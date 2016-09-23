Сколько в мире школ Гюлена и как Турция пытается их закрыть
"По-моему, очень грустно и неправильно, что они считают нас террористами, потому что это не так", - говорит Чилла, школьница в элитной школе "Харисма Бангса" неподалеку от столицы Индонезии Джакарты.
"Харисма Баргса" - одна из девяти школ в Индонезии, которые правительство Турции требует закрыть из-за их связей с Фетхуллой Гюленом, живущим в США проповедником, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота 15 июля, в результате чего погибли более 270 человек.
По словам Анкары, эти школы - часть огромной полусекретной сети, которую движение Гюлена использует для инфильтрации своих приспешников в государственные структуры.
Турция выдвигает подобные обвинения против десятков школ гюленистов по всему миру, от Германии до Афганистана, в результате чего тысячи школьников теперь не знают, смогут ли они закончить свое образование в этих школах.
Сторонники этих школ говорят, что между ними практически нет связей, и что их объединяют лишь общие ценности и акцент на хорошем образовании.
Всемирная Служба Би-би-си проинтервьюировала учеников, родителей, учителей и администраторов в гюленовских школах в 10 странах на трех континентах, и журналистам стало ясно, что, хотя между этими школами много общего, они работают абсолютно автономно. И все они сейчас ощущают, что на них оказывается давление.
Что такое гюленовская школа?
У этих школ нет единого бренда.
В Пакистане они называются лицеями "Пак-турк", в Киргизии - "Себат", или "Настойчивыми школами", а в Кении - "Академиями света".
Большинство были основаны в результате партнерства между турецкими и местными бизнесменами и организациями, но во многих странах, как, например, в Индонезии и Киргизии, турецкие партнеры больше не принимают прямого участия в этих проектах.
Местные и турецкие партнеры говорят, что с уважением относятся к Фетхулле Гюлену, но формально с ним никак не связаны.
"Люди неофициально называют школы, бизнесы или газеты "гюленовскими" лишь потому, что их хозяин или менеджер считает Фетхуллу Гюлена своим духовным лидером или источником вдохновения", - говорит турецкий исследователь Байрам Балджы.
"Прямых связей нет. Поэтому сложно точно определить, связаны ли эти школы с движением Гюлена, и если да, то до какой степени", - говорит он.
Алп Асландоган, представляющий школы, связанные с гюленовским движением в США, говорит, что внутри движения много разных социальных сетей, и что "школы, считающиеся связанными с движением, были основаны людьми из этих социальных сетей".
Дисциплина
Сторонники Фетхуллы Гюлена часто называют движение турецким словом "хизмет" ("Служба"). Гюленовские школы придерживаются одних и тех же этических ценностей.
"Учителя уделяют особое внимание воспитанию характера, морали и дисциплине", - говорит Рози, мать одного из школьников в "Харисма Бангса".
Школы также посвящают много времени изучению научных дисциплин.
На сайтах школ от Найроби до Кандагара - фотографии детей в школьной форме, занимающихся в хорошо оснащенных школьных лабораториях или сидящих за компьютерами.
"Дети ходят на уроки до трех часов дня, а потом у них дополнительные занятия, клубы и домашние задания", - говорит Бактигюль, чья дочка ходит в турецкую школу в Киргизии. "В девять вечера у них чай, а в 10 - отбой".
Максим Уразаев, который закончил турецкий лицей в Казани в 2009 году, говорит, что учеба была "тяжелее, чем армия".
Связи с Гюленом?
Директора школ сказали Би-би-си, что они не входят в какую-то формальную структуру.
Нурлан Кудайбердиев, генеральный директор сети школ "Себат" в Киргизии (их в этой стране 21), говорит, что они связаны с Фетхуллой Гюленом неформально, лишь потому, что создание подобных школ было его идеей.
"Но с его стороны нам больше не поступает никакого финансирования", - заявляет он.
Задолго до того, как правительство Турции развернуло кампанию в попытке закрыть эти школы, само их существование обеспокоило власти ряда стран, из-за их связей за рубежом.
В 2000 году правительство Узбекистана распорядилось закрыть все школы, как-то связанные с движением Гюлена. Нечто подобное произошло и в России, где из 50 гюленовских школ, работавших в 2008 году, на сегодняшний день осталось лишь 7, и все они находятся под контролем министерства образования в Татарстане.
Как распространяются гюленовские школы
Гюленовские школы существовали в Турции с 1970-х годов. Они стали появляться в других странах лишь в последние 20 лет.
Одновременно Фетхулла Гюлен стал активно сотрудничать с Реджепом Тайипом Эрдоганом, чья партия пришла к власти в Турции в 2002 году.
В школах преподается турецкий язык и распространяется турецкая культура, что укрепило позиции Турции в бывших советских республиках, на Дальнем Востоке и в Африке. В прошлом году турецкие инвестиции в Африке достигли 6,2 млрд долларов.
Сомали стала своего рода флагманом для турецких инвестиций в Африке. Там же открылись три школы, связанные с гюленовским движением, в которых учится более 1000 детей.
