В Нью-Йорке арестовали подозреваемых в связях с "русской мафией"

Правообладатель иллюстрации Vladimir Kozlovsky Image caption Это дело привлекло внимание прессы отчасти потому, что в нем фигурируют "воры в законе", живущие в разных странах СНГ

На этой неделе в Бруклине были арестованы восемь выходцев из бывшего СССР и один американец. Их обвиняют в организованной преступной деятельности, вымогательстве, незаконном ростовщичестве, содержании подпольных казино, а также хранении и продаже марихуаны.

В Нью-Йорке это первый за несколько лет массовый арест подозреваемых в связях с "русской мафией".

По делу, которое будет слушаться в федеральном суде Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине, проходят в общей сложности девять человек, но фамилия одного из них в судебных документах пока закрашена. Сообщается, что этот человек находится в розыске.

Среди арестованных - 33-летний Леонид Гершман, известный как Ленни, Ленни Джи и Ленчик, 38-летний Алексей Цветков по прозвищу Пельмень, 38-летний Ренат Юсуфов (Ронни, Роник), 37-летний Игорь Круглый, 32-летний Вячеслав Малкеев (Стив Барт), 32-летний Исок Аронов, 52-летний Юсиф Пардилов (Йосик) и 36-летний американец Либрадо Ривера (Мачо, Макс).

Цветков, приехавший в США из Украины в 1992 году, проходил в 2003 году по громкому делу преступной группы из восьми советских эмигрантов, которую возглавлял Зиновий Бари и прозванной в ФБР "Бригадой с Брайтон-Бич".

Бригада тогда также обвинялась в вымогательстве, ростовщичестве и торговле наркотиками, однако не марихуаной, а экстази, а самому Цветкову вменялось зверское избиение сотрудника интернет-кафе Cyber Place на Брайтон-Бич, которое бригада намеревалась "крышевать". Цветкова и двух членов бригады также обвиняли в том, что они грозили убить одного бандита, которого подозревали в работе на полицию.

Защищал Цветкова адвокат Альберт Даян, который несколькими годами позднее будет представлять в суде россиянина Виктора Бута.

"Лексус" в буране

Как и остальные члены бригады, Цветков в конце концов признал себя виновным в деятельности организованной преступной группы и был приговорен к 6,5 годам лишения свободы.

У него не было гражданства США, и после окончания срока его должны были депортировать на родину. В местных СМИ промелькнула информация, что его-таки отправили на Украину, но потом разрешили вернуться в Америку, поскольку он жаловался, что на родине его преследуют.

Иммиграционные дела, как правило, засекречены, но из имеющихся у меня судебных документов создается впечатление, что Цветкова все же не депортировали на Украину, поскольку он утверждал, что подвергнется там пыткам, и ему, очевидно, поверили.

Так или иначе, он находится в США и в январе этого года снова попал в газеты, в том числе в британскую Daily Mail, потому что ночью гонял на своем "Лексусе" по Бруклину, несмотря на запрет властей на езду в связи с тогдашним бураном.

Полиция заявила, что остановила его после того, как Цветков дважды проехал на красный свет, и что он был нетрезв, но отказался пройти освидетельствование. Его адвокат Тони Мирвис, тоже советский эмигрант, говорил, что Цветков в ту ночь не пил и торопился к родителям, у которых отключилось электричество.

Нынешнее дело Цветкова и его команды привлекло внимание прессы отчасти потому, что в нем фигурируют известные воры в законе. По версии прокуратуры, фигуранты отчитывались перед "авторитетами", живущими в разных странах СНГ, а те помогали заокеанским гангстерам разыскивать объекты вымогательства и санкционировали применение силы.

Прокуроры цитируют подслушанный разговор, в котором идет речь о том, как бригада нашла человека, якобы задолжавшего ей 200 тысяч долларов. "Воры нашли его в Израиле, - говорит один из членов бригады. - Сегодня они у него были" [обратный перевод с английского - прим. Би-би-си].

Бригада орудовала на Брайтон-Бич и на соседнем Кони-Айленде, а также за границей. По словам прокуратуры, угрожая должникам и их родным за границей, они собирали буквально миллионы долларов. Многие из арестованных не имели видимых источников дохода, но следователи выяснили, что на их банковских счетах были тысячи долларов, а сами они разъезжают на дорогих машинах.

Согласно обвинению, члены бригады держали нелегальные игорные заведения, так называемые катраны, где шла игра в покер, а ставки достигали 150 тысяч долларов, и сбывали марихуану весом более 100 кг.

Если их признают виновными по всем пунктам, то Гершман, Малкеев и Ривера могут получить от пяти до 40 лет, а Цветков, Юсуфов, Круглый и Аронов - до 20 лет лишения свободы.