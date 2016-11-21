Страны Балтии напуганы взглядами Дональда Трампа на НАТО

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Имя Ньюта Гингрича словно взято из книг детского писателя доктора Сьюза, однако в свое время он был одним из самых влиятельных политиков в Вашингтоне. При президенте Билле Клинтоне Гингрич четыре года занимал должность спикера палаты представителей.

После победы на президентских выборах Дональда Трампа, похоже, Гингрич снова возвращается во власть.

В странах Балтии перспективы назначения Гингрича госсекретарем США, который будет проводить внешнюю политику администрации президента Трампа, вызывают серьезную озабоченность.

Именно Гингрич в июле сказал, что не будет рисковать конфронтацией с Россией ради защиты независимости Латвии, Литвы и Эстонии.

"Эстония - пригород Санкт-Петербурга, - сказал он в интервью Си-би-эс. - 40% Эстонии - русские... Я не уверен, что хотел бы рисковать ядерной войной, чтобы защитить место, которое является пригородом Санкт-Петербурга".

Справедливости ради, заметим, что Гингрич говорил о том, что российская интервенция вряд ли будет прямым военным вмешательством.

Скорее всего, как и в Крыму, Москва может ответить на призывы о помощи русскоязычных жителей - в данном случае эстонцев.

Именно этого и опасаются в странах Балтии.

Тут вспоминают события 27 февраля 2014 года, когда солдаты в форме без опознавательных знаков - судя по всему, российские - захватили здание Верховного совета Крыма. Принято считать, что это были сотрудники российских спецслужб.

Вскоре после этого Верховный совет объявил о проведении референдума о статусе Крыма. А через месяц Крым стал частью России.

Латвия, Литва и Эстония, ранее входившие в состав СССР, сейчас являются членами Евросоюза и НАТО.

Согласно пятой статье устава НАТО, в случае нападения на одну из стран альянса, другие страны обязаны прийти ей на помощь.

Балтийские страны, расположенные главным образом в равнинной местности, оборонять очень трудно.

Даже в случае авиаударов НАТО, считается, что российским войскам не составит труда пересечь границу и оказаться в Таллине в течение 36 часов.

Правообладатель иллюстрации Spencer Platt/Getty Images Image caption Ньюта Гингрича (справа) называют одним из вероятных кандидатов на пост госсекретаря в администрации Дональда Трампа

Однако как защищать страну, если ее границу не пересекают непрошеные гости и она не подвергается бомбардировке с воздуха?

В ситуации, подобной крымской, - может ли быть активирована пятая статья устава НАТО?

В 1961 году президент Джон Кеннеди назвал решимость США поддержать европейские страны, уязвимые из-за доминирующей роли СССР, "самой важной задачей для оборонительного альянса".

Дональд Трамп может придерживаться иного мнения.

В 2000 году в своей книге "Америка, которую мы заслуживаем", он выступил за уход США из Европы, написав: "Их конфликты не стоят жизней американцев".

Во время предвыборной кампании этого года он отзывался о НАТО в лучшем случае без энтузиазма.

После своей победы он смягчил свои взгляды, и Барак Обама во время своего прощального тура по Европе в качестве президента предположил, что бремя ответственности на посту лидера США внесет коррективы во взгляды Трампа.

Это оценка согласуется с тем, что говорил бывший глава британского генштаба генерал Дэвид Ричардс.

В интервью Би-би-си он назвал Трампа "прагматичным человеком, который хочет стабильных отношений с Россией и Путиным".

"Это в интересах всех членов НАТО, - добавил генерал. - Он хочет, чтобы НАТО была сильнее".

Image caption Генерал Ричардс считает, что Трамп хочет сделать НАТО сильнее

Последний комментарий звучит оптимистично.

Генерал Дэвид Ричардс рассказал и о причинах того, почему избранный президент Трамп мог поменять свои взгляды.

"Когда ты становишься президентом США, получая великую роль защитника Запада и лидера НАТО, твои поступки ограничиваются и направляются этой новой реальностью", - сказал генерал.

Иными словами, слух политика с непомерным эго будет услаждать лесть о его значимости и его миссии.

Но в Эстонии, Латвии и Литве все равно идет подготовка, на всякий случай.

В прошлом году Литва вернулась к призыву в армию.

В Эстонии недавно завершилось формирование нового коалиционного правительства, которое возглавляет Центристская партия, получившая большинство голосов русскоязычного населения.

Депутат Европарламента Яна Тоом, которая участвовала в переговорах по формированию коалиции, говорит, что хотела бы улучшить отношения с Россией.

"Мы не должны быть настолько зависимыми от НАТО, - сказала она в интервью Би-би-си. - Мы не думаем, что какая-то внешняя сила может быть гарантом нашей независимости".

Американские сенаторы-республиканцы пригласили депутатов из Эстонии, Латвии и Литвы приехать в Вашингтон в следующем месяце.

Глава латвийского парламентского комитета по международным делам Оярс Эрикс Калниньш, который семь лет проработал послом в Соединенных Штатах, надеется, что союзники США услышат заверения в неизменности американского внешнеполитического курса.

"То, что одну из наших стран не воспринимают всерьез, называя ее пригородом, ставит под вопрос нашу национальную идентичность и статус наших стран как самостоятельных государств", - сказал он, комментируя слова Гингрича.

Правообладатель иллюстрации Sean Gallup/Getty Images Image caption Учения НАТО прошли в Эстонии в мае 2016 года

"Дональд Трамп - темная лошадка", - сказал мне Оярс Калниньш.

"Неопределенность по поводу того, что он будет делать, велика, - добавил депутат. - Сейчас Трамп приступает к работе с республиканским истеблишментом, а его члены всегда был решительными сторонниками НАТО и государств Балтии".

Оярс Калниньш уверен в том, что сенаторы смогут повлиять на позицию Трампа.

"Не только президент определяет все в Вашингтоне", - полагает латвийский депутат.

Придется подождать, чтобы узнать, какой будет политика Дональда Трампа и получит ли Ньют Гингрич, как ему было обещано на правах участника "стратегического планирования" в новой администрации, рычаги влияния на внешнюю политику.

Президент Владимир Путин выражал желание восстановить сферу влияния России и может надеяться на то, что его новый приятель в Белом доме не будет этому противиться.

Сто лет назад, выполняя взятые на себя обязательства перед третьей страной, Британия объявила Германии войну.

Немцы думали, что Лондон не ввяжется в войну из-за "клочка бумаги". Однако они просчитались.

Может ли Владимир Путин быть наверняка уверен в том, что новая администрация США не считает устав НАТО - и особенно его пятую статью - просто клочком бумаги?