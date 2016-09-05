СМИ России: встреча Путина и Обамы изменений не принесет?
В обзоре российских СМИ:
- Успешный саммит для Путина
- Территориальный спор с Японией решат без нажима
- Участие в переписи сделают обязательным
- Новый рекорд государственного цинизма?
- Россияне стали экономнее на отдыхе
"Ведомости" и РБК: решение президентов
Договорятся ли Москва и Вашингтон по сирийскому вопросу? Об этом пишет в свежем номере газета "Ведомости". Решающее слово должно быть произнесено на встрече Путина и Обамы сегодня, в понедельник, в Китае.
Газета пишет, что переговоры США с Россией застопорились еще в субботу, потому что Москва отказалась от договоренностей, которые американцы считали уже решенными.
Договоренности пока нет по двум главным вопросам - по списку террористических организаций, которые выводятся за рамки перемирия и должны быть отделены от поддерживаемой США и Саудовской Аравией оппозиции, и по ситуации в северном Алеппо, где США предлагают открыть демилитаризованный коридор, говорит человек, близкий к российской делегации.
В редакционном комментарии номера газета отмечает, что в целом саммит G20 пока выглядит для Владимира Путина очень удачным. "Обилие встреч - важное для Москвы свидетельство значимости ее роли в клубе мировых держав, - считает издание. - Путин продвигает концепцию достижения двусторонних договоренностей о "повышении доверия" и на фоне кризисных процессов в разных частях мира - вполне успешно".
Встреча Обамы и Путина не сулит серьезных изменений, однако укрепит достигнутые ранее договоренности между Керри и Лавровым. Это газета РБК в статье на эту же тему приводит мнение руководителя Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василия Кузнецова.
РБК: "торговля с островами"
Материал на первой полосе РБК посвящен переговорам лидеров России и Японии по поводу Курильских островов. Президент Путин и премьер Японии Абэ оптимистично высказались о возможности завершения территориального спора.
"При решении этих проблем ни одна из сторон не должна чувствовать себя ущемленной или проигравшей, - цитирует РБК Путина. - В истории немного примеров такого подхода и такого решения. Но я очень надеюсь на то, что мы сможем дать такой пример. Мы этого хотим. Мы знаем, что японская сторона этого хочет".
Руководитель агентства "Внешняя политика" и программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Сушенцов отмечает на страницах газеты, что Россия под нажимом на компромисс не пойдет, а готова вернуться к обсуждению в ходе масштабного процесса улучшения двусторонних отношений, который сейчас наблюдается. Однако, указывает эксперт, на Японию может быть оказано давление со стороны США: объявляя программу экономического сотрудничества по восьми областям, Токио фактически снимает с России санкции, чему в Вашингтоне рады не будут.
Эксперт также обращает внимание, что программа улучшения отношений в Россией - личное детище премьера Абэ, с которым у Путина сложились доверительные отношения, а ослабление позиций Абэ или его уход с поста премьера могут поставить под вопрос нынешнюю позитивную динамику.
"Коммерсант": не хочешь - заставим?
Всероссийская перепись населения станет обязательной и персонифицированной, рассказывает в свежем номере газета "Коммерсант": правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Росстата к закону о переписи населения. За отказ участвовать в переписи либо отвечать на какие-либо вопросы (кроме вопроса о национальности) граждан будут штрафовать на 100-300 рублей. В ближайшее время проект обсудит правительство.
Газета рассказывает, что идея обязательного участия населения в переписи возникла в Росстате после переписи 2010 года. В ней отказались участвовать более 1 миллиона человек, еще 2,6 миллиона избегали контакта с переписчиками.
По словам руководителя Научно-исследовательского центра социально-экономических проблем народонаселения Ольги Воробьевой в 2010 году переписчики жаловались, что "чуть не половина народа не пускает их в дом, и анкеты приходилось заполнять по домовым книгам". В итоге, по ее словам, "данные переписи 2010 года не очень достоверны".
Член президентского Совета по правам человека Александр Верховский выступил против законопроекта: "Какая это перепись, если это сбор персонифицированных данных". Он считает, что "устроить тотальный допрос граждан без соответствующего силового механизма невозможно". И все равно, по мнению члена СПЧ, "достоверной информации получить не удастся: если человек захочет что-то скрыть, то он просто рискнет 300 рублей".
"Ведомости": "пенсионные изъятия"
Редакционный комментарий газеты "Ведомости" посвящен предложению минпромторга профинансировать исполнение технологической части закона Яровой за счет пенсионных накоплений граждан. Газета считает, что это - новый виток в эволюции отношения государства к пенсионным деньгам.
Предложение минпромторга - качественно новый шаг, пишет газета. Заморозив механизм формирования длинных денег, но еще не потратив сумму, которая успела попасть на счета ВЭБа, государство собирается инвестировать в проект по слежке за гражданами, делает вывод издание.
"С точки зрения этики финансировать деньгами, полученными в результате свободного выбора гражданина, выполнение репрессивного закона - значит поставить новый рекорд по уровню государственного цинизма, - считают "Ведомости". - Впрочем, разговоры об этике и цинизме выглядят в 2016 г. довольно комичными".
"Известия": отдыхать меньше не стали
Средняя стоимость отдыха у российских отпускников составила в нынешнем сезоне 45-65 тыс. рублей, сообщил "Известиям" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Она примерно одинакова у отдыхавших за рубежом и на родине, отметил он. Однако различается структура трат: в зарубежных поездках у отдыхающих, как правило, больше расходы на перелет, а на российских курортах они больше тратят на рестораны и покупки.
Примерно столько же тратили граждане на отдых в прошлом году, отметил Юрий Барзыкин. И с учетом того, что цены выросли на 10-15%, а отдыхать меньше не стали, это означает, что отдыхающие стали экономнее - они выбирают более дешевые отели, рестораны и магазины. Ну и более внимательно относятся к тому, за что платят деньги. Особенно это заметно в Крыму.
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Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си