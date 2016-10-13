Как мир и Юрий Лоза отреагировали на Нобелевскую премию Боба Дилана
В четверг американский музыкант и поэт Боб Дилан неожиданно для многих стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.
Премия присуждена с формулировкой "за создание нового поэтического языка в рамках великой американской песенной традиции".
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Боб Дилан родился в 1941 году в штате Миннесота под именем Роберта Циммермана - именно так его величает в своем поздравлении с премией, например, американская Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения.
Корни обладателя характерного скрипучего голоса можно найти в разных уголках Российской империи: дед и бабушка по отцовской линии мигрировали в США из Одессы, а по материнской - с литовских земель.
Неслучайно МИД Литвы столь тепло отреагировал на вручение награды: "Горд его литвацкими корнями [литваки - традиционное название литовских евреев]", - подчеркнул глава министерства Линас Линкявичус.
Второй по значимости после Beatles
Всего дискография Дилана насчитывает 35 альбомов. Песни Blowin' in the Wind и The Times They are A-Changin' стали неофициальными гимнами антивоенного движения и движения за гражданские права в США.
Синглы Knockin' on Heavens Door и Like a Rolling Stone стали одними из самых перепеваемых другими артистами песен в истории.
Дилан - семикратный лауреат премии "Грэмми". Пять его песен включены в Зал славы рок-н-ролла. За песню Things Have Changed для фильма "Вундеркинды" он получил премии "Оскар" и "Золотой глобус".
По итогам опроса, проведенного в 2010 году журналом Rolling Stone, Дилан был признан вторым по значимости исполнителем в рок-музыке после Beatles. Журнал Time включил его в список 100 самых влиятельных личностей ХХ века.
"Поверх всех дисциплин"
"Нет, Боб Дилан - не первый певец [singer], получивший Нобелевскую премию по литературе. Исаак Башевис Зингер [Singer] получил ее в 1978 году", - шутит англоязычный пользователь "Твиттера" под ником Surgeon General.
Нетипичность уроженца Миннесоты как лауреата именно литературной премии стала причиной некоторых иронических постов в соцсетях.
"Какой русский не любит перечесть перед сном Боба Дилана", - пишет журналист, бывший редактор сайта телеканала "Дождь" Илья Клишин.
"Полностью понимаю Нобелевский комитет: читать книги тяжело", - съехидничал нью-йоркский писатель Гари Штейнгарт.
"В ловкости нобелевскому комитету на этот раз не откажешь. Наконец дали американцу (а их упрекали прямо-таки в дискриминации), но не писателю (то есть вроде бы остались верны высказанному ими когда-то официально мнению, что американская литература находится вне "актуальных исканий"), дали "поверх всех дисциплин" и как будто новаторски, но опираясь на традицию, причем традицию самую почтенную", - откомментировала произошедшее писательница Анна Наринская.
Известнейший британский писатель, лауреат "Букера Букеров" Салман Рушди одобрил решение Нобелевского комитета.
"От Орфея до [пакистанского поэта Фаиза Ахмада] Фаиза песня и поэтическое слово сплетались воедино. Дилан - блестящий наследник бардовской традиции. Отличный выбор, #Нобель", - рассудил автор "Детей полуночи" и "Сатанинских стихов".
Как внести вклад в мировую культуру
Нетривиальность решения Нобелевского комитета подтверждается и тем, что даже маститые дилановеды выражали сильные сомнения в шансах их любимого барда.
"Творчество Дилана имеет тройной синкретический характер: там есть голос, музыка, слова. Литература же - искусство одного медиума: языка", - сказал журналистам автор монографии "Видение греха по Дилану" Кристофер Рикс за неделю до объявления лауреата.
Восторги по поводу решения Нобелевского комитета, естественно, разбавлены критикой - порой с неожиданной стороны.
Российский музыкант Юрий Лоза, прославившийся около 30 лет назад поп-песней "Плот", счел, что комитет каким-то образом пошел на поводу у американской публики.
"Великая американская песенная традиция - это совсем не великая русская песенная традиция. Наш Высоцкий более значим для России, допустим, чем Дилан для Америки, но никто же Высоцкого не рассматривает. Премия становится карманной американской. Какой вклад в мировую культуру сделал Дилан, кроме американской? Давайте спросим полтора миллиарда китайцев, какой вклад Дилан сделал в их культуру. Наверно, никакого. Его мелодии не играют оркестры по всему миру, как композитора его рассматривать нельзя. Мне он всегда был неинтересен, потому что мелодии у него никакие", - заметил певец в беседе с РИА Новости.
Поиск видеосервиса YouTube не разделяет уверенности Лозы относительно несовместимости песен Дилана с оркестром: по запросу 'bob dylan orchestra' находится более 145 тыс. результатов, среди которых хватает и непосредственно выступлений новоиспеченного нобелевского лауреата с полным оркестровым составом.
Но критические замечания звучат и в целом по поводу выбора Шведской академии в этом году, и американский бард невольно оказался "на линии огня": гражданские активисты задались вопросом, отчего среди лауреатов вновь преобладают белые мужчины в возрасте.
"Итак, в 2016 году нобелевские премии достались исключительно мужчинам за 65 и их мировоззрению. Неимоверно вдохновляет", - с грустным сарказмом пишет немецкая публицистка-феминистка Анна-Лена Шольц.
Что ж: теперь, когда все нобелевские награды этого года розданы, узнать, насколько времена меняются для Шведской академии, наблюдатели смогут только в следующем году.