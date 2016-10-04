Лондонский кинофестиваль: король Ботсваны, поджог Парижа и женщина с хвостом

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5 октября мировой премьерой новой британской ленты "Соединенное королевство" открывается 60-й, юбилейный Лондонский кинофестиваль.

Лондонский фестиваль не относится к числу самых знаменитых и престижных. Здесь, в отличие от Канн, Венеции или Берлина, не вручают "Пальмовых ветвей", "Золотых львов" или "Серебряных медведей".

Здесь почти нет "красной дорожки", нет гламура, нет безумия папарацци.

В то же время фестиваль ни в коем случае нельзя назвать событием периферийным или провинциальным. Сам статус Лондона как мировой культурной столицы делает фестиваль притягательным как для всемирно известных звезд, так и для мировых премьер.

Тяга к звездности из года в год растет, что, наверное, в нашем медийном мире неизбежно.

Вот далеко не полный список звезд, которые приезжают в этом году в Лондон для презентации своих фильмов и для специальных встреч со зрителями: Николь Кидман, Вернер Херцог, Пол Верховен, Сигурни Уивер, Лиам Нисон, Майкл Фассбендер. Хотя и тут очевиден крен в сторону режиссеров и актеров не столько кассового, сколько "умного" кино.

Британский акцент

И все же, главный акцент, главный фокус ЛКФ - на британском кино.

У британского кино странная репутация в мире. С одной стороны, британские актеры и режиссеры - частые гости в Голливуде, некоторые давно стали его постоянными обитателями и горстями черпают "Оскары". Достаточно назвать Энтони Хопкинса, Иэна Маккелена, Даниэля Дэй-Льюиса, Майкла Кейна, Колина Ферта, Эмму Томпсон, Хелен Миррен.

Правда, нередко признание они получают в фильмах, не имеющих к Британии почти никакого отношения. Поэтому столь дорожат здесь такими британскими по теме и духу достижениями, как "Речь короля".

Есть, с другой стороны, и кино демонстративно неголливудское, некоммерческое, которое получает всемирное признание не кассой, а своими художественными достоинствами или социальным пафосом.

Лучший пример тому - 80-летний ветеран Кен Лоуч, один из избранной когорты режиссеров, дважды получавших "Золотую Пальмовую ветвь" в Канне, в том числе и в этом году за фильм "Я, Даниэль Блейк".

Поэтому ЛКФ столь целенаправленно и стремится продвигать британское кино, традиционно открывая и закрывая фестиваль именно картинами домашнего производства.

Правообладатель иллюстрации BFI Image caption В главных ролях в фильме "Соединенное королевство" британские актеры Розамунд Пайк и Дэвид Ойелоуо

"Соединенное королевство" - трудно было, наверное, найти фильм с более подходящим названием для открытия лондонского кинофорума названием.

Хотя название обманчиво. Речь в фильме идет вовсе не о Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии - официальном названии государства.

Относящаяся к 1948 году история любви короля Бечуаналенда (нынешней Ботсваны) и обычной британской женщины, обнажившая расовые и иерархические предрассудки как колониальной Англии, так и африканской монархии, лишь кажется отнесенной в далекое прошлое и отчетливо резонирует со столь болезненно переживающим кризис мультикультурализма современным западным обществом.

Закрывает фестиваль картина британца Бена Уитли "Перестрелка". Сюжетная канва ее выглядит предельно тривиально - столкновение гангстеров, торговцев оружием. Тем не менее, уникальный, ироничный, сюрреалистически-абсурдистский стиль предыдущих работ 44-летнего режиссера ("Список смертников", "Раз! Два! Три! Умри!", "Высотка") заставляет ждать от новой картины не только увлекательно-захватывающего, но и умного, стильного и в высшей степени британского зрелища.

Среди других многообещающих работ из британского списка - картина Андреи Арнольд "Американская милашка". Творчество 55-летней Арнольд - лучший пример следования социально-заряженной, но вместе с тем эстетически зрелой традиции британского кино. От фильма к фильму ("Грозовой перевал", "Красная дорога", "Аквариум") талант режиссера раскрывается все ярче, и неслучайно ее "Американская милашка" получила Приз жюри на Каннском фестивале этого года.

Призы, жюри и конкурсы

Традиционно, в течение многих десятилетий ЛКФ обходился без конкурса и, соответственно, без жюри и призов. Он был классическим "фестивалем фестивалей", то есть событием не столько внутрицеховым, сколько зрительским.

