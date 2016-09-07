НАТО в Балтии: не одними батальонами

Размещение четырех батальонов союзников в странах Балтии и Польше, о котором было объявлено на саммите НАТО в Варшаве, - это лишь часть начавшегося большого процесса укрепления альянса на российском направлении.

События последних лет, увенчавшиеся российской аннексией Крыма и вооруженным конфликтом в Донбассе, привели к тому, что махина НАТО, долгие годы сонно мечтавшая о вечном мире и даже дружбе с Россией, проснулась и начала медленно поворачиваться в сторону своего восточного фланга.

Четыре батальона (британский, немецкий, канадский и американский), четыре тысячи человек, которые появятся в Балтии и Польше со следующего года - это совсем небольшая военная сила, и это осознают все стороны. Это просто символ, знак: сюда нельзя, это территория всего НАТО, а не только этих маленьких бывших российских колоний.

Но страны Балтии и их союзники по НАТО не собираются ограничиваться этим символическим жестом. Медленно разворачивающаяся программа укрепления северо-восточного фланга блока включает создание сил мгновенного развертывания, ротацию дополнительной американской бригады по региону, складирование американцами техники и снаряжения еще минимум для одной бригады, рост присутствия флота союзников на Балтийском море, размещение дополнительных боевых самолетов на аэродромах региона, приобретение мощных средств ПВО, рост военных бюджетов и оснащение техникой армий самих стран Балтии.

Силы быстрого реагирования

"Четыре батальона, которые НАТО собирается разместить в Балтийских странах и Польше, слишком малы, чтобы остановить российскую агрессию. Они предназначены для того, чтобы удержать Путина от военных действий, но они могут предотвратить агрессию только в том случае, если им будет гарантировано серьезное подкрепление", - сказал Русской службе Би-би-си эксперт по международной безопасности, сотрудник Атлантического совета Хорхе Бенитес.

Части ВС России в Ленинградской и Псковской областях вблизи стран Балтии (данные по открытым источникам на 2014 г) 2 мотопехотные бригады 1 бригада спецназа 1 ракетная бригада ("Искандер-М") 1 артиллерийская бригада 2 бригады ПВО ("Бук", С-300, С-400) 3 авиабазы (до 80 боевых вертолетов, до 70 боевых самолетов) и другие части Части ВС России в Калининградской области (данные по открытым источникам на 2014 г) 1 бригада морской пехоты 1 мотопехотная бригада 1 артиллерийская бригада 1 ракетная бригада ("Искандер-М") 1 мотопехотный полк 1 авиабаза (несколько десятков боевых самолетов и вертолетов) и другие части

Шаг к тому, чтобы это подкрепление было под рукой, блок НАТО сделал ещё до того, как объявил о размещении четырех батальонов. На саммите в Уэльсе в 2014 году, сразу "после Крыма", было принято решение о создании Совместных сил мгновенного реагирования (Very High Readiness Joint Task Force) - международной бригады численностью до 5 тысяч солдат, передовые части которой должны быть готовы к переброске в любое нужное место в течение двух суток, а остальные - в течение семи суток.

Кроме того, в Уэльсе руководители НАТО решили увеличить численность совместных сил быстрого реагирования (NATO Response Force) до 40 тысяч человек.

В течение двух лет, прошедших после саммита в Уэльсе, концепция сил мгновенного реагирования проходила обкатку на основе испанского корпуса, который составляет сухопутную часть сил быстрого реагирования.

Координационные штабы

В Уэльсе блок НАТО решил также создать небольшие "координационные штабы" (NATO Force Integration Unit, NFIU) в шести восточных, ближайших к России странах альянса: Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Болгарии.

Эти штабы, численностью по несколько десятков человек каждый, заработали в сентябре 2015 года. Их главная задача - координировать переброску и развертывание сил мгновенного реагирования и других боевых частей, если они вдруг понадобятся.

Дополнительная бригада из США

Но и этого, по мнению Хорхе Бенитеса, недостаточно.

"Силы быстрого реагирования слишком медленны, а силы мгновенного реагирования не только медленны, но еще и слабы, чтобы считаться достаточным подкреплением", - сказал Бенитес Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Небо над странами Балтии по очереди патрулируют союзники - всего восемью самолетами. На фото - бельгийский F-16 взлетает с литовской базы Зокняй

Вероятно, поэтому Соединенные Штаты решили отправить в Европу дополнительную, третью бригаду, которая будет постоянно перемещаться по Балтийским странам и Польше.

Это по планам будет бронетанковая бригада численностью почти 5 тысяч человек.

В июне 2014 года, через три месяца после российской аннексии Крыма, президент США Барак Обама объявил о программе военной поддержки европейских союзников (European Reassurance Initiative). В 2016 году на эту программу выделили 800 млн долларов, а на 2017 год Белый дом запросил уже 3,4 млрд долларов.

