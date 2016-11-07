Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Известно, что Владимир Путин и Хиллари Клинтон недолюбливают друг друга

С концом холодной войны тема России практически исчезла из репертуара американских предвыборных кампаний, но снова возродилась в нынешнюю гонку в связи с комплиментами Дональда Трампа в адрес Владимира Путина и хакерскими взломами электронных закромов Демократической партии, за которыми разведслужбы США видят руку Москвы.

Сложилась непривычная ситуация, когда Кремль больше ругают в США не справа, как в прошлом, а слева.

Организация Wikileaks, основателя которой Джулиана Ассанджа кандидат от демократов Хиллари Клинтон в бытность свою госсекретарем якобы предлагала уничтожить с беспилотника, каждый день сливает в СМИ тысячи имейлов, похищенных у главы ее избирательного штаба Джона Подесты и содержащих нелестную для Клинтон и ее окружения информацию. Демократы отказываются обсуждать эту информацию, отмахиваясь от нее под тем предлогом, что ее украла и передала Wikileaks Россия. Ассандж это отрицает

"От "перезагрузки" до "паузы"

Известно, что Владимир Путин и Хиллари Клинтон недолюбливают друг друга. Если Клинтон 8 ноября победит на выборах, неприязнь нового президента США к ее российскому коллеге вряд ли пройдет бесследно для внешнеполитического курса Вашингтона.

В канун выборов Washington Post поместила огромную статью, посвященную генезису этой неприязни.

Статья, озаглавленная "От "перезагрузки" до "паузы": что на самом деле стоит за ссорой Хиллари Клинтон с Владимиром Путиным", вышла из-под пера Джона Уоррика и Карен Деянг.

Авторы начинают с конфиденциальной докладной записки, которую Клинтон послала в Белый дом в начале 2013 года. Записка была посвящена тому, как Вашингтону следует вести себя с Путиным, "все более агрессивным четвертым президентом России".

В двух словах рекомендации Клинтон сводились к тому, что Путина нужно третировать.

"Не льстите Путину вниманием"

Год спустя Хиллари Клинтон изложила содержание этой записки в своих мемуарах. Она, в частности, советовала в ней Бараку Обаме: "Не создавайте впечатления, что мы горим желанием сотрудничать. Не льстите Путину вниманием на высшем уровне. Отвергните его приглашение на президентский саммит".

Обама не последовал ряду ключевых рекомендаций Клинтон, но записка емко отразила ее мнение о российском президенте, которое авторы статьи в Washington Post суммируют как "глубокий скептицизм, основанный на печальном опыте", и предсказывают, что он, похоже, "будет определять американо-российские отношения, если Клинтон выберут".

По словам Уоррика и Деянг, Клинтон вынесла мнение о Путине из того периода, когда она возглавляла внешнеполитическое ведомство Америки и была искренне раздосадована траекторией отношений с России, сотрудничество с которой "на короткое время взмыло, но рухнуло на землю после переизбрания Путина на пост президента в 2012 году".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2010 году Хиллари Клинтон и тогдашний премьер-министр России Владимир Путин обсудили возможное вступление России в ВТО

Клинтон начала свою деятельность в Госдепе с того, что предложила России "перезагрузку", но завершила ее публичными нападками на российское правительство за фальсификацию выборов и за поддержку авторитарного сирийского режима Башара Асада.

Путин в долгу не оставался и подчас прибегал к личным нападкам на Клинтон, в дипломатической практике обычно не практикующимся.

Споры о душе Путина

Эти перепалки способствовали выработке в России негативного отношения к Хиллари Клинтон, которое, по мнению ряда американских кремленологов, может объяснять попытки россиян повлиять на выборы в США посредством взлома почтовых аккаунтов людей из окружения экс-госсекретаря.

Клинтон не жаловала Владимира Путина и до того, как Обама назначил ее в 2009 году госсекретарем. Будучи членом сената США, она клеймила российское вторжение в Грузию в августе 2008 года и говорила, что Путин, который занимал тогда пост премьер-министра, - пережиток гегемонистского прошлого своей страны.

Джордж Буш-младший прогремел в 2001 году своим заявлением, что он заглянул Путину в глаза и узрел там его душу. Но Клинтон заявила нечто совсем иное в 2008 году во время своей первой попытки сделаться президентом. "Он был сотрудником КГБ, - сказала она. - У него по определению не может быть души".

Заняв в 2009 году кресло госсекретаря, она получила задание проводить новоиспеченный курс администрации Обамы на перезагрузку с Россией. Идея была в том, чтобы воспользоваться сменой руководства и в Москве, и в Вашингтоне для открытия новой эры сотрудничества.

Надежды на Медведева

Как пишут Уоррик и Деянг, в Белом доме возлагали большие надежды на нового российского президента Дмитрия Медведева, который был на 13 лет моложе Путина и менее прочно связан с советским прошлым.

Клинтон относилась к этим надеждам скептически, но в конечном итоге согласилась с курсом Белого дома. Она, тем не менее, считала, что отношения с Москвой вряд ли выйдут за пределы каких-то конкретных вопросов, сотрудничество по которым с Америкой кажется россиянам полезным.

"Перезагрузка была идеей президента", - вспоминает тогдашний замгоссекретаря по европейским и евразийским делам Филип Гордон. Многие кремленологи считали, что реальная власть в Москве по-прежнему принадлежит Путину, и с растущим беспокойством наблюдали за тем, как его взгляды на Америку все более ужесточаются.

Проблема заключалась в том, вспоминает один из тогдашних творцов американской политики по отношению к России, что "у нас в корне разные мировоззрения".

Первый же блин оказался комом: в марте 2009 года Клинтон озадачила Сергея Лаврова, преподнеся ему на пресс-конференции в Женеве красную кнопку с надписью "перегрузка" вместо "перезагрузка".

