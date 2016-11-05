Могут ли выборы президента США закончиться ничьей?

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В последнее время дела у Дональда Трампа идут на диво хорошо. Как писал в четверг комментатор решительно антитрампистской Washington Post Филлип Бамп, преимущество Хиллари Клинтон в ряде ключевых колеблющихся штатов "развалилось или начисто испарилось".

По словам Бампа, если бы выборы состоялись сейчас, она бы выиграла их, но с минимальным с перевесом в восемь голосов в коллегии выборщиков.

Выборы, однако, пройдут во вторник. Если к тому времени какой-то небольшой штат с четырьмя голосами в коллегии вдруг переметнется на сторону Трампа, то оба кандидата наберут по 269 голосов, то есть на один меньше, чем 270, необходимые для победы.

В этом случае президента будет выбирать палата представителей США, в которой каждый из 50 штатов будет иметь один голос. Для победы нужно 26 голосов.

Сейчас республиканцы составляют большинство в делегациях 33 штатов, а демократы - всего 14. Делегации остальных штатов расколоты пополам.

Республиканцы потеряют во вторник часть голосов в палате, но предсказывают, что им удастся сохранить в ней большинство, пусть и более куцее, чем сейчас.

Значит, следующим президентом США будет Трамп.

Согласно 12-й поправке к конституции, вице-президента в случае ничьей выбирает другая палата конгресса - сенат, в котором 100 членов.

В данном случае он будет делать выбор между демократом Тимом Кейном и республиканцем Майком Пенсом. Сейчас республиканцы имеют большинство и в сенате США, но во вторник вполне могут его потерять. Новое демократическое большинство, очевидно, выберет Кейна, который является членом сената и имеет право голосовать за себя.

Если нижняя палата сделает президентом Трампа, то получится, что вице-президентом при нем будет деятель другой партии.

Дискуссии, опасные для здоровья

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Наружной агитации в этот раз значительно меньше, чем в предыдущие годы

В последние дни перспектива боевой ничьей породила пару десятков статьей в СМИ, которые в нормальный год вряд ли заинтересовались бы этой темой столь дружно, поскольку ничья обычно крайне маловероятна.

Но этот год положительно ненормален. Избирательная гонка так странна, что наблюдатели не исключают самые неожиданные варианты, в том числе и ничью.

Гонка непривычна во многих отношениях. Например, на этой неделе ваш корреспондент проехал по проселкам окрестности райцентра Риверхед на Лонг-Айленде и почти не увидел на газонах селян предвыборных плакатов с именами любезных их сердцу кандидатов.

В нормальный год президентских выборов обочины дорог густо утыканы этими плакатами, но сейчас я не нашел ни одного, агитирующего за Клинтон, и видел всего два трамповских, да и то непривычно маленьких.

Точно так же на машинах почти нет наклеек с именами кандидатов. Знакомый водитель лимузина написал мне из Майями, что практически не видит на машинах наглядной агитации и там. Учитывая нынешний накал страстей, это неожиданно.

Страсти так накалены, что у дверей спортзала больницы города Саутгемптона на Лонг-Айленде повесили большое розовое объявление: "В свете того обстоятельства, что у нас есть пациенты-сердечники, мы не можем допустить в зале политические дебаты".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Американцы проголосуют за следующего президента 8 ноября

Администратор больница Джессика Святоча объяснила местной газете, что повесила объявление после того, как увидела, что пациенты, оправляющиеся от операций на сердце, на повышенных тонах обсуждают предвыборную кампанию.

"Последнее, что мы хотим, - это повысить у них уровень стресса и, соответственно, уровень кортизола, - сказала Святоча. - Это приводит к нарушению сердечного ритма и повышению давления".

Сокращающийся разрыв

Как писал Бамп в Washington Post, в четверг как раз прорезался штат с четырьмя выборщиками, который может дать Трампу возможность сравняться с Клинтон.

Два опроса показали, что они идут с ней ноздря в ноздрю в Нью-Гемпшире. Его прозвище - Гранитный штат, а на номерах его автомашин красуется гордый лозунг "Жить свободным или умереть!".

Другой опрос показал, что Трамп лидирует во втором округе штата Мэн, который имеет одного делегата в коллегию выборщиков отдельно от всего штата. 260+1=270.

"Он побеждает в штатах, в которых он лидирует, и получает один голос в Мэне. - пишет Бамп. - Прошу любить и жаловать: президент Дональд Трамп!".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption За пост вице-президента США борятся демократ Тим Кейн и республиканец Майк Пенс (справа)

С другой стороны, Клинтон продолжает лидировать, хотя и с постепенно сокращающимся перевесом, который на вечер пятницы составлял в среднем 1,6%.

Напоминают, что в последние выходные перед выборами 2012 года у республиканца Митта Ромни и Барака Обамы было по 47%, но во вторник Обама убедительно победил.

Сторонники Клинтон окрылены математической моделью Принстонского университета, которая дает демократке 99-процентную вероятность победы.

В середине октября прозвучала гипотеза, что если ни один из главных соперников не наберет заветных 270 выборшиков, то президентом теоретически может сделаться не один из них, а независимый кандидат, бывший сотрудник ЦРУ 40-летний Эван Макмаллин. Он баллотируется у себя в Юте и в тот момент, как казалось, мог победить в этом железно республиканском штате, имеющем шесть голосов в коллегии выборщиков.

Если бы никто из кандидатов в президенты на набрал 270 голосов, то, согласно конституции, палата представителей должна была бы делать выбор между тремя участниками гонки, имеющими больше всего голосов в коллегии выборщиков, то есть между Клинтон,Трампом и Макмаллином.

Не исключали сценарий, при котором палата бы взяла и проголосовала не за первых двоих, а за Макмаллина, который хотя бы вызывает меньше отрицательных эмоцией, чем они. Но последний опрос показал, что Трамп вырвался в Юте вперед, и занятный вариант Макмаллина, похоже, приказал долго жить.