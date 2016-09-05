Как менялись слова Владимира Путина о четвертом президентском сроке

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В интервью агентству Блумберг Владимир Путин заявил, что говорить об участии в президентской кампании "еще рано". За последние два года российский лидер не раз отвечал на вопросы журналистов о планах вновь идти на выборы. Русская служба Би-би-си решила изучить, менялась ли риторика президента России в высказываниях на эту тему, и если да - то как.

На протяжении всего своего третьего президентского срока Путин поддерживает интригу относительно своих планов на 2018 год. Не исключил он, что выдвинется на выборы в 2018 году, и сейчас, отметив, уже работает со своей командой над стратегией развития страны после 2018 года.

При этом, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента Блумберг он снова подчеркнул, что "говорить об этом [новом президентском сроке] абсолютно преждевременно".

От "там видно будет" до "молодого, но зрелого" преемника

С момента вступления на пост президента России в третий раз в 2012 году Владимир Путин неоднократно комментировал возможность своего участия в выборах главы государства в 2018 году.

2 марта 2012 года в интервью главным редакторам Monde, Repubblica, Handelsblatt в ответ на вопрос, в течение какого срока он намерен работать в Кремле, Путин сказал: "Не знаю, хочу ли я 24 года. Я пока для себя это не решил".

20 сентября 2013 года на заседании Валдайского клуба во время беседы с бывшим французским премьер-министром Франсуа Фийоном в ответ на его вопрос, планирует ли Путин выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах, он заявил: "Я не исключаю".

19 января 2014 года в интервью корреспондентам телеканалов BBC, ABC News, CCTV, Россия-1, Первого канала и информационного агентства Around the Rings Путин ответил более развернуто:

"А что касается амбиций, то об этом рано еще говорить. Понимаете, сейчас 2014 год, выборы в 2018-м. Работать надо, там видно будет, посмотрим. Самое плохое и самое опасное, что может быть для человека, который занимается политикой, вцепиться в свое кресло руками и зубами и думать только об этом. Тогда в этом случае провал неизбежен, потому что всегда будешь бояться совершить какой-то неверный шаг. Не об этом надо думать, нужно думать о результатах своей работы. Там будет видно".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вопрос о четвертом сроке Путина будет звучать в России тем чаще, чем ближе 2018 год...

23 ноября 2014 года в интервью ТАСС вопрос о президентстве обсуждался подробно.

[Журналист ТАСС] Андрей Ванденко: А президентское кресло с вами навсегда?

Владимир Путин: Нет. И для страны неправильно, вредно, и мне не нужно. Есть сроки, отведенные Конституцией России. Считаю важным соблюдать требования, предусмотренные Основным законом. Видно будет, как сложится ситуация, но в любом случае срок моей работы ограничен Конституцией.

Ванденко: Но она предполагает выдвижение в 2018-м.

Путин: Допускает, но это совсем не значит, что я приму такое решение. Буду исходить из общего контекста, внутреннего понимания, своего настроения. Разве об этом сейчас надо думать? 2014-й не закончился, а вы говорите про 2018-й. Столько времени впереди, сколько ещё воды утечёт…

29 сентября 2015 года в интервью телеканалам CBS и PBS Владимир Путин так ответил на вопрос, как долго он хочет находиться у власти:

"Как долго, зависит от двух обстоятельств. Первое - безусловно, есть правила, предусмотренные Конституцией, и они точно не будут нарушены с моей стороны. Но я и не уверен, что я должен полностью воспользоваться этими конституционными правами. Это уже будет зависеть от конкретной ситуации в стране, в мире, и от моих собственных настроений".

14 апреля 2016 года во время "Прямой линии" житель Симферополя Олег Красов спросил: "Владимир Владимирович, можете ли вы пообещать крымчанам, что будете баллотироваться в президенты в 2018 году?". На это Путин ответил:

"Мне кажется, об этом рано говорить. Я в таких ситуациях говорю одно и то же и хочу это повторить ещё раз: нам сейчас нужно думать не о том, где и как мы будем работать в будущем - нужно думать о том, как оправдать доверие людей сегодня, как добиться тех целей, которые мы перед собой ставим, тех обещаний, которые мы сделали. А в зависимости от того, как будет складываться ситуация и как будет идти работа, будут приняты соответствующие решения".

Наконец, в интервью агентству Блумберг Путин, произнеся очередное "еще рано" и "преждевременно", вдруг решил описать, как, по его мнению, может выглядеть его преемник, если сам он решит не участвовать в президентской кампании: "достаточно молодой человек, но зрелый".

Итак, можно подвести итоги.

Владимир Путин о своем четвертом президентском сроке:

2012 год: "Не знаю, хочу ли я 24 года".

2013 год: "Я не исключаю".

2014 год: "Существует возможность моего нового выдвижения".

2015 год: "Это уже будет зависеть от конкретной ситуации в стране, в мире, и от моих собственных настроений".

2016 год: "Уже сейчас мы работаем над стратегией развития экономики после 2018 года".

По данным опроса Фонда "Общественное мнение", проведенного 28 августа, если бы президентские выборы состоялись в следующее воскресенье, Владимира Путина на них поддержали бы 60% россиян.