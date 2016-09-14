Как музыканты попадают в политику

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Сергею Троицкому пока не удалось стать мэром ни одного города

Последние дни принесли нам две контрастные новости: с одной стороны, в среду заседающий в парламенте шансонье и боксер Алексей Савченко победил в конкурсе на должность главы администрации Николаевской области Украины, с другой же - избранный в воскресенье в совет города Кульботн на юго-востоке Норвегии металлист Гюльве Нагелль не хочет исполнять свои обязанности муниципального депутата. Би-би-си изучает, как музыканты оказываются политическими деятелями.

Нет сомнений, что колоссальное количество артистов поднимает в своих песнях политические темы, декларирует принадлежность к тем или иным политическим течениям или пытается влиять на политиков путем личных встреч. Например, некоторое время часть интеллигенции связывала надежды с вокалистом рок-группы "ДДТ" Юрием Шевчуком.

Однако до постов в политических структурах добираются немногие, и вот они.

"Жизнь - игра"

Рассмотрим обсуждаемые нынче случаи: кандидат в мастера спорта по боксу Алексей Савченко стал депутатом украинской Рады от "Блока Петра Порошенко" по результатам парламентских выборов 2014 года.

Уроженец Черниговской области записал три альбома с лирическим шансоном на русском языке, однако параллельно он в разные годы возглавлял "Азия Универсал Банк" и концерн "Укрспирт" и занимал должность вице-президента компании "Киевгорстрой".

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Помимо политической и музыкальной деятельности, Савченко также занимается развитием украинской школы самбо (архивное фото)

Теперь же ему предстоит возглавить администрацию Николаевской области на юге страны в дополнение к имеющейся должности президента Национальной федерации самбо.

О том, когда выйдет следующий альбом, Савченко в последних интервью не говорит.

"Арктический гром"

Но если украинский шансонье стремился в политику, то музыкант-металлист Гюльве Нагелль, известный под псевдонимом Fenriz, наоборот, оказался избран в совет города Кульботн против своей воли.

Основатель, барабанщик и вокалист коллектива Darkthrone, за свою почти 30-летнюю историю сменившего немало стилей, согласился участвовать в выборах лишь потому, что был уверен в своем неизбрании.

Девизом его избирательной компании был слоган: "Пожалуйста, не голосуйте за меня".

В качестве агитационного фото своей "антикампании" кандидат использовал снимок со своим котом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кот на предвыборном снимке может творить чудеса, как убедился Нагелль (архивное фото)

"В основном я должен подключаться к работе, когда люди, которые обычно ходят на заседания, внезапно заболевают или с ними что-то еще случается. Вот тогда я должен прийти, сидеть там и чувствовать себя дураком среди серьезных людей", - сказал горе-кандидат о своем избрании.

Покинуть горсовет Кульботна участник полдюжины металлических коллективов сможет только через четыре года после избрания.

При этом новый альбом Darkthrone под названием Arctic Thunder выйдет всего через месяц.

Нежелание музыканта Fenriz участвовать в политической деятельности контрастирует с массой политических манифестов, которые писал основатель и единственный постоянный член норвежской метал-группы Burzum Варг Викернес - в основном из заключения, куда его поместили после убийства другого металлиста-сатаниста. Викернес написал несколько текстов для Dartkthrone.

"Золотая заря"

Среди блэк-металлистов своим радикализмом в политике выделился Гиоргос Герменис - басист греческого коллектива Naer Mataron. В 2012 году мужчина избрался в парламент от ультраправой партии "Золотая заря".

Музыкант утверждал, что в текстах его группы нет никакой связи с политикой.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В пиджаке и на трибуне парламента Герменис мало похож на себя в образе музыканта блэк-метал-коллектива

Тем не менее, многие коллеги по цеху жаловались журналистам, что в Греции на блэк-металлистов и так вешают ярлык сатанистов вне зависимости от их религиозных убеждений, а избрание Гермениса от "Золотой зари" добавило к этому еще и стереотип металлиста-националиста.

Греческие политики обвиняли "Золотую зарю" в поддержке фашистской идеологии и подстрекательстве к межнациональной вражде.

"Рев моторов"

И в России любители тяжелой музыки вполне могут оказаться в парламенте, пусть и в региональном: так, вокалист ансамбля "Пилигрим" Андрей Ковалев пробыл депутатом Мосгордумы с 2005 по 2009 годы.

За время, проведенное в парламенте российской столицы, музицирующий бизнесмен запомнился как неутомимый борец с фонограммой. В частности, он стал соавтором законопроекта о запрете на ее использование.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Интересы Ковалева отличаются необычайной широтой

Группа "Пилигрим" стала известной благодаря своим живописным музыкальным клипам, в съемках которых принимали участие, среди прочего, американская фотомодель Памела Андерсон и актер Дольф Лундгрен.