Здесь можно было увидеть уже успевшие прогреметь на других фестивалях, но еще не вышедшие в британский прокат яркие новинки года.

Правообладатель иллюстрации BFI Image caption "Рождение нации" - современное переосмысление одноименного классического киноэпоса 1915 года

То же самое есть и сейчас: в программе ЛКФ-2016 нашумевшая на Sundance современная версия классического фильма Дэвида Гриффита 1915 года "Рождение нации". Фильм тем более интересен, что картина Гриффита, хоть и признана шедевром мирового кино, отличается откровенным расизмом, немыслимым в наше политкорректное время.

С нетерпением ждут в Лондоне и "Сноудена" - любитель политических контроверз Оливер Стоун и на сей раз выбрал тему, которая никого не может оставить равнодушной.

Актуальным политически, но в то же время острым по форме обещает стать и "Ноктурама" француза Бертрана Бонелло. Автор провокационных "Порнографа" и "Дома терпимости" на сей раз превратил в элегантный радикальный шик историю группы террористов, пытающихся поджечь Париж.

Однако ЛКФ не удалось удержаться в бесконкурсном формате. Ведь именно конкурс и призы - главное, что привлекает к фестивалю медийный интерес.

Количество конкурсов с каждым годом растет. Если еще недавно ЛКФ обходился одним "официальным" конкурсом, теперь к нему добавился и конкурс дебютов, и конкурс документальных фильмов, и конкурс короткометражек.

Наибольшее внимание привлекает, конечно же, главный - официальный конкурс. Качество представленных на нем фильмов от года к году растет, и несколько конкурсантов этого года могли бы украсить любой самый громкий и престижный фестиваль.

Правообладатель иллюстрации BFI Image caption Изабелль Юппер сыграла главную роль в новой картине Пола Верховена "Она"

Начинавший в качестве типичного представителя европейского артхауса голландец Пол Верховен (в 1983 году он обратил на себя внимание стильным фильмом "Четвертый мужчина") в середине 80-х перебрался в Америку и стал одним из самых коммерчески успешных режиссеров Голливуда ("Робот-полицейский", "Основной инстинкт", "Вспомнить все"). В своей новой работе "Она" он вновь обращается к Европе, экранизировав скандальный роман Филиппа Джиана "О!" с блестящей Изабель Юппер в главной роли.

Не меньше ожиданий и от новой работы Франсуа Озона "Франц" - стильная черно-белая лента о периоде после Первой мировой войны, уже вызывающая сравнение со знаменитой "Белой лентой" Михаэля Ханеке.

Прекрасную прессу уже успел получить после своей премьеры в Торонто фильм "Лунный свет" на практически новую для кино тему - о становлении молодого человека-гомосексуала в откровенно гомофобной афроамериканской среде в США.

А что же Россия?

Успех картины Алексея Попогребского "Как я провел этим летом", завоевавшей главный приз ЛКФ 2010 года, так и остался, увы, одиночным успехом российского кино в Лондоне.

В этом году ни одной российской картины в конкурсе нет. Да и представлено российское кино на фестивале крайне скупо: всего два фильма.

Фильмы, правда, достойные и очень интересные. "Ученик" Кирилла Серебренникова стал киноверсией спектакля режиссера по пьесе Мариуса фон Майенбурга "(М)ученик", получившего пять номинаций на театральную премию "Золотая маска". Да и сам фильм тоже не остался без внимания: премьера его прошла в рамках программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля этого года, и его включили в лонг-лист фильмов-номинантов на получение премии Европейской киноакадемии.

Правообладатель иллюстрации BFI Image caption "Зоология" Ивана Твердовского - фантасмагорическая притча в духе гоголевского "Носа" о внезапно обнаружившей у себя длинный хвост женщине

Особняком стоит "Зоология" Ивана Твердовского - фантасмагорическая притча в духе гоголевского "Носа" о внезапно обнаружившей у себя длинный хвост тихой интеллигентной женщине из провинциального российского города. Картина уже была показана на фестивале "Кинотавр" в Сочи и в Карловых Варах.

Известный российский документалист Виталий Манский привез в Лондон свою новую картину "Родные" - правда, не под российским флагом. Совместное производство Латвии, Германии, Эстонии и Украины, эта работа - размышление о последствиях бурных украинских событий 2014 года. Сам уроженец Львова, режиссер отправился в поездку по своим родственникам во Львове, Одессе, Крыму и на Донбассе.

"Важный противовес упрощенному подходу как западной, так и восточной пропаганды", - так характеризует фильм программа ЛКФ.