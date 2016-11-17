ЕС запустил навигационные спутники для альтернативы GPS

Правообладатель иллюстрации ESA/ARIANESPACE Image caption Ракета "Ариан" вывела на орбиту четыре спутника Европейского космического агентства

Европейский союз запустил в космос четыре спутника, которые пополнят европейскую систему космической навигации "Галилео", позиционирующую себя как альтернативу GPS и ГЛОНАСС.

На орбиту спутники вывела ракета "Ариан 5" с космодрома Куру во Французской Гвиане.

"Ариан 5" впервые используется для отправки спутников "Галилео" в космос. До сих пор использовались российские ракеты "Союз", способные нести по два спутника

После отделения новых спутников от последней ступени ракеты численность группировки достигла 18.

Это на шесть меньше, чем необходимо для полной функциональности навигационной системы, но достаточно для начала работы Galileo, что может произойти в течение ближайших нескольких недель.

Когда это произойдет, новейшие смартфоны и другие системы смогут получать сигналы этой спутниковой системы для установления своего географического положения или точного времени.

"С технической точки зрения, мы готовы и система работает замечательно", - говорит Пауль Верхуф, глава навигационной программы Европейского космического агентства.

"Есть еще несколько незначительных технических вопросов, которые необходимо разрешить, а также некоторые формальности. Среди прочего, мы должны обеспечить достаточный уровень безопасности, для того чтобы обеспечить полную защищенность системы, когда она начнет работать", - сказал он в интервью Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации ESA/CNES/ARIANESPACE Image caption Четыре спутника называются "Антониана", "Лиза", "Кимберли" и "Теймен". Это имена четырех детей, выигравших конкурс на лучший рисунок космоса.

ЕКА выступает в роли технического советника и агента по закупкам для программы "Галилео". Владеет ею Европейская комиссия, и она же обеспечивает финансирование.

ЕС вкладывает миллиарды евро в навигационную систему, призванную одновременно дополнять американскую GPS и конкурировать с ней.

Технология следующего поколения, которую использует Galileo, предоставит пользователям более быстрый и надежный сервис, что позволит им определять свое местоположение с точностью до одного метра, в то время как погрешность GPS достигает нескольких метров.

Еврокомиссия надеется, что Galileo принесет значительные экономические выгоды для экономик стран ЕС, так как бизнесы смогут найти применение более точной геолокации, а также воспользоваться гарантиями гражданской навигационной спутниковой системы.

Правообладатель иллюстрации ESA Image caption Полностью функциональная система "Галилео" должна состоять из как минимум 24 спутников на трех орбитальных плоскостях

Последние четыре спутника были сконструированы германо-британским консорциумом, состоящим из OHB System из Бремена и Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) из Гилдфорда.

OHB System конструировала несущие отсеки спутников, а SSTL навигационную систему - "мозги" спутников.

OHB-SSTL до сих пор были основными поставщиками европейских спутников. К концу текущего контракта они сконструируют 22 из 26 платформ, заказанных ЕС и ЕКА.

Вскоре будет объявлен тендер на еще один контракт на строительство восьми или более спутников.

Полностью функциональная система Galileo должна состоять из как минимум 24 спутников на трех орбитальных плоскостях. Но системе также необходимы запасные спутники. Один из уже находящихся в орбите спутников вот-вот выйдет из строя, так что изготавливать новые аппараты необходимо практически постоянно.

Германо-британский консорциум хотел бы, чтобы эту работу делали его инженеры.

Но британцы обеспокоены тем, какими будут их отношения с ЕС после референдума по "брекситу".

Продукция британской SSTL затрагивает вопросы безопасности, и ей не будет позволено продолжать участие в европейской космической программе, если Великобритания полностью выйдет из состава ЕС, а Лондон откажется продолжать финансирование программы.

Столь же неопределенное будущее ждет и другие британские компании, сотрудничающие с программой "Галилео".

Пауль Верхуф настаивает, что никаких изменений не произойдет до тех пор, пока не будут закончены переговоры по "брекситу". Политические соображения не могут влиять на выбор победителей конкурса.

"Это было бы незаконно, и на нас могут подать в суд и немедленно выиграть", - говорит Верхуф.