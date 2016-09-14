Центру Помпиду подарили коллекцию российского нонконформизма

Правообладатель иллюстрации Alexander Kan Image caption На афишу выставки пошла работа Бориса Орлова "Бюст в стиле Растрелли"

14 сентября в Центре Помпиду в Париже открылась выставка "КОЛЛЕКЦИЯ! Современное искусство в СССР и России 1950-2000 годов". Подобные выставки даже в таких крупнейших и престижных мировых музеях, как Центр Помпиду, в последние годы не редкость. Уникальность нынешнего проекта состоит в том, что "Коллекция" находится в Париже не временно, а передана туда в дар для постоянной экспозиции Благотворительным фондом Владимира Потанина.

Кто?

Инициатор и куратор проекта - Ольга Свиблова. Опытный куратор, директор московского "Мультимедиа арт Музея", вместе с сокуратором с французской стороны Николя Люччи Гутниковым провела огромную работу по поиску, отбору и приобретению нескольких сотен работ советских нонконформистов.

Большинство работ Фонд Потанина приобретал у частных коллекционеров и их наследников. Немало работ получено в дар, в том числе и от таких известных коллекционеров, как Игорь Цуканов, Владимир и Екатерина Семенихины, и многих других.

Это не позволяет оценить финансовую стоимость коллекции, хотя директор Фонда Потанина Оксана Орачева признает, что общий бюджет проекта составил "много миллионов евро".

Что?

Правообладатель иллюстрации Erik Bulatov Image caption Работы живущего во Франции Эрика Булатова давно уже стали классикой современного российского искусства

"Коллекция" широко охватывает советское и пост-советское неофициальное искусство - от ранних работ нонконформистов Оскара Рабина, Владимира Яковлева, Виктора Пивоварова до звезд московского концептуализма и соцарта - Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Виталия Комара и Александра Меламида, Ивана Чуйкова, Дмитрия Пригова.

Особый интерес представляют работы поколения художников, появившихся в перестроечные годы: группы "Мухоморы", "Чемпионы мира", "Медгерменевтика", "Перцы".

Правообладатель иллюстрации Oleg Kulik Image caption "Человек-собака" Олег Кулик стал одним из пионеров акционизма в российском искусстве. Из серии "Я кусаю Америку, и Америка кусает меня"

Отдельный зал выделен искусству Ленинграда-Санкт-Петербурга: Тимур Новиков, Владислав Мамышев-Монро, Сергей Бугаев-Африка, "Популярная механика" Сергея Курехина, "Некрореалисты".

Большая часть этих работ находилась в частных коллекциях, у самих художников или же их наследников.

Введение столь большого корпуса работ позднесоветского неофициального искусства в музейный оборот мирового уровня - крупнейший шаг на пути его международного признания.

Ведущие мировые музеи - и Центр Помпиду в их числе - обладают значительными коллекциями русского авангарда первой половины ХХ века: Казимир Малевич, Василий Кандинский, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов.

Более современное искусство, несмотря на постоянный, подогревавшийся главным образом политическими скандалами к нему медийный интерес на Западе, оставалось до сих пор практически вне международного музейного процесса, без которого серьезное включение его в золотой фонд мирового искусства практически невозможно.

Правообладатель иллюстрации Vladislav Mamyshev-Monroe Image caption Владислав Мамышев-Монро и Валерий Кацуба. Из серии "Перекладывание ответственности" (2001)

Именно этим, как объясняет директор Благотворительного фонда Потанина Оксана Орачева, было продиктовано решение передать "Коллекцию" именно в Центр Помпиду, а не в один из российских музеев.

Почему не в Россию?

В конце концов, некогда гонимое и подпольное искусство теперь давно признано. В Третьяковской галерее и Русском музее есть Отделы новейших течений, в государственном Эрмитаже есть Отдел современного искусства, возглавляют их опытные, грамотные специалисты.

Логичным казалось бы, чтобы остающееся пока вне музейного пространства лучшее современное российское искусство оказалось бы именно в российских музеях.

Интересно, что и Третьяковка, и Эрмитаж при этом поддержали инициативу Фонда Потанина.

"Нас нет нигде. Ни в Базеле, ни на одной крупной художественной ярмарке, при том что Россия - страна невероятной креативности. Существует серьезный пласт современного искусства, и это искусство недооценено. Эти работы будут путешествовать, и я очень надеюсь на то, что проект станет критической точкой поворота внимания в мире на современную российскую художественную ситуацию", - заявила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

А директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сказал: "Выставка и последующее экспонирование дара в Центре Помпиду резко повысит знание о российском искусстве в мире сейчас и особенно в будущем. Наше послевоенное искусство будет таким образом гарантированно вписано в историю искусств. Для этого собрания нужны именно в мировых, а не только в местных музеях. Появление такого большого количества первоклассных российских работ в зарубежном музее стимулирует важную дискуссию о соотношении "глобального" и "национального" в мировой культуре".

Правообладатель иллюстрации Pavel Pepperstein Image caption Павел Пепперштейн "Жанна д'Арк"

Российское государство непосредственного участия в проекте не приняло, однако выставка "Коллекция" включена в программу "Перекрестный год российско-французского культурного туризма".

"Коллекция" представит современную Россию - живую, развивающуюся, европейскую страну", - заявил представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Дар должны захотеть принять

Однако для того, чтобы "Коллекция" была принята в дар и оказалась в постоянной экспозиции Центра Помпиду, одного желания дарителей мало.

Центр Помпиду - государственный музей современного искусства,

Вся коллекция в целом и каждая работа в отдельности проходила тщательный анализ отборочной комиссии, в которую наряду с сотрудниками музея входили и специалисты министерства культуры Франции.

"Коллекция русского искусства Центра Помпиду - одна из лучших в мире. Главным образом, это первая половина ХХ века - теперь к ней добавится вторая, что позволит создать ретроспективу русского искусства на протяжении целого столетия. Эти 250 произведений будут демонстрироваться в течение полугода, затем войдут в постоянные экспозиции и станут экспонироваться в порядке ротации. Это начало большой работы", - заявил директор Центра Жоржа Помпиду Бернар Блистен.