Критики не жаловали творения Ковалева, однако поющий депутат настаивал, что музыка для него является отдушиной и позволяет заниматься социальными проектами.

Помимо этого, бывший политик владел музыкальным клубом в Москве и тремя макаронными фабриками на территории России.

"ЖД - это прекрасно"

Иногда музыканту приходится менять страну, чтобы стать управленцем: такая история произошла в апреле этого года с гитаристом и вокалистом польской рок-группы Chemia Войцехом Бальчуном, которого позвали возглавить государственную железнодорожную компанию Украины "Укрзализныцю".

Впрочем, до начала своей рок-карьеры музыкант уже был железнодорожным менеджером в грузовой дочерней компании "Польских железных дорог" - PKP Cargo.

Украинские музыканты немало вдохновились назначением поляка на госслужбу: рэп-коллектив "Плюшевый Бруклин" позвал ветерана эстрады Павла Зиброва, чтобы записать шутливую песню-обращение к PKP под названием "Польська Залізниця Лова-Лова", предлагающее польской железной дороге сделать своим руководителем собственно Зиброва.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По некоторым участкам украинских железных дорог поезда не ходят

В PKP не отреагировали на этот призыв, зато сама "Укрзализныця" разродилась удивительным по слогу пресс-релизом, осудившим исполнителей песни за съемки клипа на железнодорожных путях.

"Он дерзко разгуливал, гарцевал и пел на железнодорожных путях. Особенно цинично то, что он своими незаконными действиями приобщил молодежь и подал позорный пример для подражания", - было сказано в документе.

В составе Chemia Бальчун поет на английском. Однако он не намерен давать концертов на украинской территории, пока стоит во главе железной дороги.

"Честный голос"

Интересно сложился путь экс-басиста гранж-революционеров Nirvana Криста Новоселича: в отличие от барабанщика Дэйва Грола, который смог полностью заново изобрести себя музыкально после гибели вокалиста Курта Кобейна, Новоселич довольно быстро свернул свою активность в шоу-бизнесе и увлекся политикой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В последнее время Криста Новоселича редко увидишь выступающим

В 1995 году он создал общественный Объединенный комитет политических действий артистов и музыкантов, который, среди прочего, лоббировал отмену законов, избыточно ограничивающих доступ несовершеннолетних на концерты и увеселительные мероприятия.

Спустя восемь лет Новоселич выразил намерение баллотироваться в вице-губернаторы штата Вашингтон, но в последний момент сошел с регистрации.

После этого он вошел в состав совета директоров политической НКО FairVote, которая борется за электоральную реформу в США, и в 2008 году стал председателем ее правления, кем остается и поныне.

Министерство культуры

Интересно, что музыканты иногда становятся министрами культуры своих стран, в этом даже просматривается определенная логика.

Такая участь постигла Юссу Н'Дура в Сенегале, Жилберту Жила в Бразилии и Полада Бюльбюль-оглы в Азербайджане.

Первый из них - один из популяризаторов африканской поп-этники - пел в основном на французском и языке волоф, а в 2012 году решил, не прерывая карьеры, выдвинуться на пост президента родной страны.

Тем не менее, с избирательной гонки его снял Верховный суд, и певец поддержал оппозиционного кандидата Маки Салля, а после его победы занял пост главы министерства культуры и туризма.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Юссу Н'Дур доказывает, что музыку и политику вполне можно совмещать

На этой должности Юссу Н'Дур пребывает и поныне, не забывая выпускать синглы.

Ветеран босса-новы, один из крестных отцов жанра в целом наряду с семьей Жилберту и Антониу Карлосом Жобимом, певец и гитарист с характерным хриплым тенором Жилберту Жил в 1990 году вступил в Партию зеленых.

На 2003-2008 годы пришлось его пребывание на посту министра культуры. Жил покинул пост по собственному желанию.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Жилберту Жил оставил политику, чтобы вернуться к музыкальному призванию

Как сообщил СМИ сменивший музыканта на посту социолог Жука Феррейра, Жилберту захотел сконцентрироваться на музыкальной карьере.

Полад Бюльбюль-оглы, со своей стороны, стал министром культуры Азербайджана еще тогда, когда страна входила в состав СССР - в 1988 году.

С получением ею независимости три года спустя ветеран музыкальной сцены сохранял пост до 2006 года, когда он направился в Москву в статусе посла Азербайджана.

В связи с политической деятельностью дебютировавший еще в 1962 году артист стал куда реже появляться на сцене.