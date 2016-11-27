Кризис в Южной Корее: акции протеста бьют рекорды массовости

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Участники протестов требуют от президента Южной Кореи Пак Кын-Хе уйти в отставку

По всей Южной Корее в субботу прошли рекордные по численности акции протеста с требованием отставки президента страны Пак Кын-Хе.

Организаторы протестного движения утверждают, что в одном Сеуле в огромном митинге приняли участие полтора миллиона человек, еще около 400 тыс. корейцев вышли на улицы других городов страны.

Полиция Сеула, правда, насчитала лишь 270 тыс. участников.

Власти стянули в столицу около 25 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Ранее прокуратура Кореи обвинила помощницу президента Чхве Сун Силь в том, что та незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда. 20 ноября Чхве Сун Силь были предъявлены официальные обвинения в злоупотреблении властью и превышении полномочий.

В соответствии с конституцией, прокуратура не может предъявить уголовные обвинения действующему президенту, поскольку она обладает неприкосновенностью, однако ведомство заявило о причастности Пак Кын Хе к коррупционному скандалу.

Президент дважды выступала с публичными извинениями по этому поводу, однако начавшаяся больше месяца назад волна протестов лишь усиливается.

Южная Корея не знала столь многочисленных уличных акций почти тридцать лет - со времен массовых выступлений за демократизацию в конце 80-х.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption К вечеру на улицах, примыкающих к Синему дому - официальной резиденции президента Южной Кореи, - протестующие зажгли тысячи свечей

"Я услышал об акции из теленовостей и подумал, что просто не могу не пойти. Люди действительно хотят, чтобы она ушла в отставку, но она по-прежнему игнорирует эти требования", - рассказал одна из участниц митинга в Сеуле Квак Бо Ен.

"Я уже во второй раз участвую в протестах, а вот мой муж и дети пришли на митинг в первый раз", - добавила она.

Протестующие стекались к Синему дому - официальной резиденции президента Кореи, который находится в северной части центра города.

Рейтинг популярности президента Пак Кын-Хе, согласно социологическим опросам, рухнул до 5 процентной отметки.

В начале ноября она выступила с обращением, в котором призналась, что слишком доверяла личным взаимоотношениям, и пообещала сотрудничать со следственными органами.

Президентский срок Пак Кын-Хе заканчивается через год и три месяца, однако теперь - когда следствие установило ее причастность к скандалу - появляется юридическая возможность объвить ей импичмент.

64-летняя Пак стала первой женщиной-президентом в истории Южной Кореи, одержав победу на выборах в 2012 году.

Очередные выборы президента Южной Кореи должны состояться в следующем году.