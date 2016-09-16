"Карта нарушений": итоги предвыборной кампании

Правообладатель иллюстрации RIA Image caption В некоторых регионах России выборы будут охранять не только полицейские, но и нацгвардейцы

16 сентября в 15 часов в России наступает "день тишины" перед грядущими выборами в Государственную думу, которые состоятся в ближайшее воскресенье. Это означает официальное окончание агитационного периода.

На протяжении всего это времени за кампанией можно следить с помощью проекта "Карта нарушений" движения "Голос".

Русская служба Би-би-си попросила сопредседателя совета движения "Голос" Григория Мельконьянца подвести итоги прошедшей предвыборной гонки.

Би-би-си: Какие нарушения по вашей статистике самые массовые?

Григорий Мельконьянц: Основная часть нарушений связаны с административным ресурсом. Это злоупотребления властью своими полномочиями, своими организационными, институциональными ресурсами.

Подконтрольные власти СМИ благоприятно освещают деятельность определенной политической силы, беззастенчиво, и очень мало или практически никак не освещают деятельность других политических сил, что безусловно оставляет у избирателя полное непонимание того, кто же еще, кроме партии власти и ее кандидатов, в этих выборах участвует.

Организуют мероприятия искусственно придуманные - за бюджетные деньги, понятно, - чтобы там присутствовали кандидаты, символика партий. Эти "дни двора" широко освещаются в подконтрольных СМИ в позитивном ключе. У избирателей складывается впечатление, что это делает не администрация, а какие-то партии, кандидаты площадку во дворе построили, хотя это все делается за бюджетные деньги.

Есть и жалобы на грубейшие, страшные нарушения, когда кандидатов задерживают, избивают, портят или крадут их агитационные материалы. Например, сейчас в Мордовии кандидата, а также двух членов территориальной избирательной комиссии арестовали на 10 суток до 19 сентября из-за того, что они вскрыли агитацию в одном саранском вузе.

Но ключевая проблема этих выборов - это административный ресурс.

Би-би-си: Когда произносится фраза про админресурс, все начинают думать про "Единую Россию". Но в некоторых регионах руководители представляют другие партии. Можно сортировать обвинения в использовании административного ресурса по партийной принадлежности?

Г.М.: Администрации в каждом конкретном случае действуют так, как им выгодно, и иногда они используют разные партии. Но в основном речь, безусловно идет о "Единой России", так как их представители уже имеют большинство во властных структурах. Собственно, у них в руках находятся ресурсы, и они ими распоряжаются.

Есть Иркутская и Новосибирская области (Представители КПРФ возглавляют Иркутскую область и город Новосибирск - Русская служба Би-би-си). Я слышал, что в Новосибирской области кандидаты от одной из партий снялись с выборов. Правда, я не изучал еще, кто на них давил, идет ли речь о коммунистах.

Но в любом случае масштабы нарушений несопоставимы. У оппозиции, конечно, есть проблемы. Например, незаконная агитация. Очень сложно говорить о том, что с помощью админресурса оппозиция может повлиять на выборы, так как этого ресурса у них очень мало в руках.

Би-би-си: Вчера на брифинге ЦИК выяснилось, что Элла Памфилова не имела понятия о двух жалобах, которые поступали из Тушинского и Центрального округов Москвы. Речь шла о проникновении "единороссов" в центры социального обслуживания населения. Вы действительно уверены в том, что Центризбирком внимательно проверял поступающие к ним материалы о нарушениях?

Г.М.: В Центризбиркоме работает 277 человек. Я искренне сочувствую всем этим сотрудникам. Ведь региональные избирательные комиссии зависят от местных исполнительных властей. Поэтому совершенно не в их интересах заниматься каким-то противодействием административному ресурсу. В этой ситуации все пеняют на ЦИК. Но у ЦИК просто физически нет ресурсов, чтобы решать проблемы в восьми десятках регионов. Поэтому наверняка Элла Памфилова чего-то не знает.

Но это не столько ее проблема, сколько проблема системы, которая сложилась еще при Чурове. При нем вся эта ситуация не считалась плохой, не была предметом разбирательства. А теперь на новый состав ЦИК, сформированный за несколько месяцев до выборов, свалилось все это наследие. Если бы выборы в Госдуму, как это было раньше, проходили в декабре, у ЦИК была бы возможность подготовиться должным образом к валу обращений.

Я, наоборот, считаю, что ЦИК очень оперативно реагирует на многие вещи. Мы, например, обращали внимание на давление на бюджетников. И ЦИК много раз говорил губернаторам, что не нужно оказывать такое давление.

В ЦИК даже оперативно сделали видеоролик, где сказали о том, что запрещено оказывать давление на избирателей, что это грозит тюремным сроком до 5 лет, и предложили избирателям обращаться на "горячую линию". Такого я вообще давно не припомню. И это не единственный пример. Так что в ЦИКе стараются. Видно желание что-то сделать. Просто физически нет времени, чтобы все исправить.

Би-би-си: Вы накладывали карту нарушений этой кампании на данные прошлых думских выборов 2011 года?

Г.М.: Мы примерно посмотрели. Количество сообщений, которые к нам приходят, где-то в два раза меньше, чем было в 2011году по статистике.

Би-би-си: Это означает, что нарушений на выборах на этот раз в два раза меньше, или мы не можем делать такой вывод?

Г.М.: Нет. Наверное, мы такой вывод делать не можем. Потому что количество сообщений зачастую связано не с реальным количеством нарушений, а с активностью наблюдателей и кандидатов. А этой активности в регионах очень мало. По сути вялая сама по себе кампания.

Би-би-си: Этот же принцип будет действовать и в день голосования 18 сентября?

Г.М.: По дню голосования будет та же самая картина. Все было сделано, чтобы ослабить наблюдателей: и законы приняты, которые осложняют их допуск на участки, и журналистов ограничили в освещении выборов, "Голос" лишили финансирования иностранного и российского…

Наблюдение не происходит в отрыве от интереса избирателей к выборам. У нас наблюдатели ведь - волонтеры, при таком интересе к выборам нам сложнее их мотивировать, объяснять, что выборы - это важно, и у кандидатов тоже проблемы с кадрами.

Би-би-си: Если после выборов выяснится, что их результат в огромной степени зависел от нарушений в агитационный период, а не от нарушений, допущенных в день голосования, значит ли это, что выборы в России стали честнее?

Г.М.: Да, по многим округам, по многим территориям непосредственные нарушения на участках особой роли играть не будут, потому что либо нет конкуренции, либо там, где она есть, люди даже не знают об этом. Максимум, что понадобится власти - это чуть скорректировать явку, чтобы не так стыдно было, что люди не интересуются выборами.

Административное давление сохраняется. Людей сгоняют на избирательные участки, и это тоже большая проблема. При этом если будет низкая явка, влияние вот этого зависимого, административно управляемого избирателя будет очень велико. Власть заинтересована в том, чтобы очень высокой явки не было, иначе результат будет непредсказуемый.

Но ЦИК - основной организатор выборов - продемонстрировал очень хороший прогресс в части отношения к проблемам. Как я уже сказал, ЦИК признает проблемы и пытается их решать в меру своих возможностей.

Надеюсь, и после выборов у ЦИК сохранится желание дискутировать о том, как совершенствовать законодательство, как работать с региональными избиркомами в плане кадров, как менять членов региональных избиркомов на независимых от власти. Я полагаю, что по итогам этих выборов будут сделаны большие выводы.