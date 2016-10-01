Мода на экзотику поставила гепарда на грань вымирания

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Детеныши гепарда могут стоить на черном рынке до 10 тыс. долларов

Арабские страны объединили усилия с рядом африканских стран в борьбе с нелегальной торговлей живыми гепардами.

Один из главных составляющих нового плана, выработанного на конференции участников Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (Cites), - это борьба с использованием соцсетей для афиширования, рекламы и хвастовства обладанием представителей этого исчезающего вида.

Эксперты одобрили план, назвав его большим шагом в деле охраны этих редких животных.

Жертва моды

В последние годы это самое быстрое в мире млекопитающее в немалой степени пострадало от своей растущей популярности.

С одной стороны, сократились места естественного обитания гепардов в Африке, с другой стороны, стало очень модным держать дома живого гепарда, особенно на Ближнем Востоке.

Соцсети играют тут немалую роль, так как позволяют новым владельцам демонстрировать свое дорогое приобретение, а также наводят мосты между потенциальными покупателями и продавцами.

В 29 странах мира сейчас проживает менее 7 тысяч этих животных, которые занесены в Красную книгу как "находящиеся под угрозой вымирания", и любая торговля этими животнымы запрещена. С начала ХХ века их популяция сократилась на 90%.

Однако спрос на детенышей гепарда в последнее время возрос, в результате чего десятки молодых особей отлавливаются на воле, упаковываются в контейнеры и доставляются в страны Ближнего Востока.

"Молодые люди покупают их для демонстрации собственного статуса, своего "мачизма", - говорит Сара Дурант из лондонского Зоологического общества.

"Но и девушки тоже могут покупать детеныша [гепарда], думая, что они его тем самым спасают, а на самом деле невольно только поощряют спрос. Гепарды - дикие звери, им плохо в неволе, и большинство из них умирают молодыми", - поясняет специалист.

За последние 10 лет, по данным Фонда сохранения гепарда от вымирания, порядка 1200 детенышей гепарда было вывезено из Африки и около 85% из них погибли при перевозке.

Правообладатель иллюстрации SPL Image caption Гепард - самое быстрое млекопитающее на Земле

Участники конференции Cites договорились о новых мерах по ограничению рынка торговли гепардами. Они решили:

усилить сотрудничество между странами, где водятся гепарды, и теми, где существует основной спрос на них;

проводить кампанию по просвещению населения;

и, что самое главное, - объединить усилия по борьбе с использованием в этих целях соцсетей.

"Соцсети обеспечивают и поощряют торговлю гепардами во многих отношениях, - говорит Ник Митчелл из Общества сохранения дикой природы. - Но сейчас этой проблемой занялся секретариат Cites, и этот план получил одобрение 180 стран - то есть всех участников, а это очень важно".

Не менее важна и поддержка арабских стран, которые также увидели проблему и намерены ее решать.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Естественная среда обитания гепардов стремительно сокращается

В частности, Объединенные Арабские Эмираты собираются ввести новые законы, которые должны покончить с этой модой.

"Мы обратили внимание на то, что существует интерес к обладанию экзотическими или находящимися на грани вымирания животными, поэтому мы хотим отрегулировать эту сферу, чтобы сократить спрос, - сказал Ахмед Хашми, директор отдела биоразнообразия из министерства по изменению климата и окружающей среды ОАЭ. - Эти новые правила будут определять, кто может владеть животным исчезающего вида - например, зоопарки или центры по разведению, а также будет осуществляться регистрация частных владельцев".

Власти ОАЭ также поддерживают борьбу с рекламой подобного вида животных в соцсетях, заставляя крупные вебсайты убирать такие рекламные объявления.

Однако, как указывает Хашми, люди также должны сознавать свою ответственность: "Мы призываем граждан: "У вас тоже есть задача, вы должны знать о существующем законодательстве, вы должны знать, что у этих животных тоже есть права".