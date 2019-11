Как мир и Юрий Лоза отреагировали на Нобелевскую премию Боба Дилана

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В честь Боба Дилана в его родной Миннесоте разрисовывают стены

В четверг американский музыкант и поэт Боб Дилан неожиданно для многих стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

Премия присуждена с формулировкой "за создание нового поэтического языка в рамках великой американской песенной традиции".

Боб Дилан родился в 1941 году в штате Миннесота под именем Роберта Циммермана - именно так его величает в своем поздравлении с премией, например, американская Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения.

Корни обладателя характерного скрипучего голоса можно найти в разных уголках Российской империи: дед и бабушка по отцовской линии мигрировали в США из Одессы, а по материнской - с литовских земель.

Неслучайно МИД Литвы столь тепло отреагировал на вручение награды: "Горд его литвацкими корнями [литваки - традиционное название литовских евреев]", - подчеркнул глава министерства Линас Линкявичус.

Второй по значимости после Beatles

Всего дискография Дилана насчитывает 35 альбомов. Песни Blowin' in the Wind и The Times They are A-Changin' стали неофициальными гимнами антивоенного движения и движения за гражданские права в США.

Синглы Knockin' on Heavens Door и Like a Rolling Stone стали одними из самых перепеваемых другими артистами песен в истории.

Дилан - семикратный лауреат премии "Грэмми". Пять его песен включены в Зал славы рок-н-ролла. За песню Things Have Changed для фильма "Вундеркинды" он получил премии "Оскар" и "Золотой глобус".

По итогам опроса, проведенного в 2010 году журналом Rolling Stone, Дилан был признан вторым по значимости исполнителем в рок-музыке после Beatles. Журнал Time включил его в список 100 самых влиятельных личностей ХХ века.

"Поверх всех дисциплин"

"Нет, Боб Дилан - не первый певец [singer], получивший Нобелевскую премию по литературе. Исаак Башевис Зингер [Singer] получил ее в 1978 году", - шутит англоязычный пользователь "Твиттера" под ником Surgeon General.

Нетипичность уроженца Миннесоты как лауреата именно литературной премии стала причиной некоторых иронических постов в соцсетях.

"Какой русский не любит перечесть перед сном Боба Дилана", - пишет журналист, бывший редактор сайта телеканала "Дождь" Илья Клишин.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Cтудийная дискография Дилана насчитывает 35 альбомов

"Полностью понимаю Нобелевский комитет: читать книги тяжело", - съехидничал нью-йоркский писатель Гари Штейнгарт.

"В ловкости нобелевскому комитету на этот раз не откажешь. Наконец дали американцу (а их упрекали прямо-таки в дискриминации), но не писателю (то есть вроде бы остались верны высказанному ими когда-то официально мнению, что американская литература находится вне "актуальных исканий"), дали "поверх всех дисциплин" и как будто новаторски, но опираясь на традицию, причем традицию самую почтенную", - откомментировала произошедшее писательница Анна Наринская.

Известнейший британский писатель, лауреат "Букера Букеров" Салман Рушди одобрил решение Нобелевского комитета.

"От Орфея до [пакистанского поэта Фаиза Ахмада] Фаиза песня и поэтическое слово сплетались воедино. Дилан - блестящий наследник бардовской традиции. Отличный выбор, #Нобель", - рассудил автор "Детей полуночи" и "Сатанинских стихов".

Как внести вклад в мировую культуру

Нетривиальность решения Нобелевского комитета подтверждается и тем, что даже маститые дилановеды выражали сильные сомнения в шансах их любимого барда.

"Творчество Дилана имеет тройной синкретический характер: там есть голос, музыка, слова. Литература же - искусство одного медиума: языка", - сказал журналистам автор монографии "Видение греха по Дилану" Кристофер Рикс за неделю до объявления лауреата.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption За последний год Юрий Лоза несколько раз критиковал успешных рок-исполнителей, за что сам превратился в интернет-мем

Восторги по поводу решения Нобелевского комитета, естественно, разбавлены критикой - порой с неожиданной стороны.

Российский музыкант Юрий Лоза, прославившийся около 30 лет назад поп-песней "Плот", счел, что комитет каким-то образом пошел на поводу у американской публики.

"Великая американская песенная традиция - это совсем не великая русская песенная традиция. Наш Высоцкий более значим для России, допустим, чем Дилан для Америки, но никто же Высоцкого не рассматривает. Премия становится карманной американской. Какой вклад в мировую культуру сделал Дилан, кроме американской? Давайте спросим полтора миллиарда китайцев, какой вклад Дилан сделал в их культуру. Наверно, никакого. Его мелодии не играют оркестры по всему миру, как композитора его рассматривать нельзя. Мне он всегда был неинтересен, потому что мелодии у него никакие", - заметил певец в беседе с РИА Новости.

Поиск видеосервиса YouTube не разделяет уверенности Лозы относительно несовместимости песен Дилана с оркестром: по запросу 'bob dylan orchestra' находится более 145 тыс. результатов, среди которых хватает и непосредственно выступлений новоиспеченного нобелевского лауреата с полным оркестровым составом.

Но критические замечания звучат и в целом по поводу выбора Шведской академии в этом году, и американский бард невольно оказался "на линии огня": гражданские активисты задались вопросом, отчего среди лауреатов вновь преобладают белые мужчины в возрасте.

"Итак, в 2016 году нобелевские премии достались исключительно мужчинам за 65 и их мировоззрению. Неимоверно вдохновляет", - с грустным сарказмом пишет немецкая публицистка-феминистка Анна-Лена Шольц.

Что ж: теперь, когда все нобелевские награды этого года розданы, узнать, насколько времена меняются для Шведской академии, наблюдатели смогут только в следующем году.