Давление
Реакция на требования Турции закрыть гюленовские школы была разной в разных странах:
- Все три школы в Сомали были закрыты по приказу властей, а турецкий персонал отправлен на родину. Школы сейчас вновь открыты при новом руководстве. Все преподаватели сейчас - сомалийцы, и школы финансируются посольством Турции
- В Азербайджане связанный с движением Гюлена элитный университет "Кавказ" находится под новым руководством, при полном контроле правительства
- Однако в Индонезии министр образования посетил школу "Харисма Бангса" и заявил, что доволен уровнем преподавания, добавив, что слухи о связях школы с террористами не соответствуют действительности
- Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сказал, что уровень преподавания в этих школах очень высок, и страна в них нуждается
- Власти Кении и Нигерии также не поддаются на давление Анкары
- В Пакистане были уволены 23 турецких преподавателя
Вопрос о судьбе гюленовских школ дошел и до Европы.
- В Нидерландах депутаты парламента выразили возмущение тем, что турецкое государственное агентство новостей "Анадолу" опубликовало список восьми начальных школ в Нидерландах, которые, по словам агентства, связаны с террористами
- В Германии власти выразили беспокойство по поводу того, что Анкара требует от них провести расследование деятельности турецких школ в Штутгарте и Берлине
А тем временем тысячи школьников и их родителей по всему миру оказались как бы меж двух огней.
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Нидерланды×
Число гюленовских школ: 11
Статус: все школы открыты, однако Турецкое агентство новостей опубликовало список лиц и организаций в Нидерландах, которые, как утверждает агентство, связаны с Фетхуллой Гюленом.
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Германия×
Число гюленовских школ: 14
Статус: все школы функционируют, однако турецкие чиновники просят проверить их деятельность.
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Турция×
Число гюленовских школ: 1032 (плюс 15 университетов)
Число студентов: 135 тысяч (плюс 65 тысяч в университетах)
Статус: все школы и университеты закрыты. Студенты распределены в другие школы и колледжи.
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Нигерия×
Число гюленовских школ: 17 (плюс один университтет)
Число студентов: 4700 (17% стипендиаты)
Статус: все школы действуют, несмотря на призывы Турции закрыть их. Однако они поменяли названия и убрали все знаки причастности к Турции.
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Танзания×
Число гюленовских школ: 10
Статус: сообщений о закрытии школ не было, однако посольство Турции обнародовало письмо на своей странице в Фейсбуке, в котором призвало закрыть школы.
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Кения×
Число гюленовских школ: семь (четыре в Найроби, две в Момбасе и одна в Малинди).
Число студентов: 2000.
Статус: все школы функционируют, однако Турция призывает их закрыть.
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Сомали×
Число гюленовских школ: три.
Число студентов: 1000.
Статус: все школы были закрыты после попытки переворота в Турции, турецкие учителя были отправлены домой. Школы открылись под новым руководством с сомалийскими учителями.
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Ирак×
Число гюленовских школ: 37 в Иракском Курдистане (в том числе начальные и общеобразовательные школы, а также университет).
Число студентов: 40 тысяч.
Статус: руководство всей образовательной сети было заменено по просьбе турецкого правительства.
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Азербайджан×
Число гюленовских школ: 11 (плюс один университет).
Статус: школы перешли в ведение министерства образования в 2014 году. Университет был закрыт и вновь открылся под новым руководством в июле 2016 г.
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Киргизия×
Число гюленовских школ: 21.
Число студентов: 12 500.
Статус: школы прдолжают работу, после того как правительство отвергло призывы Турции закрыть их.
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Таджикистан×
Число гюленовских школ: шесть школ в четырех главных городах.
Статус: перешли под контроль властей и переименованы в школы для одаренных детей в 2015 г.
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Афганистан×
Число гюленовских школ: 20.
Число студентов 8 тысяч (30% студентов - на стипендии).
Статус: все школы продолжают работать, призывов к закрытию не было, однако есть сообщения о выражении озабоченности родителями.
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Пакистан×
Число гюленовских школ: 28.
Число студентов: 11 тысяч (четверть на стипендии).
Статус: 23 турецких учителя уволены после призывов Турции закрыть школы.
-
Камбоджа×
Число гюленовских школ: три (плюс один университет).
Статус: все школы продолжают работать, несмотря на призывы турецкого посла в Камбодже закрыть их.
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Таиланд×
Число гюленовских школ: четыре.
Число студентов: 2000.
Статус: все школы продолжают работать, однако турецкое посольство призывает их закрыть.
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Индонезия×
Число гюленовских школ: девять.
Число студентов: 2000.
Статус: все школы продолжают работать, правительство отвергает призывы Турции закрыть их.
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Россия×
Число гюленовских школ: семь.
Статус: сейчас школы находятся под контролем министерства образования Татарстана. 43 школы были закрыты в 2008 г.
В подготовке этого материала участвовали Джером Уираван, Ольга Ившина и Ирам Аббаси.