Центру Помпиду подарили коллекцию российского нонконформизма
14 сентября в Центре Помпиду в Париже открылась выставка "КОЛЛЕКЦИЯ! Современное искусство в СССР и России 1950-2000 годов". Подобные выставки даже в таких крупнейших и престижных мировых музеях, как Центр Помпиду, в последние годы не редкость. Уникальность нынешнего проекта состоит в том, что "Коллекция" находится в Париже не временно, а передана туда в дар для постоянной экспозиции Благотворительным фондом Владимира Потанина.
Кто?
Инициатор и куратор проекта - Ольга Свиблова. Опытный куратор, директор московского "Мультимедиа арт Музея", вместе с сокуратором с французской стороны Николя Люччи Гутниковым провела огромную работу по поиску, отбору и приобретению нескольких сотен работ советских нонконформистов.
Большинство работ Фонд Потанина приобретал у частных коллекционеров и их наследников. Немало работ получено в дар, в том числе и от таких известных коллекционеров, как Игорь Цуканов, Владимир и Екатерина Семенихины, и многих других.
Это не позволяет оценить финансовую стоимость коллекции, хотя директор Фонда Потанина Оксана Орачева признает, что общий бюджет проекта составил "много миллионов евро".
Что?
"Коллекция" широко охватывает советское и пост-советское неофициальное искусство - от ранних работ нонконформистов Оскара Рабина, Владимира Яковлева, Виктора Пивоварова до звезд московского концептуализма и соцарта - Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Виталия Комара и Александра Меламида, Ивана Чуйкова, Дмитрия Пригова.
Особый интерес представляют работы поколения художников, появившихся в перестроечные годы: группы "Мухоморы", "Чемпионы мира", "Медгерменевтика", "Перцы".
Отдельный зал выделен искусству Ленинграда-Санкт-Петербурга: Тимур Новиков, Владислав Мамышев-Монро, Сергей Бугаев-Африка, "Популярная механика" Сергея Курехина, "Некрореалисты".
Большая часть этих работ находилась в частных коллекциях, у самих художников или же их наследников.
Введение столь большого корпуса работ позднесоветского неофициального искусства в музейный оборот мирового уровня - крупнейший шаг на пути его международного признания.
Ведущие мировые музеи - и Центр Помпиду в их числе - обладают значительными коллекциями русского авангарда первой половины ХХ века: Казимир Малевич, Василий Кандинский, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов.
Более современное искусство, несмотря на постоянный, подогревавшийся главным образом политическими скандалами к нему медийный интерес на Западе, оставалось до сих пор практически вне международного музейного процесса, без которого серьезное включение его в золотой фонд мирового искусства практически невозможно.
Именно этим, как объясняет директор Благотворительного фонда Потанина Оксана Орачева, было продиктовано решение передать "Коллекцию" именно в Центр Помпиду, а не в один из российских музеев.
Почему не в Россию?
В конце концов, некогда гонимое и подпольное искусство теперь давно признано. В Третьяковской галерее и Русском музее есть Отделы новейших течений, в государственном Эрмитаже есть Отдел современного искусства, возглавляют их опытные, грамотные специалисты.
Логичным казалось бы, чтобы остающееся пока вне музейного пространства лучшее современное российское искусство оказалось бы именно в российских музеях.
Интересно, что и Третьяковка, и Эрмитаж при этом поддержали инициативу Фонда Потанина.
"Нас нет нигде. Ни в Базеле, ни на одной крупной художественной ярмарке, при том что Россия - страна невероятной креативности. Существует серьезный пласт современного искусства, и это искусство недооценено. Эти работы будут путешествовать, и я очень надеюсь на то, что проект станет критической точкой поворота внимания в мире на современную российскую художественную ситуацию", - заявила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
А директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сказал: "Выставка и последующее экспонирование дара в Центре Помпиду резко повысит знание о российском искусстве в мире сейчас и особенно в будущем. Наше послевоенное искусство будет таким образом гарантированно вписано в историю искусств. Для этого собрания нужны именно в мировых, а не только в местных музеях. Появление такого большого количества первоклассных российских работ в зарубежном музее стимулирует важную дискуссию о соотношении "глобального" и "национального" в мировой культуре".
Российское государство непосредственного участия в проекте не приняло, однако выставка "Коллекция" включена в программу "Перекрестный год российско-французского культурного туризма".
"Коллекция" представит современную Россию - живую, развивающуюся, европейскую страну", - заявил представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Дар должны захотеть принять
Однако для того, чтобы "Коллекция" была принята в дар и оказалась в постоянной экспозиции Центра Помпиду, одного желания дарителей мало.
Центр Помпиду - государственный музей современного искусства,
Вся коллекция в целом и каждая работа в отдельности проходила тщательный анализ отборочной комиссии, в которую наряду с сотрудниками музея входили и специалисты министерства культуры Франции.
"Коллекция русского искусства Центра Помпиду - одна из лучших в мире. Главным образом, это первая половина ХХ века - теперь к ней добавится вторая, что позволит создать ретроспективу русского искусства на протяжении целого столетия. Эти 250 произведений будут демонстрироваться в течение полугода, затем войдут в постоянные экспозиции и станут экспонироваться в порядке ротации. Это начало большой работы", - заявил директор Центра Жоржа Помпиду Бернар Блистен.