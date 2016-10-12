Почему многие люди боятся клоунов и оправданы ли эти страхи?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По обе стороны Атлантики стремительно распространяется эпидемия жутких клоунов. Но следует ли нам действительно их бояться?

По обе стороны Атлантики (В США и Британии) стремительно распространяется поветрие, которое наводит ужас как на взрослых, так и на детей - людей пугают жутковатого вида клоуны.

Скрывающиеся в темных углах, сжимающие в раскрашенных белилами руках какое-нибудь неочевидное оружие - типа бейсбольной биты, или циркулярной пилы, - из-за них закрывали школы, они повергали в панику целые толпы, так что полицейским и в США, и в Соединенном Королевстве в последнее приходится работать сверхурочно.

Если, выглянув в окно, вы заметите зловещую фигуру в нелепых туфлях и с красным носом, куда-то крадущуюся в ночи, у вас будут все основания прийти в ужас. Но давайте рассуждать разумно - действительно ли так уж опасны эти цирковые артисты, основная цель которых - развлекать детей?

Известные персонажи поп-культуры - от Джокера в "Бэтмене" до страшного Пеннивайза из романа Стивена Кинга "Оно" - дают нам все основания полагать, что невинные (на первый взгляд) участники цирковых представлений и детских вечеринок действительно могут наводить ужас.

А кроме того, если уж говорить начистоту, следует признать: история знает немало клоунов-убийц.

Серийные убийцы

Самым страшным и, пожалуй, самым известным из них был Джон Уэйн Гейси, также известный широкой публике под псевдонимами "Клоун Пого" и "Клоун-убийца".

С января 1972 года по декабрь 1978 он убил 33 человека - молодых людей и мальчиков-подростков - и закопал их в подвале своего дома.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Так Джон Уэйн Гейси выглядел без клоунского костюма

Гейси вел двойную жизнь. Днем он развлекал детей на вечеринках, выступая в амплуа веселого и доброго клоуна Пого, принимал участие в парадах и шествиях, веселил пациентов в больницах и участвовал в мероприятиях по сбору средств для Демократической партии в штате Иллинойс. Он дважды был женат.

А по ночам он заманивал к себе молодых людей, которых долго пытал и насиловал. В перерывах он читал своим жертвам Библию. Гейси был казнен путем введения смертельной инъекции. Вплоть до самой смерти он рассчитывал на помилование и так и не раскаялся в содеянном. Правда, следует отметить, что сами убийства в костюме клоуна он не совершал.

Трудно отрицать и то, что его другая страсть - политика (есть фотография, на которой он запечатлен вместе с женой будущего президента Джимми Картера) - является профессией, которая подарила миру гораздо больше массовых убийц, нежели профессия клоуна.

Улыбающийся стрелок

Прошло более 10 лет, прежде чем появился настоящий "клоун-убийца". Марлен Уоррен была смертельно ранена клоуном, который постучался в ее дом во Флориде с букетом цветов и двумя надувными шарами.

Когда Марлен открыла дверь, клоун выстрелил в нее, после чего быстро скрылся с места преступления в машине без номерного знака.

Шары он оставил радом с жертвой. На одном из них было написано: "Ты лучше всех!"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Боязнь клоунов является хорошо известной психической проблемой, получившей название "коулрофобия"

С того дня прошло 25 лет, однако убийство Марлен так и не раскрыто. По-прежнему никто не знает, кто скрывался за улыбающейся белой маской.

Собственно говоря, это был бы полный список убийств, совершенных клоунами, если бы не еще одно громкое преступление.

Убийство криминального авторитета

Франсиско Рафаэль Ареллано Феликс праздновал свой 64-й день рождения в собственном доме, расположенном в мексиканском штате Нижняя Калифорния. Как вдруг откуда ни возьмись появился клоун в розовом парике и с большим красным носом и расстрелял именинника в упор.

Но убитый Франсиско не был случайной жертвой. Этот человек, убитый на глазах родственников и друзей, в числе которых были известные политики и спортсмены, в свое время контролировал весь наркотрафик на американо-мексиканской границе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption История показывает, что врачи становятся убийцами гораздо чаще клоунов, однако никто из нас почему-то не боится ходить на прием к врачу

Однако к моменту убийства преступная группировка Франсиско уже потеряла существенную долю рынка и влияния.

Что послужило мотивом убийства, а также почему преступник выбрал именно костюм клоуна, так и остается загадкой.

Так надо ли нам бояться?

Учитывая, что в прошлом веке клоунов-убийц было всего ничего, ответом на нынешний массовый приступ коулрофобии должно быть убедительное "нет". Нет никакого смысла всерьез трястись и стучать зубами от ужаса перед гипотетическими клоунами-убийцами.

Между 1972 годом, когда Гейси начал свою кровавую карьеру, и 1990, когда Марлен Уоррен была застрелена на пороге собственного дома, число убийств, совершенных клоунами в США составляло 0.0088% от общего числа подобных преступлений.

За тот же самый период число врачей, оказавшихся серийными убийцами, было в два раза больше.

Как правило, если клоуны в США и попадают под арест, то за какие-нибудь мелкие правонарушения.

Поэтому, в общем и целом, у вас гораздо больше шансов погибнуть от рук своего семейного врача, нежели от рук жутковатого клоуна, поджидающего вас в подворотне.

Так что, боятся, наверное, все же не стоит. Правда ведь?