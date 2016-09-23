Сколько в мире школ Гюлена и как Турция пытается их закрыть

Image caption В гюленовских школах в Киргизии школьники изучают киргизский, английский и турецкий языки

"По-моему, очень грустно и неправильно, что они считают нас террористами, потому что это не так", - говорит Чилла, школьница в элитной школе "Харисма Бангса" неподалеку от столицы Индонезии Джакарты.

"Харисма Баргса" - одна из девяти школ в Индонезии, которые правительство Турции требует закрыть из-за их связей с Фетхуллой Гюленом, живущим в США проповедником, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота 15 июля, в результате чего погибли более 270 человек.

По словам Анкары, эти школы - часть огромной полусекретной сети, которую движение Гюлена использует для инфильтрации своих приспешников в государственные структуры.

Турция выдвигает подобные обвинения против десятков школ гюленистов по всему миру, от Германии до Афганистана, в результате чего тысячи школьников теперь не знают, смогут ли они закончить свое образование в этих школах.

Сторонники этих школ говорят, что между ними практически нет связей, и что их объединяют лишь общие ценности и акцент на хорошем образовании.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Власти обвиняют движение Фетхуллы Гюлена в том, что оно организовало июльскую попытку переворота в Турции

Всемирная Служба Би-би-си проинтервьюировала учеников, родителей, учителей и администраторов в гюленовских школах в 10 странах на трех континентах, и журналистам стало ясно, что, хотя между этими школами много общего, они работают абсолютно автономно. И все они сейчас ощущают, что на них оказывается давление.

Что такое гюленовская школа?

У этих школ нет единого бренда.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Турция требует от США экстрадировать живущего в Пенсильвании проповедника Фетхуллу Гюлена

В Пакистане они называются лицеями "Пак-турк", в Киргизии - "Себат", или "Настойчивыми школами", а в Кении - "Академиями света".

Большинство были основаны в результате партнерства между турецкими и местными бизнесменами и организациями, но во многих странах, как, например, в Индонезии и Киргизии, турецкие партнеры больше не принимают прямого участия в этих проектах.

Местные и турецкие партнеры говорят, что с уважением относятся к Фетхулле Гюлену, но формально с ним никак не связаны.

"Люди неофициально называют школы, бизнесы или газеты "гюленовскими" лишь потому, что их хозяин или менеджер считает Фетхуллу Гюлена своим духовным лидером или источником вдохновения", - говорит турецкий исследователь Байрам Балджы.

"Прямых связей нет. Поэтому сложно точно определить, связаны ли эти школы с движением Гюлена, и если да, то до какой степени", - говорит он.

Алп Асландоган, представляющий школы, связанные с гюленовским движением в США, говорит, что внутри движения много разных социальных сетей, и что "школы, считающиеся связанными с движением, были основаны людьми из этих социальных сетей".

Дисциплина

Сторонники Фетхуллы Гюлена часто называют движение турецким словом "хизмет" ("Служба"). Гюленовские школы придерживаются одних и тех же этических ценностей.

"Учителя уделяют особое внимание воспитанию характера, морали и дисциплине", - говорит Рози, мать одного из школьников в "Харисма Бангса".

Image caption Максим Уразаев, который закончил турецкий лицей в Казани в 2009 году, говорит, что учеба была "тяжелее, чем армия".

Школы также посвящают много времени изучению научных дисциплин.

На сайтах школ от Найроби до Кандагара - фотографии детей в школьной форме, занимающихся в хорошо оснащенных школьных лабораториях или сидящих за компьютерами.

"Дети ходят на уроки до трех часов дня, а потом у них дополнительные занятия, клубы и домашние задания", - говорит Бактигюль, чья дочка ходит в турецкую школу в Киргизии. "В девять вечера у них чай, а в 10 - отбой".

Максим Уразаев, который закончил турецкий лицей в Казани в 2009 году, говорит, что учеба была "тяжелее, чем армия".

Связи с Гюленом?

Директора школ сказали Би-би-си, что они не входят в какую-то формальную структуру.

Нурлан Кудайбердиев, генеральный директор сети школ "Себат" в Киргизии (их в этой стране 21), говорит, что они связаны с Фетхуллой Гюленом неформально, лишь потому, что создание подобных школ было его идеей.

"Но с его стороны нам больше не поступает никакого финансирования", - заявляет он.

Image caption Нурлан Кудайбердиев говорит, что прямых связей с движением Гюлена у его школ нет

Image caption Зайнал, одна из школьниц в Бишкеке, надеется по окончании школы учиться за границей

Задолго до того, как правительство Турции развернуло кампанию в попытке закрыть эти школы, само их существование обеспокоило власти ряда стран, из-за их связей за рубежом.

В 2000 году правительство Узбекистана распорядилось закрыть все школы, как-то связанные с движением Гюлена. Нечто подобное произошло и в России, где из 50 гюленовских школ, работавших в 2008 году, на сегодняшний день осталось лишь 7, и все они находятся под контролем министерства образования в Татарстане.

Как распространяются гюленовские школы

Гюленовские школы существовали в Турции с 1970-х годов. Они стали появляться в других странах лишь в последние 20 лет.

Одновременно Фетхулла Гюлен стал активно сотрудничать с Реджепом Тайипом Эрдоганом, чья партия пришла к власти в Турции в 2002 году.

