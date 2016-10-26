Боятся ли россияне войны с Западом?

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В лесу на окраине Москвы десятки студентов и школьников бегают в камуфляже и стреляют друг в друга из пейнтбольных маркеров.

Эту выездную игру в пейнтбол организовала оппозиционная партия. Выглядит вполне безобидно. Но здесь, в России, зачастую все совсем не так, как кажется на первый взгляд.

"Мы предлагаем широкий спектр занятий, связанных с военным делом", - говорит мне Степан Зотов - активист партии, отвечающий за проведение мероприятия.

"Ножевой бой, метание ножей. Используем и боевые патроны - ездим на стрельбища, а иногда и в военные лагеря", - добавляет он.

Партия "Родина", которую представляет Зотов, относится к так называемой "лояльной оппозиции" - то есть она поддерживает Кремль.

А все перечисленные занятия - часть поддерживаемой властями программы "военно-патриотического воспитания" молодежи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Россия больше года назад начала военную операцию в Сирии

Я приехал поговорить с Зотовым не случайно. За последние несколько недель российский телезритель из происходящего на экране мог сделать вывод, что Россия готовится к вооруженной конфронтации с Западом.

Ранее в октябре подконтрольный государству телеканал посоветовал зрителям выяснить, пока не поздно, где находится ближайшее к ним бомбоубежище. Недавно Россия провела общенациональные учения по гражданской обороне в условиях военного времени. И Зотов воспринимает это всерьез.

"Мы готовимся к конфронтации с Западом. Но эта конфронтация происходит в основном на культурном, информационном и ценностном уровне. Российская цивилизация - это культура героев и воинов", - говорит он.

Зотов вспоминает распад СССР не как торжество свободы, а как трагедию.

"Наша великая страна распалась без боя, без открытого конфликта. Потому что мы начали любить другой народ, другую культуру, не нашу", - считает он.

Зотов говорит, что добровольцем воевал на стороне вооруженных сторонников самопровозглашенных республик на востоке Украины. "Я, мои товарищи и, к сожалению, некоторые мои ученики уже принимали участие [в конфликте]. Это конфликт между Россией и Западом", - заявляет он.

"Не стоит смотреть телевизор"

Но никто из его учеников, с которыми я говорил, не демонстрирует интереса к добровольной поездке в зону вооруженного конфликта на Украине. Это подростки или молодые люди, которым едва перевалило за 20, все они родились уже после распада СССР. И непохоже, что они верят разговорам по телевизору о неизбежном конфликте.

"В России не стоит смотреть телевизор, - говорит одна девушка. - СМИ нагнетают напряжение. Это информационная война. Просто не обращайте внимания. Они накручивают людей без реальных причин".

Я спросил у молодых людей, что для них значит понятие "Запад".

"Капитализм", - говорит один.

"Возможности, - отвечает другой. - И культура тоже интересная. Совсем другая культура. Может, когда-нибудь мы начнем сотрудничать, ведь мы все живем на одной планете, нет смысла воевать".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Владимир Путин и Барак Обама не сходятся во мнениях по очень многим вопросам

Практически сразу после прихода к власти Владимир Путин начал брать под контроль российские телеканалы. Сейчас этот процесс завершен. Все, что вы теперь видите на российском телевидении, либо санкционировано Кремлем, либо выставляет его в выгодном свете.

Выпуски новостей держат зрителей на пайке из рассказов о войне, кризисе за рубежом и международных двойных стандартах. Украинские власти здесь подвергаются обвинениям в распятии детей, а Би-би-си - в инсценировке химической атаки в Сирии.

"Вопрос веры"

Истина теперь не так важна, как политическая выгода. В поддержку такой системы ценностей выстроена целая философская концепция.

Один из ее главных авторов - мыслитель и идеолог Александр Дугин, в отношении которого США ввели санкции из-за предполагаемой причастности к аннексии Крыма и вооруженному конфликту на востоке Украины.

"Истина - это вопрос веры", - сказал он, когда я приехал поговорить с ним в редакцию его собственного религиозного телеканала неподалеку от Кремля.

"Философия постмодерна демонстрирует, что любая так называемая истина - это вопрос веры. Мы верим в то, что мы делаем, в то, что мы говорим. И это единственное возможное определение истины. Так что у нас есть своя особенная русская правда, с которой вам нужно смириться", - поясняет Дугин.

Image caption Александр Дугин считает, что истина - вопрос веры

Философская система Дугина известна как евразийство. В этой системе Россия - не Запад и не Восток, а отдельная, уникальная цивилизация, сражающаяся за свое законное место среди мировых держав. Работы Дугина становятся все более популярными среди российской политической и военной элиты.

"Если США не хотят начинать войну - значит, вам придется признать, что США больше не единоличные хозяева мира. В Сирии и на Украине Россия заявляет: "Нет, вы больше не главные". Вот в чем вопрос - кто правит миром. И только война действительно может дать на него ответ", - считает философ.

Агрессивное "двоемыслие" Дугина нацелено не только на Запад. Оно содержит идею и для внутреннего потребления. Суть ее такова: не существует универсальных либеральных ценностей, и в демократии, которая не допускает инакомыслия, нет никаких противоречий.

В тени кремлевских стен все редеющая группа активистов вопреки холодам ухаживает за мемориалом в память Бориса Немцова, возлагая цветы к месту, где его застрелили больше года назад.

Image caption Оппозиционера Бориса Немцова застрелили в прошлом году

"Я все еще верю, что правда существует", - говорит Михаил Шнейдер, бывший советский диссидент и соратник Немцова.

"Правда в том, что Бориса Немцова застрелили прямо вот здесь, в десяти метрах от места, где мы стоим. Правда в том, что Путин в Кремле. Правда в том, что путинское телевидение лжет", - говорит он.

Большинство россиян не верит, что ядерная война России с Западом действительно возможна. Не исключено, что и их лидеры в это не верят. Быть может, они не верят и в постмодернистское оруэлловское государство.

Но чем чаще повторяется ложь, тем больше у нее шансов стать реальностью.