррупционеры", "Взяточники", "Мошенники" и "Убийцы".

Доклад основан на данных из открытых источников, в нем рассказывается об уголовных делах против губернаторов и других высокопоставленных членов "Единой России": деле главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, у которого при обыске был найден 1 млн долларов, деле банды Цапков, пятеро членов которой представляли партию власти в Кущевском муниципалитете, а один из лидеров Сергей Цапок даже был на инаугурации президента Дмитрия Медведева в 2008 году.

Яшин напоминает о делах против бывших министров - обороны Анатолия Сердюкова и сельского хозяйства Елены Скрынник. На последней странице в шутку приводится цитата председателя "Единой России", премьер-министра Дмитрия Медведева: "Жалко людей, которые оказались заложниками бездарных политиков, которых они не выбирали".

В "Единой России" пока официально не прокомментировали публикацию. По внутренним правилам партии власти, в случае возбуждения уголовного дела против кого-либо из "Единой России", его членство в партии автоматически приостанавливается. Кроме того, во внутрипартийных праймериз в 2016 году не могли участвовать участие ранее судимые граждане.

Илья Яшин рассказал Би-би-си о работе над докладом.

Би-би-си: Есть ли в докладе факты и документы, которые ранее не были опубликованы в открытых источниках?

Илья Яшин: Если не вдаваться в подробности: вы сами доклад пролистаете и увидите, что там много справок, документов, расписок, соглашений - некоторые из них публиковались ранее, некоторые нет, - но ценность их в том, что все это проверенные документы. За каждый я готов отвечать, каждый при необходимости готов представить в суде, каждый является в той или иной степени подтверждением криминальных дел, с которыми связана "Единая Россия". Некоторые документы мы получили из открытых источников и проверили. Некоторые - от источников, связанных с фигурантами уголовных дел. Некоторые напрямую из материалов уголовных дел, к которым имели доступ бывшие и действующие следователи.

Би-би-си: Почему эти источники согласились помочь вам?

И.Я.: Мы сотрудничали непублично. У нас были источники, связанные с фигурантами уголовных дел, у которых с ними испортились отношения. Были следователи, с частью мы сотрудничали раньше, часть - новые, в том числе, не из Москвы. Главная ценность этих источников в том, что они имеют доступ к материалам уголовных дел. Например, в интернет была выброшена экспертиза, подтверждающая, что в платежных расписках, которые проходят по делу о мошенничестве в "Росагролизинге", стоит подпись Скрынник [Елена Скрынник, гендиректор акционерного общества с госучастием "Росагролизинг" в 2001-2009 годах, министр сельского хозяйства в 2009-2012 годах, член высшего совета "Единой России" в 2008-2012 годах]. На допросе она утверждала, что подпись на платежках нее ее, что это факсимиле. Я опасался публиковать эту экспертизу: не было доказательств, что она настоящая. Благодаря нашим источникам я получил фотографии оригиналов и убедился, что настоящая: подпись на документах, как считает следствие, принадлежит Скрынник.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2008 году (последние опубликованные данные) в "Единой России" состояло около 2 млн россиян

Би-би-си: Ваши источники могли быть предвзяты по отношению к героям доклада?

И.Я.: Предвзяты они или нет, я же не их мнение спрашиваю. Меня интересует фактическая сторона дела. Для меня эти источники ценны, потому что у них есть доступ к материалам, с их помощью я могу проверить подлинность документов. Были некоторые документы, которые я не стал публиковать, потому что не смог проверить их подлинность. Вот в чем ценность источников. А как они относятся ко мне, к тем людям, о которых я пишу, по большому счету, не имеет значения.

Би-би-си: Герои вашего доклада представляют в первую очередь власть - законодательную, исполнительную, муниципальную. Так ли важна их партийная принадлежность? Вне "Единой России" тоже есть криминал.

И.Я.: Во-первых, я вижу определенную систему. В разных партиях есть криминалитет, но "Единая Россия" создала условия, которые позволяют интегрироваться во власть не каким-то отдельным представителям криминалитета а, по сути, открывает двери целым группировкам. Масса примеров, когда группировки, существующие еще с 1990-х годов, при помощи "Единой России" эволюционировали и превратились в "легальные" структуры с представительством во власти. Во-вторых, я хочу, чтобы "Единая Россия" понесла наконец политическую ответственность: кандидаты, которых она выставляет на те или иные должности, рекламирует их как эффективных менеджеров, некоторых даже принимают в Кремле, Путин предлагает за них голосовать… Раз за разом оказывается, что это лидеры криминальных сообществ. Хочу, чтобы 18 сентября "Единая Россия" ответила за всех преступников, которых она привела во власть под своими партийными знаменами.

Би-би-си: Чем дела бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова или бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых отличаются от тех, что упомянуты в вашем докладе?