Image caption В прошлом правительство Турции поддерживало экспансию гюленовских школ. В 2008 году тогдашний президент Турции Абдулла Гюль прибыл на открытие одной из таких школ в Найроби

В школах преподается турецкий язык и распространяется турецкая культура, что укрепило позиции Турции в бывших советских республиках, на Дальнем Востоке и в Африке. В прошлом году турецкие инвестиции в Африке достигли 6,2 млрд долларов.

Сомали стала своего рода флагманом для турецких инвестиций в Африке. Там же открылись три школы, связанные с гюленовским движением, в которых учится более 1000 детей.

Давление

Реакция на требования Турции закрыть гюленовские школы была разной в разных странах:

Все три школы в Сомали были закрыты по приказу властей, а турецкий персонал отправлен на родину. Школы сейчас вновь открыты при новом руководстве. Все преподаватели сейчас - сомалийцы, и школы финансируются посольством Турции

В Азербайджане связанный с движением Гюлена элитный университет "Кавказ" находится под новым руководством, при полном контроле правительства

Однако в Индонезии министр образования посетил школу "Харисма Бангса" и заявил, что доволен уровнем преподавания, добавив, что слухи о связях школы с террористами не соответствуют действительности

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сказал, что уровень преподавания в этих школах очень высок, и страна в них нуждается

Власти Кении и Нигерии также не поддаются на давление Анкары

В Пакистане были уволены 23 турецких преподавателя

Вопрос о судьбе гюленовских школ дошел и до Европы.

В Нидерландах депутаты парламента выразили возмущение тем, что турецкое государственное агентство новостей "Анадолу" опубликовало список восьми начальных школ в Нидерландах, которые, по словам агентства, связаны с террористами

В Германии власти выразили беспокойство по поводу того, что Анкара требует от них провести расследование деятельности турецких школ в Штутгарте и Берлине

Image caption Индонезийская школьница Чилла надеется поступить в медицинский институт

А тем временем тысячи школьников и их родителей по всему миру оказались как бы меж двух огней.

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Нидерланды × Число гюленовских школ: 11 Статус: все школы открыты, однако Турецкое агентство новостей опубликовало список лиц и организаций в Нидерландах, которые, как утверждает агентство, связаны с Фетхуллой Гюленом.

× Германия × Число гюленовских школ: 14 Статус: все школы функционируют, однако турецкие чиновники просят проверить их деятельность.

× Турция × Число гюленовских школ: 1032 (плюс 15 университетов) Число студентов: 135 тысяч (плюс 65 тысяч в университетах) Статус: все школы и университеты закрыты. Студенты распределены в другие школы и колледжи.

× Нигерия × Число гюленовских школ: 17 (плюс один университтет) Число студентов: 4700 (17% стипендиаты) Статус: все школы действуют, несмотря на призывы Турции закрыть их. Однако они поменяли названия и убрали все знаки причастности к Турции.

× Танзания × Число гюленовских школ: 10 Статус: сообщений о закрытии школ не было, однако посольство Турции обнародовало письмо на своей странице в Фейсбуке, в котором призвало закрыть школы.

× Кения × Число гюленовских школ: семь (четыре в Найроби, две в Момбасе и одна в Малинди). Число студентов: 2000. Статус: все школы функционируют, однако Турция призывает их закрыть.

× Сомали × Число гюленовских школ: три. Число студентов: 1000. Статус: все школы были закрыты после попытки переворота в Турции, турецкие учителя были отправлены домой. Школы открылись под новым руководством с сомалийскими учителями.

× Ирак × Число гюленовских школ: 37 в Иракском Курдистане (в том числе начальные и общеобразовательные школы, а также университет). Число студентов: 40 тысяч. Статус: руководство всей образовательной сети было заменено по просьбе турецкого правительства.

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× Азербайджан × Число гюленовских школ: 11 (плюс один университет). Статус: школы перешли в ведение министерства образования в 2014 году. Университет был закрыт и вновь открылся под новым руководством в июле 2016 г.

× Киргизия × Число гюленовских школ: 21. Число студентов: 12 500. Статус: школы прдолжают работу, после того как правительство отвергло призывы Турции закрыть их.

× Таджикистан × Число гюленовских школ: шесть школ в четырех главных городах. Статус: перешли под контроль властей и переименованы в школы для одаренных детей в 2015 г.

× Афганистан × Число гюленовских школ: 20. Число студентов 8 тысяч (30% студентов - на стипендии). Статус: все школы продолжают работать, призывов к закрытию не было, однако есть сообщения о выражении озабоченности родителями.

× Пакистан × Число гюленовских школ: 28. Число студентов: 11 тысяч (четверть на стипендии). Статус: 23 турецких учителя уволены после призывов Турции закрыть школы.

× Камбоджа × Число гюленовских школ: три (плюс один университет). Статус: все школы продолжают работать, несмотря на призывы турецкого посла в Камбодже закрыть их.

× Таиланд × Число гюленовских школ: четыре. Число студентов: 2000. Статус: все школы продолжают работать, однако турецкое посольство призывает их закрыть.

× Индонезия × Число гюленовских школ: девять. Число студентов: 2000. Статус: все школы продолжают работать, правительство отвергает призывы Турции закрыть их.

× Россия × Число гюленовских школ: семь. Статус: сейчас школы находятся под контролем министерства образования Татарстана. 43 школы были закрыты в 2008 г.

В подготовке этого материала участвовали Джером Уираван, Ольга Ившина и Ирам Аббаси.