В чем проблема с имейлами Хиллари Клинтон: объясняем коротко и ясно

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Скандал по поводу электронных писем Хиллари Клинтон не стихает уже много месяцев, и вот после заявления главы ФБР он разгорелся с новой силой.

Джеймс Коми объявил, что его ведомство обнаружило новые электронные письма, которые могут иметь отношение к использованию Хиллари Клинтон личного почтового сервера для служебной переписки в бытность ее госсекретарем США.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп называет поведение своей соперницы преступным, а опросы общественного мнения показывают, что этот скандал наносит существенный ущерб рейтингу Клинтон.

Команда Клинтон говорит, что ФБР, возможно, нарушило закон, объявив о возобновлении расследования так близко к дате президентских выборов.

Так что же сделала - или не сделала - Хиллари Клинтон? Мы собрали все, что нужно знать об этом скандале.

Почему столько шума вокруг этих писем?

Речь о событиях семилетней давности, когда Хиллари Клинтон работала госсекретарем США.

Вместо того чтобы создать электронный почтовый ящик на домене state.gov, Хиллари использовала как для служебной, так и для личной переписки ящик hdr22@clintonemail.com. В ее доме в Нью-Йорке был установлен личный почтовый сервер.

Клинтон говорит, что за время нахождения на посту госсекретаря она получила более 62 тысяч электронных писем. По ее словам, только половина из них относились к работе, а остальные касались таких тем, как, например, свадьба ее дочери, похороны матери или занятия йогой.

"Я думала, что пользоваться одним почтовым ящиком будет гораздо проще. В результате получилось наоборот", - пояснила она журналистам. Точнее не скажешь.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Хиллари Клинтон заявила, что новое расследование не приведет к выдвижению против нее официальных обвинений

Так в чем суть скандала

Получается, что Хиллари Клинтон просит американцев принять на веру то, что она на не пыталась скрыть какую-то неудобную для себя информацию.

Критики отмечают, что использование личного сервера и почтового адреса означало, что Клинтон имела полный контроль над своей перепиской.

Например, она могла решать, какую информацию передать правительству, а какую - нет.

Клинтон говорит, что она "сделала даже больше, чем требовалось". Но есть еще вопрос безопасности.

Некоторые считают, что использование личного сервера сделало ее более уязвимой для хакеров и иностранных шпионов.

Но ни доказать, ни опровергнуть это невозможно.

Мы знаем, что и государственные серверы не всегда обеспечивают полную безопасность. Серверы Госдепартамента США были взломаны в 2014 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хиллари Клинтон утверждает, что часть уничтоженных имейлов касалась обсуждения свадьбы ее дочери Челси

Насколько это было законно?

Это немного серая зона. Но скорее всего в действиях Клинтон не было ничего противозаконного.

Закон, действовавший в то время, гласил, что официальные лица могли использовать личную почту в служебных целях, но обязаны были обеспечить доступ правительства ко всей служебной корреспонденции.

Клинтон утверждает, что так и было. По ее словам, большая часть ее рабочих писем отправлялась людям, имеющим почтовые адреса на официальных доменах. Значит, описанное выше правило соблюдалось автоматически.

В мае 2016 года Госдепартамент США заявил, что она нарушила правила администрации, не запросив разрешение на использование личного почтового адреса. Но это не является преступлением.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джеймс Коми всегда выступал за полную политическую беспристрастность правоохранительных структур

Но ведь ФБР уже расследовало эту историю?

Да. В июле представители ФБР заявили, что Хиллари Клинтон не совершила ничего противозаконного.

Но ей не удалось выйти совершенно сухой из воды.

Директор ФБР Джеймс Коми заявил, что Клинтон вела себя "крайне легкомысленно", но ни один прокурор не завел бы на нее дело.

Расследование ФБР также выявило, что Клинтон не предоставила тысячи своих рабочих писем.

При этом следователи посчитали, что эти письма не были сокрыты намеренно, поскольку они были удалены до того, как разразился скандал.

Команда Хиллари Клинтон всегда старалась переключить внимание со скандала с письмами. Но Трамп все время возвращается к этой теме и называется свою соперницу "обманщица Хиллари".

