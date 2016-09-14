СМИ России: солевое эмбарго – для сына генпрокурора?

В обзоре российских газет:

Санкции для поддержки отечественной соли

Новые льготы для железной дороги

Что Госдума будет делать с одномандатниками?

Провинившимся банкирам закроют выезд

Россияне стали работать и болеть больше

Мотоциклистам запретят езду между рядами

"Ведомости": соль от сына генпрокурора

Газета "Ведомости" в двух статьях комментирует введение "солевых санкций". С 1 ноября будет запрещен ввоз любой соли пищевой, технической и даже в составе лекарств для промывания носа при насморке. Импорт запрещен из двух десятков стран - США, членов Евросоюза, Канады, Австралии и т. д.

Но издание считает, что запрет ударит только по одному из крупнейших поставщиков - украинской "Артемсоли". В январе 2015 года Роспотребнадзор уже запрещал поставки в Россию с этого предприятия, ссылаясь на плохое качество соли.

После этого расклад на российском рынке изменился, по информации газеты, крупнейшими поставщиками стали российские "Руссоль" (один из совладельцев - Сергей Черный) и Тыретский солерудник, недавно приобретенный компанией Артема Чайки, старшего сына генпрокурора России Юрия Чайки. На эти два предприятия в 2015 году пришлось 95% всех мощностей по производству пищевой соли.

В редакционном комментарии газета пишет, что санкции против "недружественных политических режимов" все чаще оказываются мерой не внешнеполитической, а внутриэкономической, "административно перекраивающей рынки в пользу отечественных производителей".

При этом редакция считает, что не в пользу абстрактных, а в пользу "совершенно определенных": "Санкции и административные ограничения создали сразу несколько лакун, ниш, искусственных монополий и монополек. Рыбопромышленник - брат губернатора и сын друга министра. Дата-центры, лекарства и компьютеры от госкорпорации, возглавляемой другом президента. Яблоки от другого друга президента, огурцы и помидоры от сына экс-губернатора, теперь вот соль от сына генпрокурора", - иронизирует газета, отмечая, что за поддержку таких отраслей всегда платит потребитель.

"Коммерсант": РДЖ снова получает льготы

Правительство опять увеличит господдержку пассажирских железнодорожных перевозок, сообщает "Коммерсант". НДС на перевозки в дальнем следовании уже был снижен с 18% до 10%, но в 2017 году его могут и вовсе обнулить. Об этом во вторник на совещании по пассажирскому транспорту сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.

Обнуление НДС в дальнем сообщении даст дополнительные доходы 15,7 млрд рублей, которые планируют потратить на закупку вагонов. Если продлить обнуление НДС на 2018 год, допдоход за год составит 27,5 млрд руб. В ОАО РЖД объяснили, что за счет снижения НДС в 2015 году удалось сдержать рост тарифов в плацкартных и общих вагонах до 4%, в результате чего выросло количество пассажиров, и обеспечить дополнительный заказ вагонов.

Дмитрий Медведев также предложил зафиксировать обнуление НДС на долгосрочный период, не уточнив сроков. Это должно позволить "обновлять ежегодно около 100 вагонов на сумму почти 14 млрд руб.", цитирует ОАО РЖД слова главы компании Олега Белозерова.

"Обнуление ставки НДС - это дополнительный источник инвестиций", - говорит гендиректор Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин.

Если увязывать это с обязательным заказом на новые вагоны, то "обнуление НДС хотя бы на три-пять лет позволит существенно инвестировать в закупку нового подвижного состава", если не увязывать - эти деньги просто будут потрачены на текущие нужды, полагает эксперт. Но снижение ставки НДС требует компенсации для бюджета, говорит он, "а вот где она будет найдена, в этом фантазия регуляторов может границ не знать".

"Ведомости": что делать с одномандатниками?

