Резолюция ООН о борьбе с героизацией нацизма: объяснение "за" и "против"

Image caption Впервые резолюция о борьбе с героизацией нацизма была предложена Россией более 10 лет назад

Делегаты Третьего комитета сессии Генеральной Ассамблеи ООН 17 ноября по инициативе России и еще 55 соавторов проголосовали за принятие резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

В документе подчеркивается, что все государства должны запретить любое "чествование нацистского режима, его союзников и связанных с ними организаций, будь то официально или неофициально".

По словам авторов, такие акты оскорбляют память жертв Второй мировой войны и оказывают негативное влияние на детей и молодежь.

Полное название документа - "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

В нем содержится призыв противодействовать любому чествованию нацистской организации СС и всех ее составных частей.

Согласно резолюции, отсутствие эффективного противодействия со стороны государств этим видам практики несовместимо с обязательствами государств - членов ООН по ее Уставу.

Впервые резолюция была предложена Россией более 10 лет назад. В этом году 131 делегация высказалась "за", 3 "против" - это США, Украина и Палау, и 48 воздержались.

Среди воздержавшихся - большинство европейских стран, Турция и Австралия. США всегда голосуют против этой резолюции.

Прокомментировать историю с принятием этой резолюции Русская служба Би-би-си попросила профессора европейского конституционного права в Университете Гронингена в Нидерландах Димитрия Коченова.

Би-би-си: Почему США голосуют "против"?

Димитрий Коченов: В США основной принцип права - принцип свободы слова. Считается, что правильные идеи и правда всегда смогут победить своими аргументами любые мракобесные заявления. И это прекрасно работает уже сотни лет в Америке.

Поэтому абсолютно невозможно выносить на обсуждение какие-либо законы, особенно на международном уровне, которые могут запретить в какой-то степени обсуждение важных исторических событий. Эта резолюция противоречит Первой поправке к конституции США.

Би-би-си: А по каким причинам европейские страны не голосуют "за"?

Д.К.: Европейские страны никогда не поддержат такой международный документ, потому что абсолютно естественно, что нацизм и подобные понятия являются понятиями сугубо субъективными. То есть то, кого считать нацистом, кого называть фашистом, как правило, зависит от точки зрения говорящего.

И почему, в таком случае, точка зрения одного эксперта должна превалировать по закону над точкой зрения другого и быть закрепленной в международном праве?

Внесение в международное право любых запретов активного обсуждения подобных идей будет фактически запретом на исторические исследования в этой области.

В то же время любые тоталитарные государства всегда подразумевают, что мир намного проще, нежели он есть на самом деле. Это отрицание комплексности мира.

В то же время Украина проголосовала активно - "против", а не воздержалась, как большинство европейских стран.

Украина старается себя позиционировать как демократию. А настоящее демократическое государство не может голосовать за подобные международные документы, потому что любой подобный международный документ является фактически запретом на обсуждение исторических фактов и таким образом отрицанием демократии.

Би-би-си: А Палау?

Д.К.: Палау, как правило, продает свои голоса, так что на это не стоит обращать внимание.

Би-би-си: А какова сила этой резолюции?

Д.К.: Эта резолюция не обладает силой закона ни в одной стране и не будет обладать. Она имеет лишь силу морального убеждения. Генеральная ассамблея ООН - это не парламент. Даже если все страны проголосуют за, все равно это будет лишь выражением мнения международного сообщества.

Тем не менее страны, поддержавшие эту резолюцию, могут на ее основе вносить изменения в собственное законодательство. А в целом она носит декларативный характер.