Чуть больше миллиарда из этой суммы пойдет на содержание этой новой бригады и других частей меньшего размера, уже присутствующих в Европе, в том числе и в странах Балтии, на ротационной основе.

При этом политические комментаторы вполне уверены, что Белый дом получит и эту сумму на 2017 год, и в последующие годы программа будет финансироваться бесперебойно: обе партии в конгрессе согласны с необходимостью поддержки союзников и сдерживания России.

Оружие для подкрепления

Помимо целой бригады со всем ее вооружением, США планируют создать в восточных странах НАТО склады с техникой и снаряжением как минимум еще для одной бригады. Тогда в случае необходимости можно будет относительно легко и дешево перебросить на место солдат "налегке", а готовая к использованию техника будет ждать их на месте.

На создание этих складов в программе European Reassurance Initiative на 2017 год предусмотрено 1,9 млрд долларов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption США уже разместили в регионе какое-то количество "запасной" техники и планируют завезти еще. На фото - танк "Абрамс" в рижском порту в марте 2015 года

Штатное тяжелое вооружение американской бронетанковой бригады составляет 90 танков "Абрамс", 90 боевых машин пехоты "Брэдли", 112 бронетранспортеров M113 и 24 самоходных 155-мм гаубицы.

Складирование американской техники в соседних с Россией странах НАТО уже началось, но пока завозилась в небольшом количестве техника для учений.

ПВО и новые расходы на оборону

"В Балтии надо укреплять передовое присутствие, работать над вопросом подкреплений, надо рассмотреть вопрос о том, что на Западе называют "эй-ту-эй-ди", то есть закрытие воздушного пространства...", - говорил Русской службе Би-би-си перед саммитом НАТО в Варшаве бывший командующий силами НАТО в Европе, американский генерал Уэсли Кларк.

ПВО - это самое слабое из всех слабых мест НАТО в Балтийском регионе. Вооруженные силы трех Балтийских стран и вообще невелики (около 27 тысяч военнослужащих на три страны) и слабо вооружены, а средств обороны воздушного пространства у них нет почти совсем.

Боевых самолетов и вертолетов у Балтийских стран нет - ни одного. Серьезных зенитно-ракетных комплексов - тоже.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С современными и эффективными средствами ПВО у балтийских армий дело обстоит совсем плохо. На фото - эстонские солдаты на учениях

Есть только ПЗРК, которыми можно поражать низко, близко и медленно летящие цели, желательно не умеющие уворачиваться.

У Литвы из средств ПВО - шведские RBS-70, американские "Стингеры" и польские "Гром" (аналог советской "Иглы"), а также древние 40-мм автоматические зенитные пушки шведского концерна Bofors.

У Латвии - те же шведские RBS-70 и 40-мм автоматические зенитные пушки Bofors.

У Эстонии - европейские ПЗРК "Мистраль" и древние советские автоматические спаренные пушки ЗУ-23-2.

Воздушное пространство стран Балтии патрулируют по очереди союзники. Вначале, с момента вступления этих стран в НАТО в 2004 году, это делала одна эскадрилья в четыре самолета, базировавшаяся в Литве, на базе Зокняй. С прошлого года еще одна эскадрилья (сейчас, до сентября 2016 года - британская) летает на патрулирование с эстонской базы Эмари.

Военные эксперты недавно заговорили о возможности размещения в Польше эскадрильи наиновейших американских F-35, но это пока теоретические рассуждения.

Сами страны Балтии, как сказал недавно агентству Рейтер министр обороны Литвы Юозас Олекас, обсуждают между собой и с Польшей возможность закупки норвежско-американских зенитно-ракетных систем средней дальности NASAMS. Но это тоже вопрос не ближайшего будущего.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Солдаты стран Балтии проводят много совместных учений с союзниками по НАТО. На фото - эстонский солдат на учениях близ российской границы в 2014 году

Какие-то осязаемые меры в деле если не обороны, то контроля над воздушным пространством в Балтийском регионе НАТО все же предпринимает. Этим летом, например, в рамках подготовки к размещению дополнительных сил союзников Германия привезла в Латвию, на авиабазу Лиелварде, мобильный полевой радар (Deployable Control and Reporting Centre, DCRC), который станет частью единой региональной и всеевропейской системы. Немецкий батальон разместится в соседней Литве.

Сами страны Балтии стараются постепенно улучшать оснащённость своих армий. Литва, например, за последние три года увеличила военный бюджет в два с лишним раза: в 2017 году ассигнования составят 725 млн евро.