Почему ФБР снова заинтересовалось этими письмами?

Новость о возобновлении расследования со стороны ФБР прогремела как гром среди ясного неба для штаба Клинтон. Ее команде вся эта шумиха меньше чем за две недели до выборов была явно ни к чему.

Глава ФБР Коми написал конгрессу США письмо, в котором сообщил, что ФБР обнаружило новые электронные письма, которые могут иметь отношение к предыдущему расследованию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Энтони Уинер оказался в центре скандала, когда выяснилось, что он отправлял разным женщинам послания сексуального характера

Считается, что речь идет о письмах, обнаруженных в ходе расследования дела бывшего конгрессмена Энтони Уинера. Это расследование не было связано со скандалом относительно имейлов Клинтон.

На данном этапе глава ФБР заявил, что еще не читал эти письма, поскольку ждал соответствующей санкции суда.

Предположительно в ноутбуках, изъятом в рамках дела Уинера, находятся в общей сложности 650 тысяч писем. Сейчас следователи изучают эти письма и выясняют, содержат ли они какую-либо засекреченную информацию.

Расследование в отношении Энтони Уинера не имело никакого отношения к государственным секретам. Он оказался в центре скандала, когда выяснилось, что он отправлял разным женщинам послания сексуального характера. Сейчас бывшего конгрессмена подозревают в том, что среди его адресатов были несовершеннолетние.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Энтони Уинер - муж помощницы Клинтон Хумы Абедин

Какая же тут связь с делом Клинтон? Дело в том, что Уинер женат на помощнице Клинтон Хуме Абедин. Она и Уинер недавно расстались, но разводиться не стали. Считается, что часть имейлов, оказавшихся в распоряжении следователей, имеет отношение к Абедин и ее работе на Клинтон.

Маловероятно, что ФБР сможет закончить изучение писем до дня выборов - 8 ноября.

Трамп, наверное, очень рад?

Конечно. Он называет это крупнейшим политическим скандалом за последние 40 лет.

Трамп не устает повторять: "ФБР никогда бы не возобновило это расследование в такое время, если бы речь не шла о серьезнейшем нарушении закона".

Что об этом говорит Клинтон?

Клинтон требует от ФБР обнародовать как можно больше информации по делу как можно скорее.

Она заявляет об уверенности в том, что новые имейлы не изменят объявленный в июле вердикт ФБР.

"Если вас отправляют в нокаут, единственное, что имеет значение - сможете ли вы подняться. Сейчас я не остановлюсь", - заявила Хиллари.

ФБР активизировалось перед выборами. Подозрительно, правда?

Именно так считает команда Хиллари Клинтон.

Известно, что министерство юстиции США советовало главе ФБР не писать письмо конгрессу так близко к дате выборов президента страны.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сторонники Трампа с восторгом встретили новость о возобновлении расследования в отношении Клинтон

И сейчас команда Клинтон активно говорит о том, что директор ФБР мог нарушить закон.

Джеймс Коми много лет состоял в Республиканской партии, но недавно он объявил, что вышел из ее рядов.

Лидер демократов в сенате Гарри Рид написал в открытом письме Коми: "Ваши действия в последние месяцы продемонстрировали существование тревожной практики двойных стандартов в отношении чувствительной информации, а также четкое стремление помочь одной политической партии в ущерб другой".

"Действуя в интересах одной из партий, вы могли нарушить закон", - предупредил Рид.

Чиновникам в США запрещено использовать свое служебное положение для того, чтобы повлиять на исход выборов.

Насколько все это серьезно?

Сложно ответить на этот вопрос, пока не станут известны итоги выборов. Опросы говорят о том, что это история серьезно влияет на рейтинг Клинтон.

Еще неделю назад она опережала Трампа на 12 пунктов, сейчас разрыв составляет лишь 1 пункт.

И уже очевидно, что последние дни перед голосованием проходят под флагом обсуждения темы, которую Клинтон хотела бы считать закрытой еще несколько месяцев назад.

И даже если Хиллари победит, ее президентство начнется с продолжения обсуждения истории про эти электронные письма.