Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дождь прервал их воздушную экскурсию, но королевская чета отправилась на прогулку

Герцог и герцогиня Кембриджские на третий день своего турне по Канаде посетили поселение коренных жителей дождевого леса в Британской Колумбии на тихоокеанском побережье страны.

В дождевом лесу Великого Медведя чету встретили представители общины коренного народа Хейлтсук с острова Белла-Белла и подарили им традиционные наряды.

Кейт и Уильям также приняли участие в церемонии празднования, приуроченную к включению дождевого леса Великого Медведя в программу "Лесной покров королевы стран Содружества". Программа способствует сохранению лесов.

Среди дождевых лесов наиболее известны тропические, однако они существуют и в умеренном поясе, и крупнейший из них находится на тихоокеанском побережье Канады.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Кейт и Уильям увидели традиционную приветственную церемонию коренного народа

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Паре подарили традиционные наряды и для маленьких принца Джорджа и принцессы Шарлотты, которых чета взяла с собой в путешествие по Канаде

Принц Уильям заявил: "Создание программы - это громкое и недвусмысленное заявление о том, что граждане стран Содружества признают природу фундаментом здоровья нашего общества. Когда мы защищаем наши реки, океаны, атмосферу или, как сегодня, наши леса, мы говорим нашим детям, что их будущее процветание не может состояться без здоровья природного мира".

Глава общины народа Хейлтсук Мэрилин Слетт приветствовала королевскую чету и заявила, что ее визит является частью "преображения" общины.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пара посетила "Амазонию Севера" вместе с премьером Британской Колумбии Кристи Кларк

Герцог и герцогиня Кембриджские услышали эмоциональные заявления лидеров общины о борьбе против расхищения природных ресурсов на ее землях и стремлении сохранить образ жизни коренного народа для будущих поколений.

Паре вручили традиционные одеяла, пояснив: "Мы дарим эти одеяла, чтобы окружить вас духами наших предков и соединить духи ваши и наши".

Правообладатель иллюстрации PA Image caption День в дождевом лесу выдался дождливым, и почетную доску пришлось укрыть курткой

Ливень помешал королевской чете совершить экскурсию на гидросамолете. Однако пара совершила пешую прогулку по лесу.

Позже герцог Кембриджский присоединился к церемонии примирения с участием вождей канадских коренных народов и добавил кольцо к церемониальному Черному жезлу.

Жезл имеет три кольца, символизирующие Британскую Колумбию, Канаду и связь с Великобританией.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Один из великих вождей бойкотировал церемонию в знак протеста против отношения канадского правительства к его народу

Уильям добавил четвертое, с выгравированными орлиными перьями и каноэ, как символ коренных народов в Британской Колумбии.

Великий вождь Стюарт Филип, лидер 115 племен коренных народов провинции, бойкотировал церемонию в знак протеста против отношения канадского правительства к его народу.

Вечером в Доме правительства Британской Колумбии прошел торжественный приме в честь приезда королевской четы. На ужине Кейт появилась в платье традиционного для Канады красного цвета.