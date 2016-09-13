Этот сентябрь в Англии стал самым жарким с 1911 года

Правообладатель иллюстрации PA Image caption На пляже в Брайтоне с утра оживленно

Во вторник в Британии зарегистрирована самая высокая температура в сентябре за 65 лет - 34,4 градуса по Цельсию в в Грейвзенде на юго-востоке Англии.

Последний раз такая температура отмечалась в 1911 году. Жара в Англии по прогнозам продержится до пятницы.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Такой жары в сентябре мало кто ожидал

Службы здравоохранения были приведены в состояние повышенной готовности, предупредив население, особенно пожилых людей, об опасности длительного пребывания под открытым небом.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Медики советуют пожилым людям и малым детям ограничить время пребывания на солнце

При этом возросла опасность гроз и проливных дождей, особенно в центральной Англии.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Рассвет над Виндзором

Почему так жарко - комментарий метеоролога Джейкоба Копа

Ураган "Эрмина", который ударил по Флориде в начале сентября, привел к турбулентности в стратосферных потоках, движущихся с запада на восток через Атлантику. Это привело к повышению температур в Испании и Португалии на 10 градусов.

Обширная область высокого давления, установившаяся над северной Европой, принесла с собой южные ветра, а с ними и жару.

Самым жарким районом во вторник будет треугольник между Лондоном, Кембриджем и Ноттингемом, где температуры могут превысить 31 градус.

Абсолютный рекорд за всю историю наблюдений в этих местах был поставлен в 1906 году, когда была зафиксирована температура 35,6 градусов.

Эти необычные явления означают, что в Англии в течение нескольких дней будет жарче, чем в Мадриде и Лос-Анжелесе.