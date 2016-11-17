Как могли исчезнуть затонувшие в Яванском море корабли?

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Корабли затонули во время морской битвы в 1942 году с силами Японии и считались пропавшими

Со дна Яванского моря пропали остовы шести военных кораблей времен Второй мировой войны - три британских и три голландских. Эксперты объясняют, как такое могло произойти и куда они могли исчезнуть.

Корабли затонули во время морской битвы в 1942 году с силами Японии и считались пропавшими.

Их обломки были обнаружены на дне Яванского моря в 2002 году аквалангистами-любителями, после чего это место было объявлено военным кладбищем.

Об исчезновании остовов кораблей со дна моря стало известно благодаря отправившейся к месту сражения международной экспедиции, приуроченной к 75-й годовщине сражения в Яванском море, которая будет отмечаться в следующем году.

Власти Нидерландов тем временем сообщили, что три их затонувших корабля также исчезли со дна у берегов Индонезии. Погибшие корабли считались воинскими захоронениями.

ВМФ Индонезии расследует эти сообщения.

Правообладатель иллюстрации Netherlands Institute of Military History Image caption "Ява" - один из затонувших голландских кораблей

Металлолом?

Некоторые подозревают, что корабли были подняты неизвестными со дна моря и проданы на металлолом, что случается довольно часто в этом регионе, где во время войны затонуло множество кораблей.

Аквалангист Видар Скогли, обнаруживший обломки кораблей в 2002 году, сказал в интервью голландской телерадиокомпании NOS, что, по его мнению, местные жители отбуксировали остовы кораблей в порт Сурабая, где они были затем утилизированы.

С ним не согласны другие члены экспедиции, которые недавно вновь посетили место захоронения военных кораблей.

Корабли были обнаружены в 100 километрах от побережья Явы, на глубине от 60 до 70 метров.

Правообладатель иллюстрации Google maps Image caption Яванское море

Эксперты по вопросу подъема судов со дна моря сказали в интервью Би-би-си, что для любой попытки поднять огромные корабли, проведшие десятилетия на столь большой глубине, потребовалась бы масштабная операция, с многочисленными баржами, кранами и хорошо подготовленными водолазами.

Соответственно, возникает вопрос, как нечто подобное могло быть проведено без того, чтобы это заметили власти. Некоторые, однако, отмечают, что протяженность побережья Индонезии огромна, а ресурсы флота и береговой охраны страны ограничены.

Время, баржа и грейфер

Более вероятно, что местное население годами постепенно отпиливало части кораблей, пока от них ничего не осталось.

Бас Вибе, менеджер азиатского отдела компании Resolve, специализирующейся на подъеме судов со дна моря, говорит, что местные жители могли отламывать части ржавеющих остовов кораблей при помощи грейферных захватов.

"Если вам неважно, сколько на это понадобится времени, и у вас есть баржа и грейфер, то вы можете понемногу отламывать куски от остовов, пока полностью не доломаете их", - говорит другой эксперт, пожелавший не называть своего имени.

Правообладатель иллюстрации Netherlands Institute of Military History Image caption На борту затонувшего корабля "Де Руйтер" было 345 человек

Есть и другие теории. Например, корабли могли быть взорваны и расколоты на менее крупные части, что дешевле и быстрее, чем работа с грейфером.

"Это не похоже на громадные взрывы, как в кино", - говорит Бас Вибе. "Эти взрывы сконцентрированы, но если это сделать несколько раз, их должно быть достаточно для того, чтобы расколоть остов корабля, а затем выловить отдельные части".

Некоторые эксперты говорят о возможности того, что сильные штормы, движения тектонических плит или же цунами 2004 года могли переместить затонувшие корабли в другое место.

Но Бас Вибе выражает сомнения в этой теории, указывая на то, что остовы кораблей лежали на большой глубине много десятилетий.

"За эти десятилетия они должны были наполниться песком и стать еще тяжелее, чем раньше. Даже если они и сдвинулись, то лишь на небольшое расстояние", - говорит он.

Ясно одно: Голландия и Великобритания потеряли важную часть своей истории, и неизвестно, будут ли эти корабли найдены вновь.