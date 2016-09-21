Подростки в Европе всё чаще курят марихуану

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Риме курение в помещениях и общественных местах запретили в 2006 году

Курение и распитие спиртного среди подростков в возрасте 15-16 лет сокращаются во многих европейских странах, а вот масштабы употребления марихуаны растут.

В такому результату пришли исследователи проекта ESPAD, которые занимаются изучением проблемы употребления алкоголя и наркотиков в школах. Доклад за 2015 год учитывает почти все страны ЕС, кроме Германии и Британии, хотя данные по Испании являются неполными.

Выяснилось, что в среднем в Европе к 15-16 годам курит 21% опрошенных подростков, причем наиболее высок этот показатель в Италии - 37%.

За период с 1995 по 2015 год употребление алкоголя (в опросе спрашивается, пили ли вы алкоголь за последние 30 дней) в той же возрастной группе снизилось с 56 до 47%.

Первое место по числу употреблявших марихуану подростков заняли чехи - 37%. Это даже больше, чем процент американских подростков, когда-либо пробовавших курить марихуану, - в США в ходе аналогичного опроса в таком опыте признался 31% тинейджеров.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Различия в масштабах употребления марихуаны в разных странах остаются неясными

В среднем в европейских странах марихуану когда-либо употребляли 16% подростков (регулярно курят наркотик 7% опрошенных). Это значительно меньше, чем в Испании, где это число составляет 27%.

Марихуана является гораздо более доступной, чем другие наркотики - например, кокаин или экстази. В докладе не обнаруживается никакой связи между антинаркотическим законодательством и распространением марихуаны.

Аббревиатура ESPAD расшифровывается как Европейский школьный проект по изучению употребления алкоголя и других наркотических средств.

Результаты исследований свидетельствуют о широких различиях в масштабах употребления марихуаны в разных странах ЕС. В Болгарии, Греции, Польше и Румынии употребление марихуаны растет.

Новые наркотики

Количество учащихся, которые начинают ежедневно курить в раннем возрасте (до достижения 13 лет), за последние 20 лет сократилось с 10% до 4%.

Употребление алкоголя среди европейских подростков остается на высоком уровне, говорится в докладе. Однако процент подростков, когда-либо пивших алкоголь, несколько сократился: с 89% в 1995 году - до 81% в 2015.

Скандинавские страны, за исключением Дании, занимают последние места в таблице употребления алкоголя подростками.

Особенно высокий уровень употребления алкоголя наблюдается среди подростков в Австрии, Болгарии, Венгрии и Хорватии.

Новые психоактивные вещества, которые не всегда подпадают под существующие законы, употребляются чаще, чем амфетамин, экстази, кокаин или ЛСД, говорится в докладе. Такие вещества обычно имитируют эффекты воздействия запрещенных наркотиков.

Наиболее часто с такими психоактивными веществами сталкиваются учащиеся в Эстонии и Польше (8%). В среднем по ЕС эта цифра составляет 4%.