"С приходом одномандатников точно нужно пересматривать регламент Госдумы и закон о статусе депутата", - рассказал газете "Ведомости" бывший председатель комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин ("Единая Россия"). Сформируется из них депутатское объединение или проще попросить одномандатников вступать во фракции, Плигин предсказывать не берется.

"Беспартийных попытаются устроить в "Единую Россию", ей нужно большинство и невыгодно объединение одномандатников", - считает Александр Бурков ("Справедливая Россия").

"Сейчас в Госдуме прорабатывается этот вопрос, ждут сигнала сверху, но, вероятнее всего, никакого объединения не будет - таких людей будет очень мало, - уверен собеседник в аппарате Госдумы. - Ради 10 человек нужно придумывать посты, продолжает он, потребуются дополнительные ресурсы, легче просто приписать их к фракциям".

"Когда палата изберется, тогда и решит, как работать с такими людьми, - беспартийных одномандатников тоже надо спросить, - считает бывший член думского комитета по регламенту Александр Курдюмов (ЛДПР). - Одномандатники могут создать депутатские объединения по опыту прошлых созывов, у нас полная демократия, но нужно продумать, какие полномочия у них будут и сколько депутатов нужно для объединения".

Руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев полагает, что единороссы постараются максимально организовать беспартийных новичков - это повысит управляемость Думы. Но найдутся люди, которые не захотят вступать во фракции, для них нужна будет депутатская группа, которая по правовому положению должна быть приравнена к фракции, уверен он.

Угрозы со стороны ЦБ могут активизировать таких недобросовестных банкиров Олег Вьюгин, Председатель совета директоров МДМ Банка

"Независимое объединение точно будет, одномандатники - матерые люди, им не захочется размывать статус в партийных списках, это не очень хорошо с точки зрения ответственности перед избирателями, - думает политолог Дмитрий Орешкин, - им выгоднее быть лояльными, но самостоятельными".

РБК: бегущих банкиров остановят на границе

Президент Владимир Путин даст поручение правительству изучить вопрос об ограничении выезда за рубеж для руководителей проблемных банков. Об этом он заявил на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, рассказавшей о банкирах, покидающих страну после вывода банковских активов.

По словам Набиуллиной, зачастую причиной краха банков становятся не экономические, а криминальные действия. Она отметила, что гражданам, задолжавшим по счетам за коммунальные услуги или вовремя не оплатившим штраф от ГИБДД, дорогу за границу закрывают, а "банкиры с огромными суммами долгов спокойно выезжают".

За три года регулятор отозвал 279 лицензий, в том числе в этом году у 68 банков. "Масштабы проблемы очень серьезные", - согласен зампред "Уралсиба" Алексей Гонус. Попытка запретить выезжать за рубеж владельцам и топ-менеджерам проблемных банков, по его словам, выглядит как попытка ЦБ привлечь к ответственности тех, кто необоснованно обогащается на банкротстве банков. "Мы же все знаем, сколько миллиардов приходится тратить на санацию банков, владельцы которых просто уехали на Запад", - говорит он.

В то же время участники рынка неоднозначно оценивают жесткую риторику ЦБ, опасаясь, что ограничения могут коснуться и добросовестных банкиров.

Председатель совета директоров МДМ Банка Олег Вьюгин не исключает, что новость о готовящемся ужесточении выезда за рубеж приведет к тому, что собственники и руководители некоторых проблемных банков решат оперативно избавиться от сомнительного бизнеса. "Угрозы со стороны ЦБ могут активизировать таких недобросовестных банкиров", - говорит он.

