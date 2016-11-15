Почему утонул МиГ-29 с "Кузнецова"?

Правообладатель иллюстрации RIAN Image caption Истребитель МиГ-29КР - очередная модификация старого советского истребителя МиГ-29, модернизированная до уровня поколения 4++

Авария российского палубного учебно-боевого истребителя МиГ-29КР в Средиземном море произошла во время захода на посадку.

Судя по официальной версии российского министерства обороны, истребитель, возможно, уже снизил скорость и находился на глиссаде - посадочной траектории полета.

"При проведении тренировочных полетов в результате технической неисправности во время захода на посадку за несколько километров до авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошло авиационное происшествие с палубным истребителем МиГ-29К", - говорится в сообщении ведомства.

О причинах инцидента не сообщается, но в авиации обычно рассматривают ошибку пилотирования либо отказ техники.

В случае с падением российского истребителя нельзя исключать ни то, ни другое - истребитель МиГ-29КУБР, как и другой палубный самолет, МиГ-29КР, еще не завершили цикл испытаний, а подготовка пилотов для палубной авиации в России началась сравнительно недавно.

Нельзя также исключить и неисправность на борту самого российского авианосца "Адмирал Кузнецов" - системы корабля "помогают" пилоту во время посадки.

Опытный пилот?

Министерство обороны ничего не сообщает о том, насколько опытным был пилот упавшего истребителя. Он катапультировался, при этом не пострадал и был спасен.

Истребитель МиГ-29КР из состава авиационной группы "Адмирала Кузнецова" принадлежал 100-му отдельному корабельному истребительному авиаполку, который был сформирован в 859-м Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации в Ейске.

Этот полк был сформирован 15 января 2016 года. Однако сам тренировочный комплекс на тот момент еще не был готов.

Необходимый для начала полетов минимум - тренажер, имитирующий палубу авианосца - был готов лишь в конце марта. В сообщении министерства обороны приводилась цитата из доклада начальника морской авиации ВМФ министру обороны.

"Строительство трамплина и разгонного участка закончено. Они готовы к сдаче в эксплуатацию[...] На сегодняшний день готовность аэрофинишеров составляет 90%. Их строительство будет завершено в мае […] Весь комплекс будет сдан полностью к концу этого года", - доложил генерал-майор Игорь Кожин.

Таким образом, к тренировкам и освоению нового палубного истребителя пилоты приступили лишь в конце марта.

Обладали ли они опытом полетов с авианосца, неизвестно, однако многие эксперты отмечали, что в России ранее пилотов с таким опытом было буквально несколько человек.

В США полный курс подготовки пилота-истребителя для полетов с палубы авианосца составляет около двух лет.

Российское интернет-издание, цитируя слова специалиста в области палубной авиации, пишет, что ранее полный курс боевой подготовки составлял три года. Правда, при этом эксперт отмечал, что нескольких месяцев для освоения взлета и посадки на палубу достаточно.

Опытный самолет

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На "Адмирале Кузнецове" базируются и Су-33, предназначенные для ведения воздушного боя

Истребитель МиГ-29КУБР (корабельный учебно-боевой российский - индексом КУБ обозначаются экспортные машины) - очередная модификация старого советского истребителя МиГ-29, модернизированная до уровня поколения 4++.

Соответственно, обычная версия корабельного истребителя называется МиГ-29КР.

Корабельную версию МиГа разрабатывали с конца 1980-х годов, однако активно над этим самолетом для российской палубной авиации стали работать только в конце 2000-х.

У самолетов обновлена конструкция планера (как минимум, она должна быть усилена для посадок на палубу авианосца, как и усилены шасси), в ней использованы композитные материалы, у самолета обновлена система управления и связи.

МиГи значительно расширяют возможности российского авианосца - базирующиеся на нем Су-33 предназначены для ведения воздушного боя, тогда как МиГ-29КР способен наносить удары по земле. Кроме того, они могут осуществлять дозаправку в воздухе, что расширяет их радиус действия.

Эти самолеты готовили к походу "Адмирала Кузнецова" ускоренными темпами. Более того - они даже не закончили программу летных испытаний.

Об этом заявил 6 сентября 2016 года тот же генерал-майор Игорь Кожин.

"Пока испытания идут, поэтому нельзя сказать о перспективе. Пока все положительно. Мы очень большую часть испытаний уже провели, но вообще они рассчитаны до 2018 года. Самолеты пока что будут использоваться в определенном объеме. Испытания - это процесс длинный, но львиную часть испытаний, касающуюся корабля, мы в этом году выполним", - цитирует Кожина РИА Новости.

Вероятно, одной из задач похода "Адмирала Кузнецова" к берегам Сирии было испытание самолетов в условиях, приближенных к боевым.

Стоит отметить, что "положительная" оценка генерала дана испытаниям, в ходе которых произошла одна авиакатастрофа и одна авария - в 2015 году оба пилота истребителя остались живы, а в результате падения МиГ-29КУБ в 2011 году экипаж погиб.

Авианосец

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Причиной аварии самолета могла быть и поломка на самом авианосце

Наконец, нельзя исключить и неполадки на самом авианосце. Военные эксперты отмечают, что его нынешнее техническое состояние далеко от идеального.

Прежде всего, это касается его силовой установки, которая не позволяет кораблю длительное время идти полным ходом, иначе в отсутствие паровой катапульты он не способен запускать самолеты с полной боевой загрузкой для ударных задач - фактически, с него могут взлетать истребители с легким вооружением для воздушного боя.

Однако не исключено, что неполадки могли возникнуть и в других системах, - корабль после сирийского похода планируют отправить в док на долгосрочный ремонт, в ходе которого будет проведена его глубокая модернизация.

Палубная авиация

Но в любом случае, авария палубного самолета - не редкость в военной авиации.

Российский флот за постсоветский период пережил три аварии - в 1991 году на палубу "Адмирала Горшкова" упал новейший истребитель Як-141, в сентябре 2005 года в Северной Атлантике утонул не сумевший сесть на "Кузнецова" Су-33.

В военно-морских силах США за прошедшие 10 лет в результате различных инцидентов разбились пять палубных самолетов. Причем это только те случаи, когда они летали с авианосцев, а аварий и катастроф палубной авиации в ходе полетов с наземных аэродромов было намного больше.

Пилотирование самолета палубной авиации не случайно считается одной из самых сложных военных профессий.

Россия пока окончательно не определилась с обликом своих авианосных сил будущего. Проекты атомных авианосцев создаются, их показывают на выставках, однако экономический кризис пока позволяет говорить об этих перспективах только в сослагательном наклонении.

Собственно, одна из причин, по которым "Адмирал Кузнецов" все еще остается в строю и ходит в походы, - это попытка сохранить школу палубной авиации на случай, если в будущем Россия сможет построить новый авианосец.