И.Я.: Урлашов был оппозиционером, его преследовали по политическим мотивам. Урлашова не принимал в Кремле Путин. Урлашов выиграл выборы в конкуренции с кандидатом от партии власти. Главное, что отличает его дело: оно шито белыми нитками. В деле Урлашова нет никаких фактических доказательств его вины в получении взятки. Все фигуранты дел о взятках, о которых пишу я, были взяты с поличным в момент передачи денег, были меченые купюры, был человек, заранее сотрудничавший со следствием… В деле Урлашова ничего похожего нет: момент якобы передачи денег был зафиксирован на видеокамеру, но в этот момент Урлашов почему-то арестован не был. Никаких фактических доказательств его вины нет - только показания его оппонентов из "Единой России".

Image caption Яшин считает, что криминал пронизывает партию власти снизу доверху

Про Белых мне сложно комментировать, я плохо знаю материалы уголовного дела. Сам он находится под подпиской о неразглашении. Я знаю только самого Никиту, и я не верю, что он брал взятку. Для Никиты губернаторство - это, скорее, реализация политических амбиций, чем бизнес-проект. Никита пошел работать на не самую благодарную должность в Кировскую область, потому что надеялся, что это будет трамплином для его будущего политического роста. Поверить в то, что на фоне всех этих арестов губернаторов Никита мог так подставиться, сложно. Хотя я внимательно буду следить за этим делом. И собираюсь ходить на суд, слушать сторону обвинения и сторону защиты. Мне важно разобраться в этом деле.

Би-би-си: Из вашего доклада можно сделать вывод, что шестеренки правоохранительной системы движутся: экс-глава Коми Вячеслав Гайзер арестован, бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин арестован, бывший губернатор Брянской области Николай Денин отбывает срок в колонии…

И.Я.: Действительно может сложить впечатление, что в России эффективная правоохранительная система. Это иллюзия. Если вы внимательно прочитаете доклад, вы убедитесь, что уголовные дела возбуждаются, когда на позиции того или иного преступника начинает претендовать более зубастый хищник, тоже из "Единой России". Когда начинается конкуренция внутривидовая, когда начинается дележ мест у кормушки, только тогда эти шестерёнки начинают крутиться. Правоохранительная система должна работать не так: она должна системно и повсеместно пресекать криминал, не только когда он вступает в конфликт с другой группировкой.

Достаточно примеров, когда, несмотря на наличие всех доказательств, высокопоставленным представителям "Единой России" удавалось избежать ответственности, потому что находились более высокие покровители, которые их защищали.

Мы готовы предоставить исходники доклада любой политической партии, кроме "Единой России", любым кандидатам. Это то оружие, которым мы готовы вооружить всех. Илья Яшин, политик

Например, депутат Госдумы Адам Делимханов. Я про него и в предыдущем докладе про Рамзана Кадрырова много писал. Это человек, который подозревается в организации заказного убийства [Делимханов, бывший заместитель главы правительства Чечни, был главным подозреваемым в организации убийства в Дубае Сулима Ямадаева, конфликтовавшего с главой Чечни Рамзаном Кадыровым; в 2009 году власти ОАЭ сняли с него все обвинения], связанные с ним боевики фигурируют в деле об убийстве Бориса Немцова. Он как сидел в Госдуме, так и будет сидеть после 18 сентября, потому что это человек из ближайшего окружения президента Чечни.

Би-би-си: Как доклад оказался в сети раньше времени?

И.Я.: Его украли. Мы убедились, что та версия доклада, которая появилась в сети раньше времени, совпадает с той, которую мы отправляли в типографию. Мы знаем, что были визиты в типографию (к счастью, уже после того, как мы забрали в тираж) со стороны управления по противодействию экстремизму МВД, возможно, давление было оказано на кого-то из сотрудников, у них забрали макет. Были попытки еще на этапе подготовки доклада взломать почты волонтеров, помогавших мне в работе над докладом. Вы не можете быть до конца уверенными ни в чем, когда имеете дело со спецслужбами. А здесь нет никаких иллюзий: мы имеем дело со спецслужбами. Любая информация, которая содержится в наших телефоне, компьютере - в любой момент может быть опубликована. Я ведь это понимаю, это понимают мои сторонники.

Би-би-си: Допустим, это интервью читает инсайдер, который хочет поделиться с вами информацией, - как он после всего этого может быть уверен, что его помощь не станет предметом огласки?

И.Я.: Мы обмениваемся информацией только при личной встрече, без электронных почт, без телефонов - встречаемся и разговариваем. Это единственный способ избежать неприятностей.

Би-би-си: Какой тираж у доклада и как вы планируете его распространять?

И.Я.: 20 тыс. - это тираж, который предназначен для моей личной кампании до 18 сентября. Это будет кампания в поддержку кандидатов в Москве и регионах. Потому, думаю, будет напечатан дополнительный тираж силами ряда кандидатов, может, даже политических партий, которые будут использовать этот доклад как средство для политической борьбы. Мы готовы предоставить исходники доклада любой политической партии, кроме "Единой России", любым кандидатам. Это то оружие, которым мы готовы вооружить всех.