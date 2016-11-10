Другое голосование в Америке: марихуана и презервативы

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Параллельно с выборами президента США в нескольких штатах проходило голосование по введению ряда законов

Хотя выборы президента США привлекли к себе львиную долю внимания, американцы голосовали во вторник на десятках референдумов и выбирали себе множество начальников рангом пониже.

Орегонцы, например, впервые в американской истории избрали губернатором своего прогрессивного штата открытую бисексуалку Кейт Браун.

Избиратели консервативной Аризоны "прокатили" 84-летнего Джо Арпайо, которого называли "самым строгим шерифом в Америке".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Шериф Джо Арпайо известен своим крутым нравом

Сорос против шерифа

Арпайо, сделавшийся шерифом аризонского графства Марикопа в 1993 году, был знаменит тем, что обряжал своих узников в розовое исподнее и держал их в пустыне в палаточном лагере, не имеющем кондиционеров.

Он также был безжалостен к нелегалам и нарушал распоряжение местного федерального судьи, запретившего полиции спрашивать у людей право на жительство в США, если они не подозреваются в каком-то преступлении.

Арпайо привлекли к ответственности за неуважение к суду, за которое ему грозит до 6 месяцев тюрьмы. Процесс над ним начинается 6 декабря.

Сейчас он баллотировался на седьмой срок. Опросы давно показывали, что он сильно отстает от своего соперника, полицейского Пола Пензона.

Прогрессивный миллиардер Джордж Сорос выделил на борьбу с Арпайо десятки тысяч долларов, в Аризону в последние годы перебралось много латиноамериканцев и молодежи, поэтому поражение шерифа никого не удивило.

Арпайо был одним из ранних сторонников Дональда Трампа, который теперь может найти ему другое применение.

"Да" легализации

Избиратели Калифорнии, Массачусетса и Невады высказались во вторник за легализацию марихуаны. В 2012 году зелье легализовали в Колорадо и штате Вашингтон.

Однако легализацию отвергли в Аризоне, где против нее проголосовали 52% избирателей.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сторонники легализации марихуаны в Калифорнии празднуют победу

Одновременно во Флориде, Арканзасе и Северной Дакоте избиратели разрешили использование марихуаны в медицинских целях, которое до этого было разрешено уже в 25 штатах и округе Колумбия.

Сторонники ее полной легализации были в восторге и подчеркивали свой успех в гигантской Калифорнии, в которой проживает 12% американского населения.

"Теперь, когда Калифорния стала играть руководящую роль, конец запрета на марихуану у нас в стране и даже в международном масштабе уже не за горами!" - с воодушевлением заявил Этан Наделман, видный активист движения за легализацию.

Федеральные власти США по-прежнему относятся к марихуане враждебно, но ожидали, что результаты референдумов, особенно в Калифорнии, подтолкнут их к шагам по ее легализации. Барак Обама, который, по всем данным, в юности был к марихуане весьма расположен, недавно заявил, что если избиратели во вторник проголосуют за ее легализацию, то нынешняя политика федералов сделается, как он выразился, несостоятельной.

Однако избрание Дональда Трампа, который не пьет и не курит, может спутать карты и борцам за легализацию зелья.

"Перспектива назначения Руди Джулиани или Криса Кристи министром юстиции не сулит ничего хорошего, - заявил Наделман Washington Post. - У враждебно настроенного Белого дома есть всякие способы вставить тебе палки в колеса".

Джулиани и Кристи были главными федеральными прокурорами, соответственно, Манхэттена и Нью-Джерси.

Поражение сторонников презервативов

Калифорнийцы отвергли в тот же день инициативу, известную у них как 60-е Предложение. Оно обязывает исполнителей пользоваться презервативами на съемках порнофильмов и предусматривает, что ответственность за нарушения будут нести продюсеры и дистрибьюторы оных.

Против этой инициативы выступала порноиндустрия, а проталкивал ее главным образом голливудский Фонд лечения СПИДа, который в 2012 году добился ее принятия избирателями графства Лос-Анджелес, а сейчас пытался распространить ее на всю Калифорнию.

Инициатива также обязывала продюсеров оплачивать прививки от венерических болезней, анализы и медосмотры исполнителей.

Представители Фонда отмечали, что калифорнийский закон предписывал использование презервативов еще с 1992 года, но за его соблюдением толком не следили.

"Порнографисты нагло игнорировали закон, - говорилось в заявлении Фонда. - Они жалуются, что использование презервативов в их фильмах скажется на их прибылях. Они увольняют и заносят в черные списки исполнителей в фильмах для взрослых, которые хотят защитить себя с помощью презервативов".

Противники инициативы доказывали, что она не столько оградит актеров, сколько создаст "золотую жилу для сутяжников".

Избиратели нашли этот довод более убедительным.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Столица США - Вашингтон - является основной составляющей округа Колумбия. Его жители уже не раз пытались сделать округ 51-м штатом страны

Попытка стать штатом

Жители округа Колумбия, который состоит в основном из Вашингтона, предприняли очередную попытку сделаться 51-м штатом страны, который назывался бы Нью-Колумбия.

79% тамошних избирателей одобрили на референдуме предложение о том, чтобы их горсовет обратился к конгрессу с ходатайством разбить крошечный округ Колумбия на две части: Нью-Колумбию и небольшой федеральный район, содержащий федеральные здания и вашингтонские монументы.

Мэр округа Мюриэл Боузер заявила журналистам, что представит это ходатайство конгрессу к 20 января, когда состоится инаугурация президента Трампа. "Жители округа хотят, чтобы к ним относились, как к другим американцам, - сказала она. - Они хотят иметь двух сенаторов!".

Большинство населения округа составляют афроамериканцы, поэтому его двое сенаторов неизбежно будут демократами. Это изменит соотношение сил в верхней палате конгресса не в пользу республиканцев, которые противятся преобразованию округа с 672 тысячами жителей в отдельный штат.

"Мы платим федеральные налоги, как штат, - продолжала Боузер. - Мы желаем иметь преимущества, которые дает статус штата. Мы долго пытаемся этого добиться и продолжим пытаться".

Граждане Пенсильвании повысили во вторник пенсионный возраст своих судей. До сих пор те в обязательном порядке уходили на покой в 70 лет.

"Я не считаю, что в своем возрасте я слишком стар для того, чтобы быть судьей!" - возмущался в интервью судья Джон Бокабелла, которого вытолкнули на пенсию в 70.

Сторонники повышения планки до 75 лет отмечали, что люди стали жить дольше, а современная медицина позволяет им исправно функционировать в более преклонном возрасте, чем раньше. Они победили.