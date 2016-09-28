Рабочего в Австралии вновь укусил в пенис ядовитый паук

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Красноспинные пауки из вида "черная вдова" широко распространены в Австралии. Каждый год они кусают до 2 тысяч человек

В Австралии ядовитый паук укусил во второй раз в пенис 21-летнего строительного рабочего.

Во вторник Джордан - так зовут рабочего - решил воспользоваться передвижным туалетом на стройплощадке в Сиднее, как раз там, где пять месяцев назад с ним произошел подобный инцидент.

Джордан, который не желает разглашения своей фамилии, сообщил, что паук укусил его в точности в то же место, что и в первый раз.

"Что-то мне не везет в последнее время, - говорит он. - Я сидел в туалете и занимался своим делом, как вдруг почувствовал, как меня ужалили. Я посмотрел вниз и увидел под сиденьем ноги паука".

По его словам, после первого укуса он стал очень осторожным в использовании передвижных туалетов.

"После первого укуса я больше не хотел ими пользоваться. Но у нас туалеты в тот день чистили, и я решил, что в этот день всё будет в порядке. Я внимательно осмотрел сиденье туалета и ничего подозрительного не заметил. И вот пожалуйста - теперь я не могу разогнуться от боли".

Как говорит Джордан, он не знает, какой именно паук укусил его. Один из коллег привез его в городскую больницу, где ему ввели сыворотку-противоядие.

Нешуточное дело

"В первый раз мои товарищи за меня беспокоились, - рассказывает Джордан. - На этот раз им было трудно воспринимать всё это всерьез".

Его отпустили из больницы в тот же день. Он собирается вскоре выйти на работу, но клянется, что никогда больше не будет пользоваться передвижным туалетом.

Красноспинный паук, который встречается в Австралии, является близким родственником вида "черная вдова" и имеет характерную красную полосу на брюшке.

Его укус вызывает сильную боль, потоотделение и рвоту.

Хотя в медицине известны случаи смерти людей от укусов этого паука, с 1956 года, когда появилась сыворотка-противоядие, таких случаев больше не регистрировалось.