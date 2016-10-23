Как Сан-Франциско пытаются очистить от бездомных

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бездомный мужчина рядом с палаткой в Сан-Франциско, июнь 2016 года

Палаточные лагеря на тротуарах стали обычным зрелищем для Сан-Франциско, где с числом бездомных людей попытаются бороться с помощью нового закона, финансируемого городскими миллиардерами.

На некоторых улицах можно увидеть до 30-40 стоящих в ряд палаток.

В Сан-Франциско существует огромный разрыв между высокооплачиваемыми техническими специалистами и бедными слоями населения, которым негде жить.

Мнения о том, как бороться с этой проблемой, разделились.

На референдуме в ноябре жителям города предстоит принять решение о новом законопроекте под названием Proposition Q.

В его рамках власти предлагают запретить палаточные лагеря: их будут сносить, а имущество бездомных уничтожать. Полицию в свою очередь обяжут выносить живущим в палатках 24-часовое предупреждение о сносе, а также обеспечить убежище для всех, кто остался без крыши над головой.

Сторонники Proposition Q, который финансируется миллиардерами из техиндустрии, считают, что с новым законом жизнь в палатке станет слишком опасной, и это подтолкнет людей сделать выбор в пользу ночлежек и социального жилья.

Их оппоненты же уверены, что такая инициатива властей приведет к еще большей криминализации бездомных.

В чем же суть нового закона?

Как Proposition Q будет применяться?

В теории, в рамках существующей в городе программы Homeward Bound, полицейский или другой работник городских служб должен предложить живущему в палатке человеку ночлег или оплаченный билет на автобус - либо просто за пределы города, либо до дома члена семьи или друга.

Если бездомный отказывается, ему будет вынесено 24-часовое предупреждение - в течение этого времени он должен убрать палатку и покинуть место ночлежки.

Если же он этого не сделает, то городские власти сами уберут палатку, а все имущество бездомного будет храниться до востребования 90 дней.

Кто поддерживает Proposition Q и почему?

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Proposition Q был разработан и спонсирован Марком Фарреллом, сотрудником городского управления Сан-Франциско. В интервью Би-би-си Фаррелл отметил, что палаточные лагеря стали "символом городской проблемы с бездомными" и "одним из самых опасных мест, которые себе можно представить".

"Пожары, изнасилования, а также тонны мусора - эти лагеря представляют собой серьезный провал в сфере общественной безопасности города", - сказал он.

Фаррелл и другие сторонники нового законопроекта подчеркивают, что ни одного бездомного не выгонят из его палатки, пока ему не будет гарантировано место для ночлега.

Кроме того, Фаррелл полагает, что если оставить палаточные лагеря в покое, а также обеспечивать живущих в них водой и другой помощью, то это лишь подтолкнет новых бездомных приезжать в Сан-Франциско.

"Если пойдет такой слух - нас будет ждать массовый приток палаток по всему городу", - считает сотрудник мэрии.

Фаррелл "полностью отрицает" обвинения противников закона в том, что эта инициатива лишь криминализирует бездомных.

"Эта мера направлена на отказ от опасных условий уличной жизни и выбор в пользу ночлежек и социального жилья", - подчеркивает он.

Кто выступает против Proposition Q и почему?

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Иной точки зрения придерживается Джон Авалос, еще один сотрудник мэрии города и официальный противник нового закона.

Он называет Proposition Q не чем иным, как "политическим решением".

"Полиция уже сейчас обладает всеми необходимыми полномочиями для перемещения живущих в палатках, - сказал Авалос в интервью Би-би-си. - Этот закон вынесен на референдум для того, чтобы люди голосовали, движимые своей агрессией по отношению к бездомным".

По мнению чиновника, решить проблему с бездомными в Сан-Франциско можно, лишь сосредоточив усилия на их социальной реабилитации.

"Предлагаемая мера никак не связана с увеличением количества жилья с программой социальной реабилитации бездомных. Их просто гонят с улицы на улицу, из одного района в другой, в надежде на жилье, которого не существует, - считает Авалос. - Это такая жестокость из лучших побуждений, но мы уже знаем из прошлого опыта, что жестокость в таких решениях все же перевешивает".

Против принятия Proposition Q выступает и благотворительная организация Сан-Франциско по помощи бездомным.

