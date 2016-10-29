Переписка Клинтон: преступление или нет?

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За 11 дней до президентских выборов в США ФБР возобновило расследование, начатое в 2015 году в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон по поводу использования ею личного почтового ящика для служебной переписки. Что же такого в этих письмах?

В чем проблема?

Незадолго до того как Клинтон была приведена к присяге в качестве госсекретаря в 2009 году, в ее доме в Нью-Йорке был установлен почтовый сервер. Этот адрес она использовала и для служебной, и для личной переписки в течение всех четырех лет, что находилась в должности.

Ее учетная запись на state.gov, чьи сервера находятся в собственности правительства США, активирована не была.

В марте 2015 года на первой полосе New York Times вышла статья, в которой говорилось, что действия Клинтон "возможно, нарушают федеральные нормы".

Почему Клинтон так поступила?

По словам Клинтон, единственной причиной, по которой она не пользовалась почтой, размещенной на сервере state.gov, это удобство. Она сообщила, что предпочитала пользоваться одним смартфоном с одним почтовым адресом, чем двумя устройствами для служебных и личных дел.

По имеющимся данным, на тот момент смартфоны Blackberry, которые выдавались правительством, не имели доступ к нескольким почтовым адресам.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По словам Клинтон, почтовый сервер изначально был установлен для ее мужа Билла Клинтона

Однако скептики утверждают, что Клинтон поступила так потому, что хотела контролировать всю свою переписку. Используя личный сервер, она могла сама решать, какой информацией стоит делиться, а какой нет. Например, информацией о заседании комитета по событиям в Бенгази в 2012 году.

А согласно расследованию, проведенному ФБР, Клинтон пользовалась "несколькими личными девайсами" в офисе и несколькими почтовыми серверами. Сотрудники офиса Клинтон сообщили, что собственноручно при помощи молотков разломали некоторые из них.

Было ли это противозаконно?

Возможно, нет. Почтовая система Клинтон существовала в серой зоне закона, как раз того, который менялся несколько раз с тех пор как она покинула пост госсекретаря.

Последние изменения в закон были внесены в 2014 году президентом Обамой, и подразумевают только административное наказание.

Выводы расследования ФБР, опубликованные в июле 2016 года, говорили о том, что хотя в действиях Клинтон и были "возможные нарушения" статей по обращению с секретной информацией, "ни один судья не примет их для открытия дела", и департамент юстиции закрыл дело против Клинтон без каких-либо обвинений в ее адрес.

Но даже если возобновленное расследование придет к иным выводам, Клинтон грозит лишь выговор и лишение допуска к работе с секретной информацией.

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О каком количестве имейлов идет речь?

По словам Клинтон, ее переписка на посту госсекретаря содержит 62 320 сообщений, примерно половина была передана в госдепартамент для расследования.

Другая половина, по словам Клинтон, - частная переписка, касающаяся свадьбы дочери, похорон матери и занятий йогой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Клинтон утверждает, что ее личная переписка - это обсуждение свадьбы дочери

В мае 2015 года по просьбе Клинтон была опубликована часть ее служебной переписки, многие сообщения которой касаются нападения на дипмиссию США в Бенгази в 2012 году.

В августе 2015 она сообщила под присягой, что передала все свои служебные письма ФБР. ФБР однако сообщило, что примерно 3000 имейлов были удалены до 2014 года, но, по их данным, сделано это было "не с целью скрыть информацию".

Были ли замечены другие политики в подобных действиях?

Да. Политики и служащие всех уровней иногда используют личные почтовые адреса для служебной переписки.

Например, Колин Пауэлл, бывший госсекретарем США во время президентства Джорджа Буша младшего, использовал личный почтовый адрес для официальной переписки, в том числе и в общении с лидерами других государств.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Госсекретарь Колин Пауэлл использовал личный сервер для служебной переписки

Бывший губернатор Флориды Джеб Буш использовал личный адрес для переписки и, так же как Клинтон, сам решал, какую часть переписки обнародовать.

Опрос, проведенный государственным изданием Executive в феврале 2015 года среди 412 федеральных служащих высшего уровня, показал, что 33% из них пользовались личными адресами электронной почты для служебной переписки "как минимум иногда".

Однако разница в том, что Клинтон использовала личный адрес для всей служебной переписки и ее действия регулируются федеральными законами.

Почему эта история вызвала такие споры?

По большей части потому, что Клинтон призывает общественность верить, что она "следовала букве и духу закона".

Издание New York Times в своем расследовании опиралось на информацию, полученную от комитета по расследованию событий в Бенгази. А консервативные критики обвиняют Клинтон в том, что она не предоставила следствию все необходимые материалы.

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Ее объяснение произошедшего "удобством" многие принять не могут. Как госсекретарь она путешествовала с обширной свитой, и уж кто-то из этих людей точно мог помочь ей нести второй телефон. А в феврале 2015 года в интервью она рассказывала, что у нее есть множество девайсов, которыми она пользуется: iPhone, Blackberry, iPad и iPad мини.

Кроме того, критики с обеих сторон говорят о том, что подобная "домашняя" система электронной переписки недостаточно защищена от хакеров и иностранных разведок.

Насколько защищен был личный адрес Клинтон?

Клинтон утверждает, что попыток взлома ее почтового сервера не было, и называет систему безопасности "надежной".

Однако независимые аналитики говорят, что хакеры могут взломать почтовый сервер без каких-либо следов взлома. По их словам, коммерческие системы безопасности не идут ни в какое сравнение с правительственными системами, однако даже последние можно взломать. Что и произошло в ноябре 2014 года.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Личный почтовый сервер был размещен в доме Клинтон в Нью-Йорке

В мае 2016 года хакер Guccifer, находящийся в заключении в США, сообщил, что несколько раз взламывал сервер Клинтон. Однако никаких доказательств этой информации нет.

Расследование ФБР пришло к заключению, что нет "прямых доказательств" взлома, однако "возможно, что преступники получили доступ" к имейлам Клинтон.

Сервер госдепа был взломан?

Да, был. Сервер взломали в ноябре 2014 года. По словам источников, это была "самая мощная хакерская атака" на правительственное учреждение.

В хакерской атаке подозревали российских хакеров.

Правообладатель иллюстрации White House Image caption Белый дом сообщил, что президент Барак Обама адресовал переписку Клинтон на ее личный адрес

Как быть с повторным расследованием?

В конце октября глава ФБР Джеймс Коми сообщил, что следователи обнаружили новые электронные письма, имеющие отношение к расследованию.

Однако формулировки этого сообщения довольно расплывчаты.

В нем не приводится никаких подробностей и не говорится, о каком количестве новых электронных посланий может идти речь и содержали ли они засекреченную информацию.