Несколько лет спустя Лавров пренебрежительно заметил, что перезагрузка была изобретением Хиллари Клинтон и администрации Обамы, и многозначительно сказал, что вот с Кондолизой Райс, предшественницей Клинтон в Госдепе, у него были очень хорошие отношения.

Уступки

Но сначала новый курс принес кое-какие плоды. Стороны заключили соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Американские самолеты получили разрешение доставлять грузы в Афганистан через воздушное пространство России. Москва и Вашингтон вместе работали в ООН над пакетом беспрецедентных санкций против Ирана, в конечном итоге заставивших Тегеран сесть за стол переговоров по поводу его ядерных амбиций.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие американские обозреватели видят кульминацию "перезагрузки" в согласии России не накладывать вето на международную военную кампанию против ливийского диктатора Каддафи

США перестали препятствовать приему России во Всемирную торговую организацию. Многие американские деятели видят кульминацию "перезагрузки" в согласии России не накладывать вето на международную военную кампанию против ливийского диктатора Муамара Каддафи, целью которой было поначалу прекратить истребление мирных ливийцев.

Но под поверхностью, пишут обозреватели Washington Post, таились старые противоречия и назревали новые. В том числе и в самих США, чей конгресс принял в штыки одну из главных инициатив Белого дома в рамках перезагрузки, а именно внезапный отказ в 2010 году от развертывания элементов ПРО в Польше и Чехии.

Многие республиканцы критиковали этот шаг как ненужную и неблагоразумную уступку России со стороны наивной новой администрации.

Российские представители начали вслух сожалеть о своей молчаливой поддержке ливийской операции, которая вышла за рамки спасения мирных жителей и превратилась в бомбардировки, призванные способствовать смене режима в Триполи. В Кремле считали, что их провели.

По словам американцев, видевшихся в тот период с Путиным, он пришел к выводу, что США на самом деле больше всего заинтересованы в смене неугодных им режимов. Сперва она была достигнута в Багдаде, потом в Триполи, а теперь американцы замахиваются и на Дамаск.

Смена режимов

Со временем Путин заключил, что больше всего американцы мечтают сменить режим в Москве. Клинтон была большой сторонницей применения военной силы в Ливии и Сирии, и он решил, что она будет на стороне тех, кто хотел бы видеть новое руководство и в России.

И вот российские власти внезапно начали косо смотреть на совместные проекты с американцами, которые раньше были по душе обеим сторонам. Одной из жертв этого нового мироощущения была программа Нанна-Лугара, в рамках которой США финансировали ликвидацию старых советских запасов оружия массового уничтожения с тем, чтобы оно не попало в руки террористов или государств-изгоев.

Один из основателей программы, бывший сенатор-республиканец Ричард Лугар, вспоминает, что заметил в ходе своих регулярных визитов в Россию, как начал меняться тон тамошних военных, с которыми он имел дело. Им стало казаться, что такие проекты - часть планов США по ослаблению России.

"Путин со временем стал думать, что нужды в сотрудничестве больше нет, и что оно даже может быть унизительно для России", - говорит Лугар.

Протесты и надежды сходят на нет

В декабре 2011 года Хиллари Клинтон с благословения Белого дома публично выступила в поддержку россиян, которые протестовали против сфальцифицированных, на их взгляд, выборов в Госдуму, и клеймила российские власти за помехи независимому мониторингу голосования.

"Российский народ, как и все народы, заслуживает иметь право на то, чтобы его услышали, а его голоса учли, - заявила тогда Клинтон в Литве. - А это значит, что он заслуживает честных, свободных, открытых выборов и руководителей, которые перед ним отвечают".

Ее выступление совпало с усилением протестов в Москве. Путин сделал из этого вывод, что недовольные россияне действуют по указке Клинтон и ее клевретов, замечает Washington Post. Представители Кремля высказали аналогичную версию событий в частных беседах с американскими дипломатами и удивили некоторых из них своей горячностью.

Как пишут Уоррик и Деянг, еще до декабрьских протестов Путин взял курс на "воссоздание более авторитарной и более агрессивной России. С конца 2011 года российское правительство перешло к гонениям на диссидентов внутри страны и усилило нажим на бывшие советские республики..."

Клинтон начала в частном порядке предупреждать Белый дом, что возвращение Путина может пойти в разрез с широким кругом внешнеполитических приоритетов Америки, таких как укрепление демократии в Восточной Европе и обуздание гражданской войны в Сирии.

"Это был весьма честный анализ того обстоятельства, что, какие бы надежды не возлагали в начале некоторые на создание более прочных отношений, им не суждено сбыться", - вспоминает один американский деятель.

Посеять хаос

События развивались с поразительной скоростью, пишут авторы статьи. В 2012 году Владимир Путин неожиданно прекратил участие России в программме Нанна-Лугара и выдворил из страны американское Агентство по международному развитию, которое тратило миллионы долларов на развитие там гражданского общества.

Путин неоднократно срывал американские попытки урегулировать кровопролитный конфликт в Сирии, а в 2014-м ошеломил мир своим захватом Крыма.

Распри России с администрацией Обамы часто стали принимать персональный характер. "У Путина зуб на Хиллари, - заявил эксперт по России Клиффорд Купчан. - Ее заявления после беспорядков из-за выборов в Думу были подобны попытке добавить керосина в огонь, и это Путина реально обозлило".

Как подозревает Купчан, если Москва действительно приложила руку к взлому компьютеров Демократической партии США, то это скорее преследовало цель посеять хаос, нежели помочь Трампу победить на выборах.

Эксперт также не исключает, что это был предупредительный выстрел по Хиллари Клинтон, которая, как ожидают, будет более жестко относиться к России, чем ее предшественник.