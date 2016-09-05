СМИ России: встреча Путина и Обамы изменений не принесет?

В обзоре российских СМИ:

Успешный саммит для Путина

Территориальный спор с Японией решат без нажима

Участие в переписи сделают обязательным

Новый рекорд государственного цинизма?

Россияне стали экономнее на отдыхе

"Ведомости" и РБК: решение президентов

Договорятся ли Москва и Вашингтон по сирийскому вопросу? Об этом пишет в свежем номере газета "Ведомости". Решающее слово должно быть произнесено на встрече Путина и Обамы сегодня, в понедельник, в Китае.

Газета пишет, что переговоры США с Россией застопорились еще в субботу, потому что Москва отказалась от договоренностей, которые американцы считали уже решенными.

Договоренности пока нет по двум главным вопросам - по списку террористических организаций, которые выводятся за рамки перемирия и должны быть отделены от поддерживаемой США и Саудовской Аравией оппозиции, и по ситуации в северном Алеппо, где США предлагают открыть демилитаризованный коридор, говорит человек, близкий к российской делегации.

В редакционном комментарии номера газета отмечает, что в целом саммит G20 пока выглядит для Владимира Путина очень удачным. "Обилие встреч - важное для Москвы свидетельство значимости ее роли в клубе мировых держав, - считает издание. - Путин продвигает концепцию достижения двусторонних договоренностей о "повышении доверия" и на фоне кризисных процессов в разных частях мира - вполне успешно".

Встреча Обамы и Путина не сулит серьезных изменений, однако укрепит достигнутые ранее договоренности между Керри и Лавровым. Это газета РБК в статье на эту же тему приводит мнение руководителя Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василия Кузнецова.

РБК: "торговля с островами"

Материал на первой полосе РБК посвящен переговорам лидеров России и Японии по поводу Курильских островов. Президент Путин и премьер Японии Абэ оптимистично высказались о возможности завершения территориального спора.

"При решении этих проблем ни одна из сторон не должна чувствовать себя ущемленной или проигравшей, - цитирует РБК Путина. - В истории немного примеров такого подхода и такого решения. Но я очень надеюсь на то, что мы сможем дать такой пример. Мы этого хотим. Мы знаем, что японская сторона этого хочет".

Какая это перепись, если это сбор персонифицированных данных" "Коммерсант"

Руководитель агентства "Внешняя политика" и программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Сушенцов отмечает на страницах газеты, что Россия под нажимом на компромисс не пойдет, а готова вернуться к обсуждению в ходе масштабного процесса улучшения двусторонних отношений, который сейчас наблюдается. Однако, указывает эксперт, на Японию может быть оказано давление со стороны США: объявляя программу экономического сотрудничества по восьми областям, Токио фактически снимает с России санкции, чему в Вашингтоне рады не будут.

Эксперт также обращает внимание, что программа улучшения отношений в Россией - личное детище премьера Абэ, с которым у Путина сложились доверительные отношения, а ослабление позиций Абэ или его уход с поста премьера могут поставить под вопрос нынешнюю позитивную динамику.

"Коммерсант": не хочешь - заставим?

Всероссийская перепись населения станет обязательной и персонифицированной, рассказывает в свежем номере газета "Коммерсант": правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Росстата к закону о переписи населения. За отказ участвовать в переписи либо отвечать на какие-либо вопросы (кроме вопроса о национальности) граждан будут штрафовать на 100-300 рублей. В ближайшее время проект обсудит правительство.

Газета рассказывает, что идея обязательного участия населения в переписи возникла в Росстате после переписи 2010 года. В ней отказались участвовать более 1 миллиона человек, еще 2,6 миллиона избегали контакта с переписчиками.

С точки зрения этики финансировать деньгами, полученными в результате свободного выбора гражданина, выполнение репрессивного закона - значит поставить новый рекорд по уровню государственного цинизма "Ведомости"

По словам руководителя Научно-исследовательского центра социально-экономических проблем народонаселения Ольги Воробьевой в 2010 году переписчики жаловались, что "чуть не половина народа не пускает их в дом, и анкеты приходилось заполнять по домовым книгам". В итоге, по ее словам, "данные переписи 2010 года не очень достоверны".

Член президентского Совета по правам человека Александр Верховский выступил против законопроекта: "Какая это перепись, если это сбор персонифицированных данных". Он считает, что "устроить тотальный допрос граждан без соответствующего силового механизма невозможно". И все равно, по мнению члена СПЧ, "достоверной информации получить не удастся: если человек захочет что-то скрыть, то он просто рискнет 300 рублей".

"Ведомости": "пенсионные изъятия"

Редакционный комментарий газеты "Ведомости" посвящен предложению минпромторга профинансировать исполнение технологической части закона Яровой за счет пенсионных накоплений граждан. Газета считает, что это - новый виток в эволюции отношения государства к пенсионным деньгам.

Предложение минпромторга - качественно новый шаг, пишет газета. Заморозив механизм формирования длинных денег, но еще не потратив сумму, которая успела попасть на счета ВЭБа, государство собирается инвестировать в проект по слежке за гражданами, делает вывод издание.

"С точки зрения этики финансировать деньгами, полученными в результате свободного выбора гражданина, выполнение репрессивного закона - значит поставить новый рекорд по уровню государственного цинизма, - считают "Ведомости". - Впрочем, разговоры об этике и цинизме выглядят в 2016 г. довольно комичными".

"Известия": отдыхать меньше не стали

Средняя стоимость отдыха у российских отпускников составила в нынешнем сезоне 45-65 тыс. рублей, сообщил "Известиям" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Она примерно одинакова у отдыхавших за рубежом и на родине, отметил он. Однако различается структура трат: в зарубежных поездках у отдыхающих, как правило, больше расходы на перелет, а на российских курортах они больше тратят на рестораны и покупки.

Примерно столько же тратили граждане на отдых в прошлом году, отметил Юрий Барзыкин. И с учетом того, что цены выросли на 10-15%, а отдыхать меньше не стали, это означает, что отдыхающие стали экономнее - они выбирают более дешевые отели, рестораны и магазины. Ну и более внимательно относятся к тому, за что платят деньги. Особенно это заметно в Крыму.

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3 сентября похоронен Ислам Каримов. Корреспондент РБК провел три дня в Узбекистане, наблюдая, как власть и граждане республики проходят путь от празднования Дня независимости до траура по основателю государства.

Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си