Не только стриптиз: как выглядят студенческие обряды посвящения

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Катание в тележках из супермаркета? - Пустое, уверены студенты МГТУ имени Баумана, заполняя собой ванну

Скандал с "обрядом посвящения" студентов в Кемерове, в ходе которого первокурсники полностью разделись, привел к отставке декана исторического факультета КемГУ.

Би-би-си сравнивает традиции инициации в разных учебных заведениях.

Несколько дней назад в сети появилось фото с "посвящения" первокурсников КемГУ, на котором студенты были без одежды.

"Задача была сдать как можно больше одежды с групп. Кто-то снимал куртку, а кто-то все, что мог. Это был выбор каждого, все взрослые люди, никого не заставляли раздеваться", - говорили участники действа.

Декан исторического факультета и международных отношений Константин Юматов, а также два его заместителя, Алексей Адаменко и Роман Селезенев, были уволены.

Сторонники уволенных преподавателей запустили в соцсети "Вконтакте" флешмоб #язаистфак.

"Именно Константин Владимирович всегда горой стоял за нас, как за родных детей! Утирал нам слезы, радовался победам, поддерживал в неудачах. Принимал на себя все плюхи, которые не раз летали в адрес нашего Истфака - завистников много было всегда", - пишет выпускница факультета Полина Бондаренко.

Другие выпускники истфака публикуют фото того, как проходило их посвящение - судя по словам и картинкам, там были свечи и немалая доля романтики.

Тем не менее, первый проректор КемГУ Юрий Журавлев сказал журналистам, что возвращение бывшего декана истфака невозможно, однако первокурсников не только не будут наказывать, но и помогут "вернуть им доброе имя".

Некоторые кемеровчане утверждают, что декан Юматов со своими замами сами разработали и одобрили сценарий церемонии посвящения. Другие винят в случившемся самих первокурсников.

В то же время среди участников "посвящения" были те, кто утверждал, что старшекурсники фактически заставляли их раздеваться, а тем, кто не хотел, угрожали расправой.

Как бесятся по миру

Церемонии посвящения давно стали традиционными во многих университетах. Обычно их проводят студенческие спортивные клубы, пополняющие свои ряды за счет новичков.

Ровно год назад ректор московского Института современного искусства, студенты которого отравились водкой в ходе неформального "посвящения в студенты", заявила о намерении подать в отставку, после того как молодые люди вылакали из тазика 25 бутылок водки.

Тогда несколько подростков были госпитализированы с алкогольной интоксикацией, причем трое из них попали в реанимацию НИИ скорой помощи им. Склифософского.

По окончании Санкт-Петербургского военно-морского института его выпускники натирают до блеска медные гениталии коня Петра Великого в скульптурной группе "Медный всадник" у Исаакиевского собора.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В храме Канда в центральной Японии студентов ежегодно поливают водой в качестве "посвящения во взрослую жизнь"

В московской Высшей школе экономики существует традиционный лагерь "Поречье", которое многие выпускники вуза считают аналогом посвящению. За время пребывания в лагере студенты могут по традиции выбросить телевизор в окно - правда, как утверждают очевидцы, этот бытовой прибор учащиеся приносят с собой, - играют в "пивополию" - "Монополию", в которой необходимо пить пиво за неверные решения, и катают друг друга в тележках.

"Есть традиции: выбивать двери в пансионате, где это все проходит, традиция выкидывать телики из окон и традиция вообще всячески чудить. Организаторы это не поощряют. Все, кто хочет, может найти пару, сходить к "алтарю" и "пожениться". Меняются резиновыми кольцами обычно", - рассказал Русской службе Би-би-си выпускник этого вуза на условиях анонимности.

В Японии студенческая инициация выпадает на 20-летие, однако восходит к доуниверситетским временам. Каждый год во второй понедельник января японские юноши и девушки проходят обряд посвящения во взрослую жизнь. Для того чтобы стать по-настоящему взрослым, они обливают себя ушатом ледяной воды в так называемый праздник возмужания.

Ледяное испытание должны пройти все жители страны, достигшие 20-летнего возраста. Именно с 20 лет они получают право голосовать, употреблять спиртные напитки и курить.

Британцы не отстают: первокурсники университета Ноттингема публично распевают песни с некрофильски-мизогинным уклоном и получают за это штрафы и порицание, а их соотечественники из Глостерширского университета "посвящают" друг друга при помощи пластиковых мешков и псевдонацистской униформы.

При этом британский Национальный союз студентов неоднократно призывал запретить всякие церемонии посвящения, учитывая тот факт, что некоторые из них заканчивались смертельным исходом в результате отравления алкоголем.

В американских университетских кампусах существует масса студенческих организаций, часто названных по буквам греческого алфавита, и обряды посвящения могут удивить стороннего наблюдателя своей изощренностью.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В испанском Университете Гранады первокурскников медицинского факультета забрасывают мукой, яйцами и кетчупом

Связь времен

Инициация, или "посвящение во взрослую жизнь", практиковалась на планете с доисторических времен и касалась практически всех представителей мужского гендера в сообществах, промышлявших охотой и собирательством. В современных традиционных обществах эта практика сохранилась.

Руководитель сектора кросс-культурной психологии и этологии человека Института этнологии и антропологии РАН Марина Бутовская заметила в беседе с Русской службой Би-би-си, что между инициацией в племенном обществе и посвящением студентов и правда существует немало общего.

"Это очень глубинная потребность - проводить такие обряды инициации - и психологически преемственность определенная есть. Цель такого рода инициации - некая демонстрация единства, чтобы люди, которые проходят инициацию совместно чувствовали себя друг относительно друга очень близкими людьми и друг другу помогали. В традиционных обществах цель инициации именно такая: в результате эти люди становятся пожизненно завязанными друг на друге, и, стало быть, в экстремальных ситуациях друг другу помогают", - подчеркивает антрополог.

Разнообразие даже сохранившихся до наших дней ритуалов инициации поражает. Так, мальчики масаи должны пройти множество испытаний: им выдирают зубы, прокалывают уши, делают татуировки и обрезание. В ряде культур Океании выбивание зубов мотивировали необходимостью придать лицу испытуемого "сходство с грозовыми тучами".

В индуизме до сих пор практикуется двиджа - ритуальное посвящение во взрослую жизнь. Прошедших обряд, включающий обматывание белой бечевкой правого плеча, называют дважды рожденными, хотя в современной Индии этот обряд встречается все реже.