Точка зрения: я жалею, что завела детей, но общество заставило

Правообладатель иллюстрации Corinne Maier Image caption Корин Майер

У французской писательницы Корин Майер двое детей, и ей не терпится дождаться, когда второй из них станет самостоятельным. Взрослые слишком одержимы идеей детей, считает Корин, и так истощены воспитанием, что у них не остается сил ни на что другое.

Просто страшно, как нас много! На Земле живет 7,5 миллиарда человек, и к 2100 году прогнозируют 11 миллиардов. Как планета сможет прокормить всех этих людей? Перед лицом такого роста населения в СМИ начинают звучать нотки беспокойства - даже во Франции с ее политикой стимулирования рождаемости, где все СМИ откровенно выступают за семьи с детьми.

Мы живем в обществе, одержимом детьми. Дети воспринимаются как гарантия счастья, личного развития и даже социального статуса.

Тех, кто называет себя чайлдфри, называют эгоистами и подозревают в том, что они плохо выполняют свой гражданский долг. Многие чувствуют на себе давление, оправдываясь: "Я не могу завести детей, но я их люблю". На что я спешу ответить, просто чтобы подогреть дискуссию: "У меня дети есть, но есть причины ненавидеть детей".

Я не в том положении, чтобы выступать за понижение рождаемости. Имея двоих детей, я не могу говорить другим: "Не делайте, как я". В то же время, я считаю лицемерным прятаться за ширмой идеализма, - "нет ничего лучше, чем улыбка ребенка" - чтобы оправдывать сомнительный выбор в своей жизни.

Я - ярый противник промывания мозгов и пафоса. Пришло время прекратить продавать идею "дети-равно-счастье". Хватит этой "дето-иллюзии"!

Правообладатель иллюстрации Corinne Maier Image caption Корин Майер (справа) и ее дети

Гиперконтроль и гиперзабота

О родительском опыте сегодня практически невозможно сказать нечто иное, нежели: "Я - счастливая мать (отец), мои дети - моя радость". Получать удовольствие, будучи родителем, обязательно.

Реальность, однако, совершенно другая. Как показывает мой собственный опыт, воспитание ребенка - это 1% удовольствия и 99% беспокойства. Родительские обязанности стали работой, которая отнимает много времени.

Многие родители прикладывают чрезмерные усилия для образования ребенка и превращаются в супер-родителей по всем фронтам: обеспечить сбалансированный завтрак, внешкольные занятия, помочь с домашним заданием…

Я прекрасно понимаю про себя, насколько я была вовлечена - слишком вовлечена, на самом деле, - и как я стала типичной "еврейской мамой", нравится мне это или нет.

Дети растут под гиперконтролем и гиперзаботой. Мне интересно, каким образом они потом станут взрослыми.

Маленькие капиталисты

Откуда такое давление по поводу деторождения? Ответ, конечно, в том, чтобы обеспечить больше маленьких потребителей, которые никогда не устанут от капитализма, который, в свою очередь, стремится продавать еще большее количество товаров. Это во имя детей родители покупают автомобили, стиральные машины, дома и гаджеты.

Дети стоят целое состояние. Странно, что именно по этой теме во Франции, где определенно нет недостатка в специалистах по статистике, данных очень мало.

Испанцы, которые более прагматичны, считают, что от момента рождения до вступления во взрослую жизнь дети обходятся семье примерно в 98-300 тысяч евро (103,7 - 317,4 тысяч долларов США) - это цифра одной ведущей потребительской организации.

Воспитание детей не только истощило меня морально, но и довело до банкротства. Скоро моя дочь закончит учебу, мы закатим большую вечеринку по этому поводу, и я больше не должна буду ее поддерживать. Какое облегчение! И какая экономия!

"Простите нас"

Почему нам все время говорят, что дети - наше будущее? Наверняка оттого, что мы вообще-то не очень уверены, что у нас есть будущее. Наша страсть к детям связана с растущим страхом перед будущим человечества.

Истощенные ресурсы, растущее загрязнение окружающей среды… в каком опустошенном, разоренном мире мы будем жить завтра? И думать, что не попытались что-либо изменить!

Дети, добро пожаловать и удачи вам идти своей дорогой в этом прогнившем мире, который вам оставили ваши родители, очень-очень любившие вас. Они потратили так много времени, чтобы присматривать за вами, что у них не осталось времени, чтобы что-то изменить. Они сдались, бросили, повесили шляпы. "Ребенок - это самое важное…" Вы простите нас, ведь правда?

Спецпроект "100 женщин"

В рамках ежегодного спецпроекта Би-би-си "100 женщин" мы рассказываем о жизни женщин в XXI веке в разных странах: о проблемах, с которыми они ежедневно сталкиваются, и возможностях, которые открываются перед ними.

На протяжении трех недель мы будем рассказывать о вдохновляющих примерах женщин, которые стали лидерами в спорте, музыке, политике и других областях жизни, а также вести дискуссии о феминизме и других вопросах.

Проект Би-би-си "100 женщин" продлится до 9 декабря.