Дженнифер Фрайденбах, исполнительный директор организации, называет новую инициативу "очень обманчивой" и предупреждает, что она лишь подогреет ненависть к бездомным в обществе.

"Палатки на улицах - это уже и так незаконно. Зачем выносить это на референдум? Причина только одна - еще больше унизить бездомных и привлечь больше консервативных избирателей", - считает она.

Насколько серьезно обстоят дела с бездомными в Сан-Франциско?

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Не так серьезно, как может показаться.

Количество людей без определенного места жительства в Сан-Франциско меньше, чем в других крупных американских городах - таких, как Лос-Анджелес, Вашингтон или Сиэтл.

Но в Сан-Франциско гораздо больше людей, у которых нет никакого крова над головой - даже палатки. Согласно данным за 2015 год, из 100 тысяч человек городского населения 511 спят в прямом смысле под открытым небом.

Это в пять раз больше, чем в Вашингтоне, в котором в целом число всех бездомных в два раза больше.

Кроме того, по данным ежегодного опроса департамента жилищного строительства, число бездомных в Сан-Франциско медленно растет.

Получается, что городу не хватает ночлежек?

Один из ключевых аргументов противников Proposition Q заключается в том, что городу не хватает приютов, а значит бомжей будут просто гонять с одной улицы на другую.

Марк Фаррелл видит решение в уже начавшемся строительстве нового центра для бездомных. Кроме того, в городе существуют ночлежки на 1500 мест, в которых можно разместить 600 человек, которые, по данным властей, на данный момент живут в палатках.

Его оппоненты возражают, что на самом деле в городе, по разным данным, живет от 6500 до 9500 бездомных, которым придется долго стоять в очереди на комнату в ночлежке.

"У нас в очереди на жилье стоят 800 человек, - объясняет Дженнифер Фрайденбах. - Но городские власти планируют держать места в ночлежках свободными под тех, кого выгонят из палаточных лагерей. Получается, что пожилые или инвалиды, которые нуждаются в ночлеге, так и останутся без крыши над головой".

Отношение властей Сан-Франциско к бездомным жестче, чем в других городах?

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Согласно проведенному в 2015 году исследованию Калифорнийского университета в Беркли, в среднем калифорнийском городе существует 9 законов, касающихся бездомных. Это гораздо выше, чем в других американских штатах.

Но в Сан-Франциско их больше всего - 23.

Один из них называется "sit-lie": принятый в 2010 году закон запрещает сидеть или лежать на тротуарах в дневные часы и предусматривает наказание до 6 месяцев лишения свободы.

Другой закон, принятый в 2015 году, направлен на борьбу с попрошайничеством. Он запрещает попрошайкам находиться в периметре 6 метров вокруг банкоматов и повторно просить денег у тех, кто один раз уже отказал в подаянии.

В этом законе также имеется положение о том, что как можно больше бездомных должно попадать не в тюрьмы, а в программы реабилитации от наркотиков и в центры для страдающих психическими заболеваниями.

Кто финансирует Proposition Q?

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Согласно данным отчета газеты Guardian, богатые инвесторы из области технологий пожертвовали внушительную сумму денег на кампанию по продвижению законопроекта.

Например, председатель Sequoia Capital Майкл Мориц, венчурный инвестор Рон Ковэй и инвестор хэджевого фонда Уилльям Оберндорф пожертвовали по 49,999 долларов (3 млн 100 тысяч рублей) каждый, что все вместе составило 270 тысяч долларов (16 млн 260 тысяч рублей).

Марк Фаррелл подчеркивает, что кампания в поддержку Proposition Q также привлекла много пожертвований и от простых граждан. Но новость о богатых инвесторах, обеспечивших большую часть средств для законопроекта, разозлила многих.

"Эти люди за год тратят больше, чем у бездомных есть на еду на шесть лет… Мне кажется, это просто ужасно: миллиардеры финансируют кампанию, которая нацелена на то, чтобы забрать палатки у живущих на улицах", - говорит Дженнифер Фрайденбах.

Будет ли принят Proposition Q?

Инициативы властей, направленные против бездомных, традиционно пользуются популярностью у избирателей Сан-Франциско. Поэтому сторонники Proposition Q считают, что у нового закона есть все шансы быть принятым.

Если на референдуме, который пройдет 8 ноября, более 50% избирателей проголосуют за принятие закона, то Proposition Q вступит в силу.