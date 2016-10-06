Американские ученые: предел продолжительности жизни человека - 115 лет

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption С точки зрения эволюции, люди не должны жить столь долго, как сейчас

Продолжительность жизни человека, возможно, ограничена 115 годами, заявляют американские ученые.

Результаты анализа данных продолжительности жизни, собиравшихся на протяжении многих десятилетий, были опубликованы в журнале Nature.

По мнению ученых, продолжительность жизни в отдельных случаях может быть и больше, но шансы найти хотя бы одного 125-летнего человека настолько невелики, что для этого понадобится в 10 тысяч раз больше людей, чем сейчас живет на Земле.

Некоторые ученые приветствовали появление этого анализа данных, но другие называют его мрачной пародией на научное исследование.

Средняя продолжительность жизни человека постоянно растет с XIX века из-за применения вакцин, улучшения качества медицинской помощи при родах и успехов в борьбе с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Но могут ли дальнейшие успехи в медицине увеличивать продолжительность жизни до бесконечности?

Нью-йоркские исследователи проанализировали Базу данных о смертности человека (Human Mortality Database), а также данные о смертности среди долгожителей (тех, кто старше 110 лет) во Франции, Японии, Великобритании и США.

Согласно этим данным, рост ожидаемой продолжительности жизни людей старше 100 лет замедляется, а максимальный возраст на момент смерти остается неизменным уже около 20 лет.

Профессор Ян Фейг из медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна сказал в интервью Би-би-си: "Впервые в истории мы смогли увидеть, что, похоже, существует максимальная продолжительность жизни. Ее потолок, предел - 115 лет".

Самый старый долгожитель

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Жанне Кальман скончалась в возрасте 122 лет

Но, само собой, бывают и исключения. Жанне Кальман, единственной долгожительнице, чей возраст подтверждался документами, к моменту смерти в 1997 году было 122 года.

Она родилась еще до того, как в Париже была возведена Эйфелева башня, и встречалась с художником Ван Гогом.

На данный момент никому еще не удалось дожить до столь преклонного возраста.

Профессор Линда Партридж из Университетского колледжа в Лондоне говорит, что вывод о существовании предела продолжительности жизни человека звучит логично.

Но в интервью Би-би-си она добавила, что, "хотя этот очень интересное исследование указывает на то, что происходит сейчас, оно ничего не говорит о том, что произойдет в будущем".

Люди старше 100 лет, данные о которых были рассмотрены в американском исследовании, родились в XIX веке, в эпоху массового недоедания и эпидемий. Не стоит забывать, что об окончательной победе над оспой было объявлено лишь в 1980 году.

"Их жизнь значительно отличалась от жизни нынешних поколений", - говорит профессор Партридж, добавляя, что средняя продолжительность жизни может существенно сократиться в будущем из-за проблем с избыточным весом у многих современных детей.

"Мрачная пародия"

Заявление о том, что 115-летний возраст может быть пределом продолжительности жизни человека, возмутило профессора Джеймса Вопеля из Института демографических исследований Общества имени Макса Планка.

Он назвал это исследование мрачной пародией, добавив, что в прошлом ученые считали пределом жизни человека возраст в 65, 85 и 105 лет, и каждый раз оказывалось, что они ошибались.

"В этой вызывающей сожаление истории те, кто считают, что у человеческой жизни есть предел, не применили ни демографический, ни статистический анализ к своей гипотезе, а вместо этого лишь прибегли к риторике, неправильной методологии и красивой графике для того, чтобы попытаться обосновать свою интуитивную догадку", - сказал он.

"[Это исследование] не добавляет ничего нового знаниям о том, как долго мы будем жить", - сказал ученый.

Остановить старение?

Однако эксперименты, проведенные над животными, помещенными в идеальные для них условия, указывают, что у продолжительности жизни, возможно, есть предел.

Профессор Джей Олшански из Иллинойского университета говорит, что мыши живут, в среднем, 1000 дней, собаки - примерно 5000 дней, а "человечество, судя по всему, приближается к естественному пределу своей продолжительности жизни".

Проблема со старением заключается в том, что, с точки зрения эволюции, люди не должны жить столь долго, как сейчас.

Миллионы лет естественно отбора научили человека выживать, расти и производить потомство в молодом возрасте.

То, что происходит с телом человека после 50 лет - а до такого возраста люди не доживали в прошлом - является побочным эффектом "инструкций" нашего ДНК, играющих важную роль во время молодости.

Любые попытки существенно увеличить продолжительность жизни, соответственно, должны включать в себя не только борьбу с болезнями, но и со старением, с тем, что происходит внутри каждой клетки тела человека.

А это, как считают некоторые ученые, потребует изменений на генетическом уровне.