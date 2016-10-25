Британские ученые: совет доктора сесть на диету может быть очень эффективен

Правообладатель иллюстрации Thinkstock

Как показывает новое исследование, даже недолгий разговор с врачом о пользе похудания оказывает на пациента с излишним весом положительное воздействие.

Как выяснили ученые Оксфордского университета, даже 30-секундная беседа с лечащим врачом о том, что надо сбросить лишний вес, приводила к тому, что некоторые пациенты теряли в итоге до 10% своего веса, хотя до этого не имели намерения садиться на диету.

Опубликованные в медицинском журнале Lancet данные также свидетельствуют о том, что люди не были обижены подобным советом врача и с готовностью принимали предложение поучаствовать в бесплатной программе по похуданию.

"Именно ваш доктор, более чем кто-либо, может поднять вопрос о лишнем весе. Это совсем не то, как если бы вы жене сказали, что она толстая", - говорит Пол Купер, принявший участие в этом исследовании.

Проживающий в Нортхэмптоне 69-летний Пол пришел к своему семейному врачу по другому вопросу, но доктор отметил, что его вес в 98 кг - это слишком много.

"Если посмотреть вниз, то я ног своих не видел", - признается Пол.

Вовсе необязательно всем ломать кайф при этом. Не отказывайтесь от маленького кусочка пирога, но ешьте его медленно и не тянитесь за вторым куском". Участник исследования Пол Купер

Существующие в британском минздраве директивы рекомендуют семейным докторам отмечать избыточный вес своих пациентов и направлять их в группы по снижению веса. Однако на практике врачи зачастую не вмешиваются, опасаясь обидеть пациента.

Поэтому целью проведенного исследования было понять, насколько приемлем в глазах пациента подобный совет доктора и насколько эффективным он может быть в дальнейшей мотивации похудеть.

Оксфордские научные сотрудники пришли к выводу, что даже 30-секундного разговора с врачом на эту тему было достаточно, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки.

Раз уж вы пришли...

Пол стал одним из 2 728 человек с избыточным весом, ставших участниками этой программы.

Все они пришли к врачу по какой-то другой причине и услышали примерно одно и то же: "Раз уж вы здесь, я бы хотел/ла поднять с вами вопрос лишнего веса".

Половине испытуемых предложили бесплатное место в сертифицированных группах по снижению веса, таких как Weight Watchers ("Следим за весом") или Клуб диеты и фитнеса Розмари Конли (Rosemary Conley Diet And Fitness Clubs).

Только четверо из 10 действительно стали следовать этой программе, но тем не менее за год четверть из всех, кому первоначально был дан совет сесть на диету, потеряли 5% своего веса, а каждый десятый сбросил до 10%.

В среднем каждый потерял 2 кг 400 гр.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Проблема лишнего веса в Британии стоит очень остро

Другой группе, также принявшей участие в исследовании оксфордских ученых, также было сказано о пользе похудания, но никакой поддержки в виде места в группе или клубе предложено не было. Они потеряли за тот же годовой период 1 кг своего веса.

"Эффект оказался довольно значительным, учитывая, сколь мало - 30 секунд - было потрачено сил [на убеждение], - прокомментировал Би-би-си профессор Оксфордского университета Пол Эпплард. - Если мы бы стали год от года сбивать по 2 кг 400 гр с наиболее полных британцев, то это бы имело огромное воздействие на здоровье [нации]".

Профессор Эпплард, также являющийся семейным врачом, добавил: "Это должно стать такой же обязательной частью посещения врача, как прививки от гриппа, измерение давления или поддержка в отказе от курения".

По словам Пола Купера, он сел на очень жесткую диету и теперь весит 84 кг. "Я теперь могу посмотреть вниз, на свои ноги", - сказал он Би-би-си.

Его совет людям, которые пытаются сесть на диету: "Вовсе необязательно всем ломать кайф при этом. Не отказывайтесь от маленького кусочка пирога, но ешьте его медленно и не тянитесь за вторым куском".

"Раньше я мог съесть полкоробки шоколадных конфет у телевизора. Но вы должны сказать себе, что это лакомство и торопиться не нужно, надо продлить удовольствие [от одной конфеты]".

Как отмечает доктор Имран Рафи из Королевского колледжа семейных врачей: "Мы наблюдаем рост числа людей с ожирением в Британии, что может привести к целому ряду ослабляющих здоровье серьезных проблем".

"Если же подобный подход, как утверждается в этом исследовании, эффективен и не требует затрат, то стоит его рассмотреть в широком масштабе. Хотя надо понимать, что несмотря на то, что кто-то выиграл от направления в группу по снижению веса, это не сработает для всех, так что это не может рассматриваться как единое решение проблемы ожирения", - отмечает семейный доктор.