Это, правда, все равно меньше норматива НАТО в 2% от ВВП страны. Эстония, страна с населением в два с лишним раза меньшим, чем Литва, в этом году потратит на оборону почти 500 млн евро - а в 2015 году потратила 412 млн.

Присутствие на море

Альянс увеличил и количество заходящих в Балтийское море боевых кораблей - в дополнение к постоянно дежурящей в Северной Атлантике и на Балтике Первой постоянной морской группировке НАТО (Standing NATO Maritime Group One), флотам Германии, Польши и Дании и скромным морским силам Балтийских стран.

В мае, например, когда политики, дипломаты и военные из Европы и Северной Америки обсуждали на большой конференции в Таллинне будущее НАТО и отношений с Россией, им устроили экскурсию на зашедшие в порт британский и испанский корабли. А всего в тот момент в Балтийском море находились пять британских, два испанских и один американский корабль.

Рост числа и масштаба учений

Согласно принятому на саммите в Уэльсе плану, НАТО ощутимо увеличил как число совместных учений в Европе, в том числе и в Восточной Европе, так и их масштаб.

Хорхе Бенитес подсчитал, что в 2015 году прошло почти 300 учений, а в июне 2016 года в учениях Anaconda в Польше приняли участие 31 тысяча военных из 21 страны НАТО, а также Швеции, Финляндии и Македонии.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption НАТО увеличивает число и масштаб учений в Балтийском регионе и на суше, и на море. На фото - учения BaltOps в 2015 году

В учениях Trident Juncture в октябре 2015 года приняли участие 36 тысяч военных из 30 стран - правда, они проходили в Атлантике и Западной Европе.

"Ввиду российской агрессии в отношении соседей и продолжающихся провокаций против НАТО, альянсу пора проводить учения масштаба Anaconda и Trident Juncture регулярно, а не в виде исключения, - считает Бенитес. - Такие учения все равно будут меньше, чем российские "внезапные проверки" с мобилизацией 60-80 тысяч в течение 24 часов, но они будут соразмерным ответом, достаточным, чтобы и повысить боеспособность сил НАТО, и продемонстрировать готовность Альянса в целом защищать своих членов".

Швеция и Финляндия

Отношения двух североевропейских стран с НАТО в последнее время тоже изменились, и тоже из-за России.

Швеция и Финляндия по внутри- и внешнеполитическим соображениям не собираются вступать в НАТО, но развивают с блоком наитеснейшее военное сотрудничество. Участие в учениях Anaconda - лишь один из примеров этого сотрудничества.

После событий в Крыму и Донбассе некоторые военные и аналитики, рассуждая о возможных мишенях для "гибридной" российской агрессии, заговорили о Готланде - шведском острове, занимающем стратегическое положение почти посередине Балтийского моря.

Швеция к 2005 году благодушно демилитаризовала Готланд. Теперь правительство решило на всякий случай разместить на острове военную часть из 300 человек. Она будет сформирована в 2017 году.

Новая старая проблема

В результате всех этих мер усиления - как тех, решения о которых уже приняты, так и тех, которые только обсуждаются - силы НАТО в бывшей советской Прибалтике, по подсчетам аналитиков, все равно будут слишком слабы, чтобы противостоять в прямом столкновении размещенным рядом со странами Балтии российским частям.

К тому же, как постоянно напоминают эксперты, Россия может быстро и относительно скрытно - под видом учений - перебросить к границе большой дополнительный контингент.

Media playback is unsupported on your device Военные НАТО в эстонском городке Тапа: что думают жители

Но на прямое военное столкновение НАТО и не рассчитывает, все же считая его вероятность очень низкой. Меры сдерживания, как объясняют политики и военные альянса, предпринимаются как раз для того, чтобы не было ни прямого столкновения, ни ситуаций, в которых российские руководители, несмотря на всю очевидность происходящего, скажут, глядя в глаза: "А это не мы. Это доведенные до отчаяния местные жители".

"Когда мы в 1994 году составляли первую стратегию действий США после окончания холодной войны, мы выделили четыре главных потенциальных угрозы. Это региональная нестабильность - тогда мы видели ее на примере Балкан, распространение ядерного оружия - Северная Корея, международная преступность и терроризм, - вспоминал в беседе с Русской службой Би-би-си отставной генерал Уэсли Кларк. - А четвертой потенциальной угрозой была Россия, возможность того, что она из чувства уязвленной национальной гордости, из-за недопонимания, обиды, заносчивости попытается восстановить контроль над Восточной Европой, игнорируя право этих народов на самоопределение".

"И вот, через 20 лет после того, как мы сочинили тот документ, случилась Украина, - продолжил Уэсли Кларк. - Добрых 20 лет мы ни о чем не беспокоились. Но теперь условия изменились, руководство стран изменилось, возможности изменились - и наши ответы на вызовы должны измениться".