Председатель московской коллегии адвокатов "Александр Тонконог и партнеры" Александр Тонконог указывает, что ЦБ просто начнет дублировать функции МВД и прокуратуры, которые уполномочены устанавливать факт причастности гражданина к совершению преступления. "Чтобы разобраться в том, что происходит в конкретном банке, регулятор вначале оценивает действия исполнительного органа, а уже потом на основании установленных фактов судит о причастности к мошенничеству, если оно имело место, его собственников. Не установив степень причастности собственника банка к совершению противоправных действий, ЦБ не сможет ограничить ему выезд за рубеж", - пояснил адвокат.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян видит решение проблемы с банковским мошенничеством в совершенствовании надзора. "Нужно совершенствовать пруденциальный надзор, а не запрещать руководителям проблемных банков выезжать за рубеж", - говорит он. По его мнению, если у ЦБ и правоохранительных органов нет доказательства состава преступления и причастности к нему конкретного топ-менеджера или акционера банка, то в таком случае ограничение выезда "явно вступает в противоречие с основными правами и свободами граждан".

РБК: экономия отражается на здоровье сотрудников

В 2016 году работающие россияне реже ездят в отпуска и командировки, но заметно чаще болеют. Возможно, это связано с переработками: после прошлогодних сокращений нагрузка на оставшихся работников растет, говорят опрошенные РБК эксперты.

Такой запрет означает выдавливание мотоциклистов с дорог Виктор Похмелкин, председатель Движения автомобилистов России

"Нагрузки на сохранивших работу сотрудников возросли после прошлогодних сокращений в компаниях", - комментирует директор по персоналу Intercomp Екатерина Овчинник. Сейчас увеличение количества больничных отгулов - объективный показатель здоровья работников, а не уловка, которой прежде зачастую пользовались, чтобы фактически обеспечить себе оплачиваемый отпуск, согласна вице-президент "Деловой России" Татьяна Минеева. Система выдачи справок о болезни ужесточена и врачи стали более осмотрительны, пояснила она РБК.

Тем более, что многие решают отложить отпуск до лучших времен из-за недостатка средств для организации отдыха на желательном уровне. Наконец, часть сотрудников отказываются от отпуска ради усиления своих позиций в коллективе на случай потенциальных сокращений, отмечает Екатерина Овчинник.

Минеева сокращение продолжительности отпусков объясняет нежеланием работников уходить в отпуск: ради сохранения рабочего места, карьерного роста и развития навыков гораздо полезнее перерабатывать, чем брать отпуска и создавать завалы из невыполненных задач.

"Известия": байкеров вернут в поток

Лидер движения "Стопхам" Дмитрий Чугунов направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву, в котором предлагает внести изменения в ПДД, а точнее - в положение об опасном вождении. Он предлагает ввести ответственность для мотоциклистов за езду между полосами движения.

Автор письма подчеркивает, что с января по август этого года на российских дорогах, по данным ГИБДД, погибли более 10,5 тыс. человек. При этом каждый двадцатый погиб в результате ДТП с участием мотоциклистов.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Чекалин считает, что следует провести эксперимент в одном из регионов. Он заявил "Известиям", что 29 сентября намерен выступить с соответствующей инициативой на международном форуме по организации дорожного движения в Санкт-Петербурге.

Коллега Александра Чекалина по Совету Федерации, бывший глава ГИБДД Владимир Федоров призвал не спешить с запретительными мерами. И отдавать мотоциклу целый ряд, который предназначен для автомобиля, он считает неправильным: "Я бы хорошо подумал - ведь пропадают все преимущества мотоцикла, если ставить его в ряд, - сказал сенатор "Известиям". - Запрет не ликвидирует это вновь появившееся нарушение. Мы, наоборот, всегда предупреждали автомобилистов, что надо смотреть в зеркало, потому что всегда может появиться мотоциклист между рядами".

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что движение между рядами не запрещено нынешними правилами и не должно быть запрещено: "В этом и есть преимущество мотоциклистов - ездить, если быть точным, по краю ряда, опережая автомобили, - сказал он "Известиям". - Для того мотоцикл и приобретается. Единственное - все должно быть на положенной скорости и аккуратно. Такой запрет означает выдавливание мотоциклистов с дорог".

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Обзор подготовила Ольга Караулова, служба мониторинга Би-би-си