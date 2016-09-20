Нелояльных учителей уволили, и теперь в Турции некому учить детей

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В новом учебном году в учебные заведения отправились около 18 миллионов турецких школьников

На этой неделе в Турции начался новый учебный год. Но где же учителя? После неудавшегося переворота в июле тысячи учителей были отстранены от работы, что создало нехватку педагогов во многих школах. Большинство учителей обвиняются в связях с заговорщиками.

После провалившегося переворота 15 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал чистки всех государственных институтов страны.

Десятки тысяч сотрудников государственных организаций были либо уволены, либо временно отстранены от работы в армии, судебных органах и системе образования.

Около 40 тысяч учителей потеряли работу.

Некоторые из них, правда, могут вернуться на работу по окончании продолжающегося расследования.

С момента начала чистки более двух месяцев назад около 500 учителей снова вернулись на работу.

Связи с Гюленом и РПК

Около 75% отстраненных от работы учителей обвиняются в том, что они являются сторонниками живущего в изгнании в США проповедника Фетхуллы Гюлена, которого Эрдоган считает организатором переворота.

Гюлен является инициатором и основателем общественного движения "Хизмет", которое занимается образовательными (включая и благотворительные) проектами и открыло более 1000 школ в Турции и по всему миру. Гюлен отвергает обвинения в подготовке переворота.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У задержанной в городе Диярбакыр школьницы на футболке написано: "Не трогайте моего учителя!"

Помимо обвинений в связях с Гюленом, около 11 тысяч учителей обвиняют в связях с запрещенной курдской группировкой Рабочая партия Курдистана (РПК). Они были отстранены от работы всего за неделю до того, как дети пошли в школу в понедельник, 19 сентября.

Город Диярбакыр на юго-востоке Турции с преимущественно курдским населением испытывает самую острую нехватку учителей.

"Всего" 5%

По данным крупнейшего профсоюзного объединения турецких учителей, обучение более миллиона школьников по всей стране под угрозой из-за чисток. Правительство не согласно с этими цифрами.

Лидеры профсоюза обвинили правительство в использовании законов о чрезвычайном положении, введенных после неудавшегося переворота, для расправы над своими оппонентами, состоящими на госслужбе.

Однако правительство говорит, что вынуждено идти на чрезвычайные меры.

Министерство образования утверждает, что проблему нехватки учителей удастся разрешить к середине октября. Власти намерены нанять 20 тысяч новых учителей.

Кроме того, правительство утверждает, что негативные для учеников последствия чистки в сфере образования удастся нивелировать, увеличив нагрузку на остающихся учителей. В частности, им предлагается проводить дополнительные уроки.

До неудавшегося переворота в Турции работали 850 тысяч учителей.

Сторонники действий правительства говорят, что число отстраненных от работы учителей - всего 5%.